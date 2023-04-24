Блокировка банковского счета по 115-ФЗ

Вокруг антиотмывочного закона возникает много домыслов, а регулярные изменения только добавляют непонимания, поэтому сегодня расскажем:
На кого распространяются требования закона.
Почему банки могут заблокировать ваш счет.
Что делать, чтобы избежать блокировки.
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Правовые основания блокировки счетов
Антиотмывочное законодательство – это прежде всего закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На основании этого закона издаются:
постановления Правительства;
положения Банка России;
письма и решения ЦБ.
Помимо Закона № 115-ФЗ советую изучить:
Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц, № 16-МР от 06.09.2021.
Кого касается Закон № 115-ФЗ
Закон распространяется на всех, кто имеет счет в банке, используемый для расчетов по бизнесу, личным делам или иным вопросам. В соответствии со ст. 2 закона № 115-ФЗ под его действие подпадают все бизнесмены, физические и юридические лица.
Для распределения всех клиентов на группы по уровням риска с 1 июля 2022 года запущена платформа ЦБ «Знай своего клиента»:
Зеленая – благонадежные клиенты. Отказать таким клиентам в проведении операции банки теперь не могут. Да и обновлять их идентификационные данные придется лишь раз в три года.
Желтая – клиенты с тревожными факторами в деятельности. Решение о рисках обслуживания такого клиента остается за кредитной организацией.
Красная – клиенты, проводящие незаконные операции. В отношении этой группы законом предусмотрены самые большие ограничения.
Высокорисковые клиенты не могут:
Снять наличные со счета, вклада или депозита.
Переводить средства через интернет-банк, включая систему быстрых платежей.
Снимать остаток при расторжении договора.
А вот список разрешенных операций для высокорисковых юрлиц и ИП минимален. Они могут:
Оплачивать налоги, алименты и другие обязательные взносы.
Платить зарплату работникам при соблюдении ряда условий.
Снимать в месяц 30 тысяч рублей на жизнь.
Оплачивать услуги банка.
Важно – клиентов об отнесении их к зоне высокого риска банк обязан уведомить в течение пяти дней.
Виды подозрительных операций
Законодательно не установлено понятие подозрительной операции. Банк России тоже не делится своими критериями оценки. Однако ряд признаков можно вывести из ст. 6 закона № 115-ФЗ и методических рекомендаций ЦБ РФ.
Например, подозрения вызовут счета со следующими признаками:
необычно большое количество контрагентов – физических лиц, например, более 10 в день, более 50 в месяц;
короткий промежуток между зачислением и списанием денежных средств;
отсутствие выплат по обязательным платежам и оплаты товаров.
Операции, содержащие один или несколько следующих признаков, почти наверняка привлекут внимание банка:
Необычный характер сделок.
Отсутствие явного экономического смысла.
Вывод капитала из страны.
Финансирование «серого» импорта.
Обналичивание денег.
Вывод средств с целью ухода от налогов.
Коррупционный след.
Повторяющиеся ситуации, комбинирование нескольких признаков – и клиента почти наверняка внесут в «красную» группу. Он имеет право оспорить этот статус в Межведомственной комиссии по противодействию легализации, а затем в суде. Если обращения не было или МВК и суд отказали в удовлетворении жалобы, фирму или ИП в принудительном порядке исключат из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по требованию ЦБ РФ.
Как избежать блокировок счета
Казалось бы, ответ очевиден – не проводить подозрительные операции. Вот только четкого определения таких операций в законе нет, а алгоритмы оценки деятельности нам неизвестны. При отсутствии единых правил непонятно, как можно удержаться в зоне низкого риска.
Советуем придерживаться следующих правил:
Работать по указанным в уставных документах ОКВЭД.
Вовремя информировать банк об изменениях в видах деятельности.
В платежных документах правильно указывать назначение платежа, а это не только номер и дата договора.
Контролировать достоверность данных ЕГРЮЛ.
Оперативно предоставлять банку запрашиваемые им документы.
Оплачивать со счета налоги, вовремя и без использования сомнительных схем.
Думаем, нет необходимости отдельно говорить о рекомендациях не участвовать в коррупционных и «серых» схемах, обналичивании денег и дроблении бизнеса для ухода от налогов.
Подводя итог
Можно по-разному относиться к требованиям банков и государства, но способ обезопасить свой бизнес при проведении расчетов только один – соблюдать требования закона и держаться в зоне низкого риска.
Свой статус вы можете узнать, направив запрос в банк, поскольку это – открытая информация. Количество запросов при этом не ограничено.
Борьба с отмыванием и обналичиванием со стороны государства будет продолжаться, судя по действиям законодателя и банковского регулятора. Для обеспечения безопасности своего бизнеса рекомендуем предпринимателям потратить время и разобраться с требованиями Закона № 115-ФЗ.
Это позволит вам держать ситуацию под контролем и не пропустить тревожные сигналы со стороны банков и надзорных структур.
На бесплатном практикуме «Финансовый советник онлайн-школ» вы узнаете, как грамотно работать с запросами банка и правильно действовать в случае блокировок счета. Бухгалтерам практикум поможет структурировать знания и получить советы по привлечению новых клиентов в перспективной и востребованной нише. Зарегистрироваться
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