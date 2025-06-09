Финансовая подушка вне России: где и как хранить валютные резервы

Где хранить: выбор платформы и инструментов

Для хранения валютных резервов предприниматели все чаще рассматривают работу с лицензированными форекс-брокерами. Это дает доступ к широкому спектру валютных пар и инструментов, включая:

мультивалютные счета;

краткосрочные инвестиции в низкорисковые активы;

возможность страховать курс валюты через хеджирующие инструменты.

Важно понимать, что работа с форекс-платформой — это не классический банковский депозит. Здесь предприниматель получает больше самостоятельности, но и несет больше ответственности.

Поэтому надежность брокера выходит на первый план. Важно, чтобы у компании была:

международная лицензия;

прозрачная структура комиссий и спредов;

защита клиентских средств;

стабильная техническая инфраструктура.