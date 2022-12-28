Почему бизнесу выгодно работать с самозанятыми

Экономия начинается уже на стадии оформления: в отличие от договора гражданско-правового характера, за самозанятых не нужно платить взносы и налоги, а в отличие от договора с ИП — не нужно собирать и хранить кипу документов. Налоговая ставка минимальная (6%), и обязанность платить её возлагается на самих самозанятых.

Помимо очевидных низких затрат есть не такие заметные, но тоже важные выгоды. Вот несколько из них:

Легко проверить статус. Многие компании малого и среднего бизнеса как огня боятся 115-ФЗ: ведь проблемы будут не только у самих провинившихся юрлиц, но и у тех, кто с ними работает. Статус самозанятого — а значит, и безопасность сотрудничества с ним — проверить легко: мы даже подготовили об этом материал.

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Минимальный документооборот. Проверяющие органы до сих пор пристально следят за ИП и их контрагентами, поэтому компания должна собрать немало документов, чтобы обезопасить себя в случае проверок: свидетельство о регистрации, выписка из ОГРИП, и т. д. У самозанятого есть всего одна справка о постановке на учёт — и её, вкупе с копией паспорта и договором, будет достаточно.

Минимальная ответственность . Налоги за сотрудника мало заплатить — за них ещё нужно отчитаться. Это тоже время и деньги, которые на самозанятого можно не тратить: достаточно хранить копию договора, чек и справку о постановке на учёт. Бизнес не несёт ответственности за неуплату налогов, если на момент выплаты подрядчик был самозанятым. Но на всякий случай обязанность самостоятельно уплачивать НДФЛ можно прописать в договоре.

Больше возможностей для контроля. От некоторых контрагентов порой тяжело получить оригиналы документов, что может обернуться трудностями для компании.

Полностью цифровой режим работы с НПД позволяет автоматизировать даже это: работая с сервисами вроде выплат самозанятым, вы сразу можете получить чек, а не ждать его от подрядчика.

Думая о затратах на подрядчиков, не забывайте об экономии самого важного — времени.