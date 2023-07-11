Как интернет-магазину зарегистрировать кассу: пошаговая инструкция

Перед тем как начать пользоваться онлайн-кассой, её нужно поставить на учёт в налоговой. Порядок регистрации ККТ одинаковый, и для интернет-магазина, и для стационарной торговой точки. Разберём, как и какими способами можно поставить на учёт в ФНС онлайн-кассу и что нужно учесть при этом.

Регистрация ККТ в ФНС: кому она нужна, а кому нет

В 2023 году практически все организации и ИП, обязаны использовать при расчётах контрольно-кассовую технику.

Исключений, которые позволяют бизнесу работать без кассы, немного.

К ним относятся:

Бизнесмены, которые работают на специальных налоговых режимах: НПД и АУСН.

Организации и ИП, которые ведут деятельность в труднодоступных и отдалённых территориях.

Интернет-магазины, которые принимают оплату через посредника: наложенным платежом в почтовом отделении, через курьерскую службу, платежные сервисы.

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Что нужно сделать перед регистрацией ККТ

Приобрести онлайн-кассу

Контрольно-кассовый аппарат должен отвечать требованиям, установленным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ: иметь заводской номер и быть включённым в специальный реестр, который ведёт ФНС.

Если использовать ККТ, которая не включена в реестр, налоговики приравнивают это к неприменению кассы в целом, что грозит бизнесу существенными штрафами: для организации минимум 30 000 ₽, для ИП — 10 000 ₽.

В целом все онлайн-кассы можно разделить на 4 типа:

Фискальные регистраторы.

Это устройства без экрана и дисплея, у которых есть только фискальный накопитель и принтер для печати чеков.

Стационарные кассовые аппараты (POS-системы).

Такие кассы стоят в офлайн-точках: обычно они работают от сети, имеют экран, клавиатуру, печатающее устройство.

Облачные кассы.

Облачная касса отличается от стационарной кассы тем, что на ней не обязательно печатать кассовый чек: при онлайн-торговле можно отправлять клиентам чеки в электронном виде — на электронную почту или через смс.

Такую кассу не нужно покупать и устанавливать. Облачная касса — виртуальная, находится в удалённом дата-центре и её берут в аренду.

Автономные кассы.

Это небольшое переносное устройство, у которого есть фискальный накопитель, дисплей, клавиатура и принтер для печати чеков. Автономные кассы используют для выездной торговли, например, оснащают ими курьеров.

Выбрать фискальный накопитель

Фискальный накопитель — это устройство, которое находится внутри корпуса контрольно-кассовой техники. Он выполняет фискализацию данных, которые поступают с ККТ, и передаёт их в налоговую. У фискальных накопителей бывает разный срок действия.

Фискальные накопители так же, как и онлайн-кассу, нужно включать в специальный реестр ФНС.

Открыть личный кабинет на сайте ФНС

Чтобы зарегистрировать кассу удалённо, нужно заранее зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика (ЛКН) на сайте ФНС.

ИП могут сделать это одним из 3 способов:

Лично получить логин и пароль в любой налоговой инспекции.

Чтобы открыть личный кабинет, нужно обратиться в любую налоговую с паспортом и ИНН. Электронную подпись оформлять необязательно.

Войти в ЛКН с помощью логина и пароля от личного кабинета налогоплательщика физического лица.

Если у ИП уже есть личный кабинет налогоплательщика физического лица, ему нужно только ввести ОГРНИП при входе в личный кабинет.

Войти в ЛКН, используя логин и пароль от портала Госуслуг.

Для этого у пользователя заранее должна быть подтверждённая учетная запись на Госуслугах.

Организации могут открыть личный кабинет налогоплательщика только после того, как оформят квалифицированную электронную подпись.

Оформить электронную подпись

Чтобы зарегистрировать кассу удалённо — через оператора ОФД или личный кабинет на сайте ФНС, нужно оформить и получить квалифицированную электронную подпись.

Электронную подпись нужно оформлять при личном визите в ФНС с заявлением, распечатанным на бумаге.

Квалифицированную электронную подпись выдают в ФНС: руководителю организации или ИП. Срок её действия — 1 год.

Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД)

Оператор фискальных данных — посредник, который передаёт данные с кассы в налоговую. Оператор фискальных данных обязательно должен быть включён в реестр ФНС.

При выборе компании-оператора лучше заранее проверить, есть ли она в списке лицензированных операторов на сайте ФНС.

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Как зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС

Поставить ККТ на учёт в налоговую можно 3 способами:

Личный визит в отделении ФНС.

Достаточно заполнить заявление на регистрацию ККТ в бумажной форме и вместе с паспортом ККТ отнести его в ближайшую инспекцию ФНС. Электронная подпись здесь не нужна.

Налоговая зарегистрирует ККТ в течение 5 рабочих дней после подачи заявления.

Удалённая регистрация на сайте ФНС.

Чтобы зарегистрироваться удалённо, нужно заранее открыть личный кабинет на сайте ФНС и оформить квалифицированную электронную подпись.

Удалённая регистрация через оператора ОФД.

Требования к данному способу такие же, как и при регистрации кассы через сайт ФНС. Нужно оформить квалифицированную электронную подпись и открыть личный кабинет на сайте налоговой.

Как зарегистрировать ККТ на сайте ФНС или через оператора ОФД

Самый простой и быстрый способ зарегистрировать кассу — через личный кабинет оператора ОФД.

Чтобы зарегистрировать кассу через ОФД, оставьте заявку по телефону или на сайте оператора. Сотрудники компании свяжутся с вами и объяснят, что делать дальше.

Чтобы зарегистрировать ККТ на сайте ФНС, нужно:

Заполнить заявление.

Перейти в раздел «Учёт контрольно-кассовой техники» личного кабинета. Нажать на кнопку «Зарегистрировать ККТ» и выбрать «Заполнить параметры заявления вручную». В специальную форму внести адрес установки или применения ККТ, наименование места установки и выбрать модель кассовой техники. Выбрать оператора фискальных данных.

После заявление нужно электронно подписать и отправить на проверку в ФНС.

Если проверка пройдёт успешно, в личном кабинете появится окошко с указанием регистрационного номера онлайн-кассы.

Внести информации в ККТ.

Полученный от ФНС регистрационный номер кассы, а также сведения о владельце, операторе ОФД и режиме налогообложения нужно внести в настройки кассы. Делается это в специальном сервисном режиме.

При внесении информации о ККТ, будьте особенно внимательны.

Если в данных будет ошибка, налоговая может выписать штраф: данные на сайте ФНС будут отличаться от данных, которые вы вносили в кассу вручную.

После нужно сформировать отчёт о регистрации. В отчёте будут основные параметры фискализации, которые понадобятся для дальнейшей регистрации кассы.

Завершить регистрацию.

После того как вы сформировали отчёт о регистрации, нужно ещё раз авторизоваться в личном кабинете на сайте ФНС, перейти в раздел ККТ, нажать на карточку регистрации кассы и выбрать кнопку «Завершить регистрацию».

После этого потребуется внести данные из распечатанного чека, заверить их электронной подписью и отправить на проверку в ФНС.

Получить регистрационную карточку.

Через 5 рабочих дней ФНС отправит организации или ИП карточку регистрации контрольно-кассовой техники. Этот документ подтверждает, что онлайн-кассу поставили на учёт в налоговой.

Внести данные о регистрации в личный кабинет ОФД.

Когда вы получите регистрационную карту, данные из неё нужно внести в личный кабинет ОФД.

После этого шага касса будет готова к работе — ей можно легально пользоваться.

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