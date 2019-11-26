Имеет ли право работодатель не давать работнику уйти к конкурентам

Многие из присутствующих нет-нет, а встречают где-либо такие ситуации, когда работодатель прописывает в трудовом договоре с работником пункт, согласно которому работник не сможет в случае увольнения по собственному желанию в течение определенного срока (чаще всего от года до 10 лет) работать по подобной специальности на подобной работе.

А как быть? Каждый ищет где платят побольше, и условия получше, а тут, по сути в некую кабалу самого себя загонять приходится. Да и вообще, правомерно ли такое?

Для начала, статья 37 Конституции РФ говорит нам о свободе труда. Указанное выше условие на свободу никак не смахивает. Далее, статья 9 ТК РФ прямо говорит о недопустимости включения в трудовой договор каких-либо ограничивающих свободу труда условий.

И наконец, Минтруда в Письме от 19 октября 2017 года № 14-2/В-942, разъясняет, что такие условия нельзя включать в трудовой договор. А если они там уже есть, их нельзя применять. Как вариант подстраховки для работодателя — ввести режим коммерческой тайны, и подписать с работником соглашение о ее неразглашении в том числе и после окончания трудового договора.

Автор: Марина Пронина, управляющий партнер бюро «Пронина, Пономарева и партнеры»