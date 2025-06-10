Как бизнесу адаптироваться к новому валютному регулированию в России

Новые требования к репатриации экспортной выручки, ограничения на валютные переводы и повышенное внимание к расчетам за рубежом ставят бизнес в условия, где стратегическое финансовое планирование становится критически необходимым.

Особенно для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность или держащих резервы в иностранной валюте.