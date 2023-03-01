Как оформить отношения с внештатными исполнителями иностранцами: самозанятыми и физлицами

Самозанятые иностранцы на территории РФ

Самозанятыми могут быть не только россияне, но и граждане из стран ЕАЭС: Белоруссии, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Граждане этих стран вправе применять режим самозанятости на тех же условиях, как и граждане РФ.

Сотрудничество с самозанятым иностранцем оформляют договором ГПХ. В договоре важно указать, что его сторонами являются «заказчик» и «исполнитель» («подрядчик»), который имеет статус плательщика НПД. Документ не должен содержать формулировок с элементами трудового законодательства. Договор составляют на русском языке.

При оформлении самозанятого-иностранца важно выполнить требования миграционного учета. Заказчик должен подать уведомление в ГУВМ МВД в течение трех рабочих дней с момента подписания или прекращения договора ГПХ. Уведомление составляют по формам из приложения № 7 и приложения № 8 приказа МВД от 30.06.2020 № 536.

Исключение составляют граждане Белоруссии. При сотрудничестве с ними не нужно уведомлять органы МВД.

Если не соблюсти требования миграционного законодательства об уведомлении МВД, то последуют штрафы от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток.

И еще один важный момент – иностранный исполнитель должен находиться на территории РФ легально. Иначе сотрудничество с ним признают незаконным. За такое административное правонарушение грозит штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток.

Самозанятые-иностранцы, как и российские граждане, по окончании работ должны:

предоставить заказчику акт;

с каждой суммы вознаграждения направить заказчику чек, сформированный в приложении «Мой налог»;

оплатить налог до 28 числа месяца, следующего за истекшим.

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Самозанятые иностранцы за пределами РФ

Исполнители, с которыми сотрудничает российский бизнес, могут находиться не только на территории страны, но и в любой точке мира.

Чтобы оформить самозанятость или сохранить статус, требуется выполнить условия:

исполнитель должен иметь гражданство стран участниц ЕАЭС;

на территории РФ должен находиться или сам исполнитель, или его заказчик, который выплачивает вознаграждение.

Поэтому если исполнитель находится за пределами РФ, то в качестве региона ведения деятельности в приложении «Мой налог» необходимо выбрать регион нахождения российского заказчика. При этом статус налогового резидентства самозанятого не имеет значения для заказчика.

А в отношении исполнителя есть нюансы. После 183 дней пребывания на территории другого государства, он теряет статус налогового резидента РФ и становится резидентом другой страны. У исполнителя возникает обязанность платить налоги в стране проживания. А так как на НПД соглашения не распространяются, избежать двойного налогообложения не получится. Такие условия могут быть невыгодными для самозанятого-иностранца.

Если самозанятый-иностранец выполняет работы на территории другой страны, заказчику не придется уведомлять органы МВД о заключении или прекращении с ним договора ГПХ.

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автоматическая оплата налога самозанятого по API.

Исполнитель-иностранец без статуса НПД

Минтруд рекомендует бизнесу оформлять отношения с иностранным физлицом, не являющимся налоговым резидентом РФ, договором ГПХ.

Если иностранный исполнитель пребывает в РФ и выполняет работы на территории страны, заказчик обязан уведомить органы МВД о сотрудничестве, как и в случае с самозанятым иностранцем.

Когда иностранный исполнитель находится в другом государстве и выполняет работы за пределами РФ, он не попадает под действие российского законодательства, и заказчику не нужно уведомлять МВД о заключении или прекращении с ним договора ГПХ.

С выплат иностранному исполнителю-физлицу, заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет НДФЛ по ставке:

13% , если исполнитель находится на территории РФ не менее 183 дней и становится налоговым резидентом;

30%, если исполнитель не является налоговым резидентом, то есть пребывает в стране менее 183 дней.

Выплаты гражданам стран участниц ЕАЭС облагаются НДФЛ по ставке 13% независимо от их налогового резидентства.

Если иностранный исполнитель выполняет работы за рубежом, то с его доходов не нужно удерживать НДФЛ. Он уплачивает налоги в бюджет страны проживания.

С 2023 года заказчик должен начислять страховые взносы на выплаты в рамках ГПХ иностранцам, пребывающим или проживающим на территории страны, по тарифу 30% независимо от их гражданства. Исключения составляют иностранные исполнители со статусом высококвалифицированных специалистов (ВКС), которые не являются застрахованными, кроме страхования от несчастных случаев.

Взносы на травматизм на иностранных исполнителей, в том числе исполнителей ВКС, начисляются в зависимости от установленного тарифа.

Заказчику не придется уплачивать страховые взносы с выплат иностранному исполнителю, проживающему за рубежом и выполняющему работы удаленно.

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