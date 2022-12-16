Как не допустить ошибок при получении и использовании гранта

Однако существует понятное и краткое определение:

«Грант – это форма государственной поддержки. Это деньги или другое имущество, которые грантодатели безвозмездно и безвозвратно передают гражданам либо организациям на определенных условиях (Комментарий к письму Министерства финансов от 30.11.2020 № 03-04-06/104189 „Нужно ли платить НДФЛ при получении гранта?“ -Чимидова Е. „Нормативные акты для бухгалтера“, 2021, № 2)».

Понятие «грант» используется и в налоговом законодательстве, где грантами признаются денежные средства или иное имущество в случае, если их передача (получение) удовлетворяет определенным условиям (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК).

Таким образом, гранты могут быть переданы на определенных условиях.

Самый понятный вид таких условий, о котором слышали все, – участие в конкурсе. Для участия в любом конкурсе, в свою очередь, тоже необходимо соблюсти условия, установленные его организаторами .

Итак, чтобы избежать ошибок при получении и использовании гранта, прежде всего нужно:

соблюсти условия конкурса, которые обязательно будут изложены в акте, регулирующем проведение того или иного конкурса, чаще всего именуемом «Положение о конкурсе»; соответствовать требованиям к участникам конкурса; правильно заполнить заявку на участие, при этом форма заявки может быть свободной только в том случае, если это прямо разрешено актом, регулирующим условия конкурса, а все сведения о заявителе, изложенные в заявке, должны быть полными и достоверными; соблюдать условия по заключению договора о предоставлении гранта.

Данный перечень сформулирован в самом общем виде, но, тем не менее, его можно использовать как мини-план действий. Он характеризует основные условия, которые, на первый взгляд, могут показаться очевидными, однако, именно на начальном этапе большинство соискателей может сделать ошибку только из-за ненадлежащего соблюдения этих требований.

Что касается конкретных оснований для отказа в предоставлении господдержки предпринимателям, то они тоже есть, причем урегулированы федеральным законом.

Согласно ч. 5 ст. 14 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:

не представлены документы, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), или представлены недостоверные сведения и документы; не выполнены условия оказания поддержки; ранее в отношении заявителя – субъекта малого или среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли; с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее, чем три года.

То есть основные условия – и для конкурса на грант, и для получения субсидий в виде господдержки субъектами микро, малого и среднего предпринимательства, похожи – это соблюдение условий предоставления денежных средств, включая правильное заполнение форм, соответствие заявителя требованиям, достоверность информации о заявителе.

Однако самое большое опасение желающих получить грант или субсидирование – претензии, связанные с нецелевым использованием предоставленных средств. Это обстоятельство считается самой серьезной ошибкой.

Говоря об ответственности, следует обратиться к анализу судебной практики .

Рассматривая дела о нецелевом использовании безвозмездных государственных субсидий, суды указывают, что по смыслу статьи 306.4 Бюджетного кодекса нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

Последствием подобного использования средств является их изъятие у допустившего нарушение получателя. Однако для решения вопроса о том, было ли допущено нецелевое использования бюджетных средств, необходимо учитывать все обстоятельства, в том числе – не носило ли отклонение от целей лишь формальный характер.

Приведем один интересный пример из судебной практики.

Субсидии часто получают фермеры . Этот тяжелый и важный для всех труд действительно нуждается во всесторонней помощи и поддержке. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в деле № 17АП-4839/2018-АК предоставил судебную защиту фермеру, отклонив иск к нему за якобы нецелевое использование субсидии. Фермер приобрел модель комбайна, которая не была поименована в соглашении об использовании субсидии, то есть, говоря упрощенно, фермер приобрел один комбайн вместо другого, но от цели использования сельхозтехники, конечно, не отклонялся.

В связи с этим суд, предоставивший судебную защиту фермеру, указал, что:

во-первых, нельзя следовать только формальностям, а нужно исходить из фактических обстоятельств дела;

во-вторых, «в любом случае допущенное ответчиком нарушение условий предоставления гранта, что выразилось в изменении плана расходов в части приобретения иной сельскохозяйственной техники, нежели содержащейся в перечне наименований приобретаемого имущества плана расходов, само по себе не может являться основанием для возложения на ответчика обязательства возвратить средства гранта в бюджет, как не является таким основанием и несвоевременное исполнение ответчиком отдельных обязанностей по договору при недоказанности истцом нецелевого использования полученных в виде гранта денежных средств».

Суд мотивировал свои выводы, разъяснив, что суть договорных обязательств о гранте заключается в именно в особенной цели – безвозмездной передаче грантодателем денежных средств грантополучателю для направления их на общеполезные социально значимые цели с последующим предоставлением грантодателю отчета об их использовании.

Таким образом, исходя из судебной практики, можно сделать вывод, что суды признают условие о возврате гранта мерой ответственности, поэтому оно может быть реализовано только в случае нарушения грантополучателем условий предоставления гранта.

В связи с этим нормы, устанавливающие порядок предоставления и правила расходования гранта, суды истолковывают с учетом защищаемого законного интереса грантополучателя в части использования денежных средств на общеполезные цели.

Следовательно, ответственность в виде возврата гранта подлежит применению в случае, если нарушение, допущенное при получении гранта, фактически привело или может привести к неисполнению, ненадлежащему исполнению обязательства и/или к нарушению права.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в деле № 17АП-4839/2018-АК пришел к основному выводу о том, что при отсутствии действительно нарушенного права, при нарушениях формального характера грантополучатель будет поставлен в неравные условия с грантодателем, а уже достигнутый общественно полезный результат предоставления гранта будет нивелирован.

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