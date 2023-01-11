Как выплачивать деньги внештатным исполнителям: все способы

Как работать с исполнителями

Существуют определенные сложности при поиске проверенного исполнителя. Опрометчивый выбор может привести к негативным последствиям:

низкое качество работ;

срыв сроков проекта;

отсутствие разрешительных документов на проведение работ;

самозанятый к моменту получения вознаграждения утратил свой статус, не выдал чек или аннулировал чек и, как следствие, дополнительная налоговая нагрузка на бизнес;

исполнитель не предоставляет закрывающие документы, тогда бизнес не может принять в расходы затраты на сотрудничество с ним.

Поэтому важно уделить внимание поиску добросовестного исполнителя. На этот процесс у заказчика может уйти много времени.

После успешного завершения поиска внештатного исполнителя, важно уделить особое внимание наличию и содержанию закрывающих документов:

Выплаты самозанятому можно принять к расходу только при наличии чека, сформированного в приложении «Мой налог». И если самозанятый слетел с НПД или не представил чек, заказчик обязан удержать из его гонорара НДФЛ и начислить взносы. За опоздание в расчетах с бюджетом последуют штрафы и пени.

Без правильно составленных договора и акта взаимоотношения с самозанятым или физлицом контролирующие органы могут переквалифицировать в трудовые. И тогда заказчику грозят штрафы за нарушение трудового законодательства, за неисполнение обязанности налогового агента, пени и куча дополнительной работы.

Кроме того, при работе с обычным физлицом заказчик выступает и налоговым агентом, и страхователем, поэтому помимо расчетов с самим исполнителем, компания обязана отчитываться перед ФНС и ПФР, а также удерживать НДФЛ и платить страховые взносы.

Но это не повод отказываться от услуг частных исполнителей, ведь их вознаграждение, как правило ниже прайса юрлиц за тот же объем работ.

Помимо финансовой экономии при сотрудничестве с внештатными исполнителями можно минимизировать временные затраты. С исполнителем можно быстрее оформить отношения, так как здесь меньше формальностей и согласований, чем при заключении договора с юрлицом. Достаточно подобрать оптимальные формат работы и способ расчетов с физлицами и самозанятыми.

QIWI Business в партнерстве с сервисом Рабочие руки предоставляет доступ к большой базе исполнителей, с помощью которой можно закрыть потребность поиска надежного исполнителя, проверить статус каждого самозанятого, автоматически сформировать договор, обеспечить подписание документов онлайн, перевести деньги любым удобным способом.

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Выплаты исполнителям

При выплатах вознаграждения исполнителям заказчик может столкнуться с рядом сложностей. При наличной оплате есть риск не получить от исполнителя чек, при этом доказать факт передачи денег не получится, и самозанятый может потребовать оплату повторно.

Безналичная оплата несет риски блокировки счета. Банк видит, что деньги перечисляют физлицу, но налоги и взносы за него не уплачивают. У банка возникнут подозрения и последует блокировка счета. После прояснения ситуации (предоставления в банк договора с самозанятым) блокировку легко снимут. Но на несколько дней заказчик все же остался без расчетного счета.

Наличный расчет

Расчеты наличными не запрещены, но для их осуществления юрлица и ИП должны строго соблюдать разрешенный лимит для расчетов – 100 тыс. рублей, а также лимит хранения наличных в кассе. На расчеты с самозанятыми и простыми физлицами такие ограничения не распространяются – и это единственный плюс.

Минусов у наличных расчетов больше:

заказчик должен иметь в кассе предприятия запас наличности , чтобы выдавать под отчет или напрямую расплачиваться с исполнителем;

при отсутствии денег в кассе, компания не сможет оперативно расплатиться ;

банковские комиссии за снятие наличных , как правило, больше комиссий за безналичные операции;

география привлечения исполнителей ограничена местностью ведения бизнеса.

Безналичный расчет

Перечисление денег со счета на счет – наиболее распространенный способ оплаты контрагентам благодаря безопасности денежного перевода. При наличии мобильного банковского приложения бухгалтер не привязан к офису, чтобы рассчитаться с исполнителем.

Но у этого способа есть и обратная сторона:

Заполнять платежное поручение нужно максимально внимательно и без ошибок , так как при наличии последних деньги до получателя не дойдут и вернутся на счет плательщика. Это чревато штрафными санкциями за нарушение условий договора.

Массовый характер формирования платежек увеличивает риск ошибок.

Банковская карта

Компании и ИП вправе расплачиваться за работы и услуги бизнес-картой. То есть перечислить деньги со счета карты на карту исполнителя через мобильное приложение.

Если использовать корпоративную карту как основной инструмент, то нужно постоянно контролировать баланс, чтобы оперативно произвести расчет.

Система быстрых платежей

Через СБП компания или ИП может перевести деньги исполнителю по идентификатору (номеру телефона). Метод удобный и быстрый.

Но важно учитывать следующие нюансы:

Платеж невозможно отменить. Отправили – деньги сразу ушли к получателю. Поэтому важно тщательно проверять перед отправкой сумму и номер телефона.

Переводы возможны только между участниками системы, то есть необходимо, чтобы банк заказчика и банк исполнителя были подключены к системе.

Компания вправе применять любой из перечисленных способов выплаты вознаграждений внештатным исполнителям. Но важно понимать, что это дополнительная операционная нагрузка на бизнес. Оформление каждой выплаты вручную – это временные затраты, риск ошибок и, как следствие, штрафных санкций.

В случае сотрудничества с самозанятыми необходимо пристально следить, чтобы исполнитель после получения вознаграждения предоставил чек. А чтобы у проверяющих не возникло вопросов, акт выполненных работ (оказанных услуг) должен быть правильно оформлен.

Оптимальным решением для бизнеса может стать автоматизация всех этапов сотрудничества с внештатным персоналом – от поиска до закрывающих документов. Поможет в этом сервис для расчетов с исполнителями.

Сервис для расчетов с исполнителями

Минимизировать риск ошибок и нарушений и обеспечить безопасность проведения платежей можно с помощью платформ для расчетов с физлицами и самозанятыми.

Переведите расчеты с исполнителями в QIWI Business – сервис, который настраивает массовые выплаты для любой сферы бизнеса. С помощью удобного интерфейса и легкой интеграции заказчик может находить персонал, заключать договоры, а также переводить деньги:

на карты любых российских банков;

на электронные кошельки;

по номеру телефона через СБП.

QIWI Business берет на себя: документооборот – подготовку договоров и актов;

оформление самозанятых и проверка их статуса;

формирование чека за самозанятого и автоматическое предоставление заказчику.

Работа через сервис для массовых выплат исполнителям экономит время и деньги заказчика, а также избавляет от рисков штрафов и доначислений.