Блокировка банковского счета по 115-ФЗ

Вокруг антиотмывочного закона возникает много домыслов, а регулярные изменения только добавляют непонимания, поэтому сегодня расскажем:

На кого распространяются требования закона. Почему банки могут заблокировать ваш счет. Что делать, чтобы избежать блокировки.

Академия финансовых и правовых советников проводит бесплатный практикум «Финансовый советник онлайн-школ».

Кому он будет полезен:

практикующим бухгалтерам;

финансовым специалистам онлайн-бизнеса;

бизнесменам, которые хотят оградить свой бизнес от блокировок счетов и проблем с банками.

Участники получат не только актуальные знания с разбором конкретных кейсов, но и практические материалы, в том числе, методичку «Как не попасть на блокировку вашего счёта по 115-ФЗ».

Правовые основания блокировки счетов

Антиотмывочное законодательство – это прежде всего закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На основании этого закона издаются:

постановления Правительства;

положения Банка России;

письма и решения ЦБ.

Помимо Закона № 115-ФЗ советую изучить:

Кого касается Закон № 115-ФЗ

Закон распространяется на всех, кто имеет счет в банке, используемый для расчетов по бизнесу, личным делам или иным вопросам. В соответствии со ст. 2 закона № 115-ФЗ под его действие подпадают все бизнесмены, физические и юридические лица.

Для распределения всех клиентов на группы по уровням риска с 1 июля 2022 года запущена платформа ЦБ «Знай своего клиента»:

Зеленая – благонадежные клиенты. Отказать таким клиентам в проведении операции банки теперь не могут. Да и обновлять их идентификационные данные придется лишь раз в три года.

Желтая – клиенты с тревожными факторами в деятельности. Решение о рисках обслуживания такого клиента остается за кредитной организацией.

Красная – клиенты, проводящие незаконные операции. В отношении этой группы законом предусмотрены самые большие ограничения.

Высокорисковые клиенты не могут:

Снять наличные со счета, вклада или депозита.

Переводить средства через интернет-банк, включая систему быстрых платежей.

Снимать остаток при расторжении договора.

А вот список разрешенных операций для высокорисковых юрлиц и ИП минимален. Они могут:

Оплачивать налоги, алименты и другие обязательные взносы.

Платить зарплату работникам при соблюдении ряда условий.

Снимать в месяц 30 тысяч рублей на жизнь.

Оплачивать услуги банка.

Важно – клиентов об отнесении их к зоне высокого риска банк обязан уведомить в течение пяти дней.

Виды подозрительных операций

Законодательно не установлено понятие подозрительной операции. Банк России тоже не делится своими критериями оценки. Однако ряд признаков можно вывести из ст. 6 закона № 115-ФЗ и методических рекомендаций ЦБ РФ.

Например, подозрения вызовут счета со следующими признаками:

необычно большое количество контрагентов – физических лиц, например, более 10 в день, более 50 в месяц;

короткий промежуток между зачислением и списанием денежных средств;

отсутствие выплат по обязательным платежам и оплаты товаров.

Операции, содержащие один или несколько следующих признаков, почти наверняка привлекут внимание банка:

Необычный характер сделок.

Отсутствие явного экономического смысла.

Вывод капитала из страны.

Финансирование «серого» импорта.

Обналичивание денег.

Вывод средств с целью ухода от налогов.

Коррупционный след.

Повторяющиеся ситуации, комбинирование нескольких признаков – и клиента почти наверняка внесут в «красную» группу. Он имеет право оспорить этот статус в Межведомственной комиссии по противодействию легализации, а затем в суде. Если обращения не было или МВК и суд отказали в удовлетворении жалобы, фирму или ИП в принудительном порядке исключат из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по требованию ЦБ РФ.

Как избежать блокировок счета

Казалось бы, ответ очевиден – не проводить подозрительные операции. Вот только четкого определения таких операций в законе нет, а алгоритмы оценки деятельности нам неизвестны. При отсутствии единых правил непонятно, как можно удержаться в зоне низкого риска.

Советуем придерживаться следующих правил:

Работать по указанным в уставных документах ОКВЭД.

Вовремя информировать банк об изменениях в видах деятельности.

В платежных документах правильно указывать назначение платежа, а это не только номер и дата договора.

Контролировать достоверность данных ЕГРЮЛ.

Оперативно предоставлять банку запрашиваемые им документы.

Оплачивать со счета налоги, вовремя и без использования сомнительных схем.

Думаем, нет необходимости отдельно говорить о рекомендациях не участвовать в коррупционных и «серых» схемах, обналичивании денег и дроблении бизнеса для ухода от налогов.

Подводя итог

Можно по-разному относиться к требованиям банков и государства, но способ обезопасить свой бизнес при проведении расчетов только один – соблюдать требования закона и держаться в зоне низкого риска.

Свой статус вы можете узнать, направив запрос в банк, поскольку это – открытая информация. Количество запросов при этом не ограничено.

Борьба с отмыванием и обналичиванием со стороны государства будет продолжаться, судя по действиям законодателя и банковского регулятора. Для обеспечения безопасности своего бизнеса рекомендуем предпринимателям потратить время и разобраться с требованиями Закона № 115-ФЗ.

Это позволит вам держать ситуацию под контролем и не пропустить тревожные сигналы со стороны банков и надзорных структур.

На бесплатном практикуме «Финансовый советник онлайн-школ» вы узнаете, как грамотно работать с запросами банка и правильно действовать в случае блокировок счета. Бухгалтерам практикум поможет структурировать знания и получить советы по привлечению новых клиентов в перспективной и востребованной нише. Зарегистрироваться

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