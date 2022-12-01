Типичные юридические ошибки в работе интернет-магазинов и маркетплейсов (E-commerce)

Расскажем, как продавать товары в интернете, а также использовать правила «параллельного импорта», избежав при этом типичных ошибок новичков.

Растущий рынок E-commerce в России

E-commerce – это электронная торговля или дословно «электронная коммерция». Такой способ продажи предполагает реализацию товаров и услуг онлайн: через интернет-магазины, маркетплейсы, сервисы по доставке и иные площадки, которые принимают электронные платежи.

С ростом цифровизации рынок E-commerce набирает обороты, ведь совершить транзакцию можно с любого смарт-устройства. Интерес к удобному и быстрому шоппингу значительно увеличился в пандемию, когда розничные магазины оказались закрыты. А после снятия антиковидных ограничений спрос не упал, а продолжил расти.

На 2022 год в мировом сообществе насчитывается уже 5 млрд пользователей интернета, из них онлайн-покупателями являются 2,14 млрд человек. Хоть единожды каждый из них совершил электронный платеж за услугу или товар.

За покупками в Интернете будущее. Как предполагают эксперты, в 2023 году товарооборот продаж во всемирной паутине будет больше 6,5 трлн долларов. Интересный факт: каждый пятый доллар (22%) будет уходить на приобретение продукции в интернете.

Сегодня уже сложно представить бизнес, который существует только в офлайн-пространстве. Даже небольшие коммерческие проекты реализуют свои услуги и товары через интернет. Но для этого недостаточно создать сайт-одностраничник и указать на нем банковские реквизиты для перечисления денег. Организовать е-commerce и наладить онлайн-продажи своего товара нужно юридически грамотно.

Важно, что вместе с ростом рынка электронной коммерции растут и зарплаты специалистов и консультантов в этой сфере. Е-коммерс является специализацией с высокими доходами на юридическом рынке. Она в числе сфер, стремительно набирающих популярность, в которых есть проблема кадрового голода.

Необходимо учитывать и «популярность» специализации е-коммерсе. Общее карьерное правило работает и для юристов: если хочешь быть редким хорошо оплачиваемым специалистом, не иди туда, где все, а иди туда, где никого нет или профессионалов мало. Обычно мало специалистов именно там, где трудно, например, необходимо знание редких отраслей права и прочее.

Авторский курс для юристов «Правовой советник по e-commerce» поможет сложить полное представление об электронной коммерции в современных российских реалиях.

В какой форме зарегистрировать бизнес, какую систему налогообложения выбрать – от успешного старта зависит и вся дальнейшая предпринимательская деятельность.

Как работать с интернет-магазинами и маркетплейсами.

На каких условиях следует реализовывать товары параллельного импорта.

В чем особенности обработки персональных данных покупателей, проведения электронных транзакций, соблюдения авторского права.

И о многом другом – на новом обучающем курсе от Академии правовых и финансовых советников.

Разберем, какие ошибки чаще всего допускают предприниматели на практике.

Пять распространенных ошибок электронной коммерции, требующих юридического сопровождения

Ошибка 1. Отсутствие на сайте Политики обработки персональных данных

Обычно при оформлении интернет-заказа ресурс запрашивает от пользователя некоторую персональную информацию: ФИО, дату рождения, телефон, адрес доставки. Эти данные накапливаются, систематизируются, хранятся на сервере, перечисленные операции попадают под определение «обработки».

Владельцу онлайн-магазина, чтобы избежать штрафов Роскомнадзора, необходимо составить и опубликовать на сайте документ – «Политика в отношении обработки персональных данных».

Как правильно составить Политику, какие разделы в нее включить, в своих рекомендациях прописал Роскомнадзор:

общие цели Политики; цели сбора персональных данных; правовые основания обработки персональных данных; объем и категории данных, категории субъектов (потребителей); порядок и условия обработки; актуализация, изменение, исправление, уничтожение данных; доступ к персональным данным, порядок предоставления ответов на запросы субъектов.

Политика обработки персональных данных должна быть размещена на сайте в свободном доступе, чтобы с ней мог ознакомиться каждый посетитель.

Например, так делает сеть продуктовых магазинов «Пятерочка».

Лицам, нарушившим указанные требования, в зависимости от конкретных обстоятельств и серьезности деяния может грозить не только административная (ст. 13.11 КоАП) и уголовная ответственность (ст. 137 и 140 УК), но также гражданско-правовая (ст. 15, ст. 151 ГК, ст. 24 закона о персональных данных) и даже дисциплинарная.

Ошибка 2. Отсутствие предупреждения об использовании куки-файлов

Куки (cookie) - это небольшие текстовые файлы, которые содержат служебную информацию о посещении пользователя электронного ресурса. Интернет-магазины обычно используют их для анализа действий покупателей: например, переход по ссылкам, время проведенное на странице, сохранение в корзине и т. д. Впоследствии эти данные помогают адаптировать в сайт в соответствии с интересами и потребностями посетителей.

Cookie-файлы относятся к персональным данным, хотя в статье 3 закона № 152-ФЗ закреплено расплывчатое определение:

«Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)».

Однако, подавляющее большинство интернет-магазинов учитывают потенциальные риски и предупреждают пользователей.

Как показывает судебная практика в случае с LinkedIn Corporation (02-3491/2016, Таганский районный суд города Москвы) персональными данными считается в том числе история поведения человека на сайте, то есть сookie-файлы.

При переходе на страницу интернет-магазина пользователя должно встретить подобное сообщение:

А вот как предупреждение об использовании куки выглядит на сайте Академии правовых и финансовых советников.

Ошибка 3. Обработка персональных данных без согласия покупателя

Еще одно важное правило – просто предупредить покупателей о том, что магазин обрабатывает персональные данные, недостаточно. Нужно также получить согласие пользователя.

На сайте Роскомнадзора приводится шаблон согласия.

Обычно достаточно проставления «галочки» в специальной веб-форме при регистрации на сайте или отправке онлайн-заказа.

Однако при обработке биометрических и специальных категорий персональных данных вместо «галочки» потребуется оформить письменное согласие пользователя в виде отдельного документа.

Согласно ФЗ от 28.05.2022 № 145-ФЗ устанавливается административная ответственность за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с его отказом предоставить персональные данные, за исключением случаев, если их передача является обязательной в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или непосредственно связано с исполнением договора.

Изменения, внесенные в ст. 14.8 КоАП, вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

За совершение соответствующих действий предусмотрено наложение административного штрафа:

на должностных лиц – в размере о т 5 тыс. до 10 тыс. руб. ;

; на юрлиц – в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Ошибка 4. Использование на сайте чужих фотографий (текстов, иных авторских произведений)

Не забывайте, что фотоснимки, видеоролики, текстовое описание товаров, статьи и т. п. наполнение сайтов является объектом авторского права. Копировать материалы для своего ресурса – без разрешения запрещено. Если отыщется реальный владелец контента, дело может закончиться судебным разбирательством и взысканием денежной компенсации.

При оформлении собственного интернет-магазина на сайте или маркетплейсе используйте только оригинальные снимки и текст. Если прибегаете к услугам фотографа, заключайте с ним договор авторского заказа.

Способы защиты фотографий, текстов и иных авторских произведений:

– Проставление знака «copyright» предупреждает других пользователей о том, что фотография охраняется авторским правом. Данный знак помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из: латинской буквы «c» в окружности и наименования правообладателя, года первого опубликования произведения.

– Институт депонирования, так называемая добровольная регистрация, которая помогает авторам зафиксировать момент создания произведения. Это быстрая и доступная для всех пользователей онлайн-услуга, которую можно получить на специальных сайтах депонирования.

Ошибка 5. Продажа «параллельного импорта» без подтверждения, что товар ввезен легально

Массовый уход в 2022 году многих зарубежных компаний подтолкнул Правительство к введению параллельного импорта. По этой схеме российские предприниматели могут закупать продукцию не у официального дистрибьютора, а у зарубежных посредников и перепродавать, например, на отечественных маркетплейсах.

Параллельный импорт в России работает с ограничениями – ввозить без разрешения можно только товары определенных категорий и брендов из перечня, указанного в приказе Минпромторга от 19.04.2022 № 1532.

Если кода товара или определенного бренда нет в списке Минпромторга, значит независимый ввоз его в Россию по-прежнему вызывает вопросы таможни и правообладателей. А этот список регулярно обновляется: добавляются новые коды ТН ВЭД и компании-правообладатели, а часть вычеркивается, когда западные компании находят способ вернуться на рынок РФ, например, после ребрендинга. И такая информация редко бывает публичной.

Продавцу придется самостоятельно:

подтвердить, что товар ввезен легально и изначально был приобретен действительно у производителя (владельца бренда);

свериться со списком товаров, которыми разрешено торговать на территории РФ по параллельному импорту.

Какие нужны документы для продажи товаров параллельного импорта

Зарубежные бренды параллельного импорта разрешено реализовывать на любых торговых площадках, в т. ч. на маркетплейсах. Основное условие: продавец должен иметь разрешительные документы и быть готов доказать оригинальность товара.

Подтверждением оригинальности служит согласие владельца бренда и корректные накладные во всей цепочке перепродаж.

Итак, для размещения иностранной продукции на маркетплейсе потребуется собрать такой пакет:

свидетельство на товарный знак;

таможенная декларация;

договор между владельцем бренда и первым поставщиком в цепочке;

документы на последнюю поставку в цепочке (договор, накладные);

документы, подтверждающие безопасность и качество (сертификаты соответствия, декларации).

При сопровождении сделок параллельного импорта необходимо:

Удостовериться, что товар есть в приказе Минпромторга от 19.04.2022 № 1532 Проверить контрагента – иностранного поставщика на предмет финансовой устойчивости, отсутствия процедур ликвидации, банкротства и прочее. Убедиться в подлинности товаров путем проверки договоров поставки и лицензионных соглашений с производителем. Заключить Договоры поставки с иностранным поставщиком, не включенным в перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия к РФ, российским юридическим и физическим лицам.

Узнать больше о работе с интернет-магазинами и маркетплейсами на российском рынке, а также об особенностях легализации параллельного импорта можно на новом авторском курсе Академии правовых и финансовых советников. Освойте востребованную и высокооплачиваемую профессию юриста за три месяца и начните зарабатывать от 80 тыс. руб. за одно дело.

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