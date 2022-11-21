Обзор изменений в интернет-торговле: что ждет бизнес в 2023

1. В зоне риска селлеры и оптовики

Если вы перепродаете товары онлайн, то наверняка заметили, что на рынок активно выходят новые конкуренты. Производители становятся ритейлерами, теснят селлеров на маркетплейсах и всё чаще предпочитают продавать свою продукцию конечному покупателю напрямую.

Теперь, когда интернет доступен практически везде, неважно, где находится магазин производителя, он сможет дотянуться до каждого клиента. D2C распространяется не только через собственные интернет-магазины, но также активно пользуется витринами маркетплейсов.

Готовиться и продумывать стратегию развития нужно уже сейчас:

нишеваться и копить постоянных клиентов;

развивать и патентовать свой бренд;

предлагать дополнительную ценность и увеличивать собственную уникальность;

Крупному заводу сложнее собрать вокруг себя лояльных единомышленников, а малый и средний бизнес через соцсети и персонализацию может получить горячую целевую аудиторию.

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2. Повышенный интерес к маркетплейсам

Маркетплейсы вкладывают огромные средства в рекламу для привлечения входящего трафика и новые технологии для удобства всех участников.

Наблюдаются следующие тенденции:

большинство поставщиков одновременно работает сразу на нескольких площадках;

маркетплейсы наращивают товарный ассортимент, открывая и разрешая новые товарные категории;

клиенты всё чаще обращают внимание на качество и скорость доставки, т. к. граница между товарами из премиум-сегмента и бюджетными медленно, но верно стирается.

Интернет-площадки предлагают полный фулфилмент, услуги платежных агентов, доставку, маркетинговые инструменты, но не забывают внедрять новые требования и условия.

Пока селлер занимается оформлением товарной карточки, выбором схемы поставки и продвижением своих товаров, он может неосознанно нарушить несколько требований площадки, за что неминуемо получит штраф, или ещё хуже – потеряет доступ в личный кабинет.

3. Применение дополненной реальности

Сюжеты из научно-фантастических фильмов скоро станут реальностью. Поэтому запоминайте и используйте тренд augmented reality (AR) – дополненная реальность. Благодаря такой сверхспособности, предлагается снизить число возвратов, повысить число покупок и улучшить покупательский опыт.

Внедряйте виртуальные примерочные, студии дизайна для интерьеров, салоны красоты и сервисы для подбора косметики.

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4. Покупки по подписке

Этот тренд активно развивают Amazon и Netflix, они же и стали первыми, кто предложил своим клиентам совершать покупки по подписке. Тактика продаж заключается в том, чтобы освободить время и облегчить процесс покупки товаров первой необходимости (постоянного спроса).

Решить задачу помогает оформленная подписка, за которую клиенту начисляются бонусы. Хороший способ для завоевания постоянных клиентов.

5. Распространение искусственного интеллекта

Участники e-commerce активно берут на вооружение современные технологии. Использование чат-ботов, голосовых помощников и искусственных алгоритмов – не только модная тенденция, они реально помогают бизнесу экономить и привлекают внимание покупателей.

Чат-боты постепенно вытесняют менеджеров низшего звена, потому что могут подобрать товар (по цвету, размеру, другим характеристикам), проконсультировать, ответить на вопросы, уведомить о статусе заказа, принимать платежи.

Голосовые помощники постоянно учатся, кроме развлечения своих пользователей они сопровождают их до корзины с покупками, консультируют, напоминают о незавершенных заказах, проводят опросы, собирают отзывы, заменяют сотрудников колл-центров.

Искусственный алгоритм отслеживает запасы на складе, ведет документооборот, оптимизирует маркетинговую политику.

6. Увеличение способов оплаты

В погоне за покупателями интернет-магазины вынуждены предлагать максимально возможное количество вариантов для получения оплаты за товар. Если работать по старинке, то скорее всего клиент уйдет на сайт конкурента. В приоритете простота и безопасность при совершении платежа.

Каждый уважающий интернет-магазин должен принимать оплату по системе быстрых платежей, по номеру карты, на расчетный счет, наличными при получении, а также с помощью электронных, цифровых кошельков. Повысить лояльность и средний чек помогает виртуальная беспроцентная рассрочка. При одобрении клиенту такой формы оплаты, он вносит сумму за покупку частями в течение определенного периода.

Бизнесменам следует руководствоваться не только желаниями клиентов, но и считать себестоимость предлагаемых способов оплаты, оценивать кредитные риски и нюансы в соглашениях об оферте.

7. Новые способы закупки

Весной 2022 года появился «вынужденный» тренд на продажу товаров, ввезенных по схеме «параллельного импорта». Иностранная продукция продолжает пользоваться спросом, несмотря на санкционные преграды и уход многих крупных игроков.

У российских бизнесменов появилась возможность занять их место, однако не все понимают, как организовать «параллельный импорт», какие остаются запреты и требования к документам.

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