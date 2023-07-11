Как интернет-магазину зарегистрировать кассу: пошаговая инструкция

Регистрация ККТ в ФНС: кому она нужна, а кому нет
В 2023 году практически все организации и ИП, обязаны использовать при расчётах контрольно-кассовую технику.
Исключений, которые позволяют бизнесу работать без кассы, немного.
К ним относятся:
Бизнесмены, которые работают на специальных налоговых режимах: НПД и АУСН.
Организации и ИП, которые ведут деятельность в труднодоступных и отдалённых территориях.
Интернет-магазины, которые принимают оплату через посредника: наложенным платежом в почтовом отделении, через курьерскую службу, платежные сервисы.
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Что нужно сделать перед регистрацией ККТ
Приобрести онлайн-кассу
Контрольно-кассовый аппарат должен отвечать требованиям, установленным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ: иметь заводской номер и быть включённым в специальный реестр, который ведёт ФНС.
Если использовать ККТ, которая не включена в реестр, налоговики приравнивают это к неприменению кассы в целом, что грозит бизнесу существенными штрафами: для организации минимум 30 000 ₽, для ИП — 10 000 ₽.
В целом все онлайн-кассы можно разделить на 4 типа:
Фискальные регистраторы.
Это устройства без экрана и дисплея, у которых есть только фискальный накопитель и принтер для печати чеков.
Стационарные кассовые аппараты (POS-системы).
Такие кассы стоят в офлайн-точках: обычно они работают от сети, имеют экран, клавиатуру, печатающее устройство.
Облачные кассы.
Облачная касса отличается от стационарной кассы тем, что на ней не обязательно печатать кассовый чек: при онлайн-торговле можно отправлять клиентам чеки в электронном виде — на электронную почту или через смс.
Такую кассу не нужно покупать и устанавливать. Облачная касса — виртуальная, находится в удалённом дата-центре и её берут в аренду.
Автономные кассы.
Это небольшое переносное устройство, у которого есть фискальный накопитель, дисплей, клавиатура и принтер для печати чеков. Автономные кассы используют для выездной торговли, например, оснащают ими курьеров.
Выбрать фискальный накопитель
Фискальный накопитель — это устройство, которое находится внутри корпуса контрольно-кассовой техники. Он выполняет фискализацию данных, которые поступают с ККТ, и передаёт их в налоговую. У фискальных накопителей бывает разный срок действия.
Фискальные накопители так же, как и онлайн-кассу, нужно включать в специальный реестр ФНС.
Открыть личный кабинет на сайте ФНС
Чтобы зарегистрировать кассу удалённо, нужно заранее зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика (ЛКН) на сайте ФНС.
ИП могут сделать это одним из 3 способов:
Лично получить логин и пароль в любой налоговой инспекции.
Чтобы открыть личный кабинет, нужно обратиться в любую налоговую с паспортом и ИНН. Электронную подпись оформлять необязательно.
Войти в ЛКН с помощью логина и пароля от личного кабинета налогоплательщика физического лица.
Если у ИП уже есть личный кабинет налогоплательщика физического лица, ему нужно только ввести ОГРНИП при входе в личный кабинет.
Войти в ЛКН, используя логин и пароль от портала Госуслуг.
Для этого у пользователя заранее должна быть подтверждённая учетная запись на Госуслугах.
Организации могут открыть личный кабинет налогоплательщика только после того, как оформят квалифицированную электронную подпись.
Оформить электронную подпись
Чтобы зарегистрировать кассу удалённо — через оператора ОФД или личный кабинет на сайте ФНС, нужно оформить и получить квалифицированную электронную подпись.
Электронную подпись нужно оформлять при личном визите в ФНС с заявлением, распечатанным на бумаге.
Квалифицированную электронную подпись выдают в ФНС: руководителю организации или ИП. Срок её действия — 1 год.
Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД)
Оператор фискальных данных — посредник, который передаёт данные с кассы в налоговую. Оператор фискальных данных обязательно должен быть включён в реестр ФНС.
При выборе компании-оператора лучше заранее проверить, есть ли она в списке лицензированных операторов на сайте ФНС.
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Как зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС
Поставить ККТ на учёт в налоговую можно 3 способами:
Личный визит в отделении ФНС.
Достаточно заполнить заявление на регистрацию ККТ в бумажной форме и вместе с паспортом ККТ отнести его в ближайшую инспекцию ФНС. Электронная подпись здесь не нужна.
Форма заявления о регистрации контрольно-кассовой техники (КНД 1110061) утверждена приказом ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@.
Налоговая зарегистрирует ККТ в течение 5 рабочих дней после подачи заявления.
Удалённая регистрация на сайте ФНС.
Чтобы зарегистрироваться удалённо, нужно заранее открыть личный кабинет на сайте ФНС и оформить квалифицированную электронную подпись.
Удалённая регистрация через оператора ОФД.
Требования к данному способу такие же, как и при регистрации кассы через сайт ФНС. Нужно оформить квалифицированную электронную подпись и открыть личный кабинет на сайте налоговой.
Как зарегистрировать ККТ на сайте ФНС или через оператора ОФД
Самый простой и быстрый способ зарегистрировать кассу — через личный кабинет оператора ОФД.
Чтобы зарегистрировать кассу через ОФД, оставьте заявку по телефону или на сайте оператора. Сотрудники компании свяжутся с вами и объяснят, что делать дальше.
Чтобы зарегистрировать ККТ на сайте ФНС, нужно:
Заполнить заявление.
Перейти в раздел «Учёт контрольно-кассовой техники» личного кабинета.
Нажать на кнопку «Зарегистрировать ККТ» и выбрать «Заполнить параметры заявления вручную».
В специальную форму внести адрес установки или применения ККТ, наименование места установки и выбрать модель кассовой техники.
Выбрать оператора фискальных данных.
После заявление нужно электронно подписать и отправить на проверку в ФНС.
Если проверка пройдёт успешно, в личном кабинете появится окошко с указанием регистрационного номера онлайн-кассы.
Внести информации в ККТ.
Полученный от ФНС регистрационный номер кассы, а также сведения о владельце, операторе ОФД и режиме налогообложения нужно внести в настройки кассы. Делается это в специальном сервисном режиме.
При внесении информации о ККТ, будьте особенно внимательны.
Если в данных будет ошибка, налоговая может выписать штраф: данные на сайте ФНС будут отличаться от данных, которые вы вносили в кассу вручную.
После нужно сформировать отчёт о регистрации. В отчёте будут основные параметры фискализации, которые понадобятся для дальнейшей регистрации кассы.
Завершить регистрацию.
После того как вы сформировали отчёт о регистрации, нужно ещё раз авторизоваться в личном кабинете на сайте ФНС, перейти в раздел ККТ, нажать на карточку регистрации кассы и выбрать кнопку «Завершить регистрацию».
После этого потребуется внести данные из распечатанного чека, заверить их электронной подписью и отправить на проверку в ФНС.
Получить регистрационную карточку.
Через 5 рабочих дней ФНС отправит организации или ИП карточку регистрации контрольно-кассовой техники. Этот документ подтверждает, что онлайн-кассу поставили на учёт в налоговой.
Внести данные о регистрации в личный кабинет ОФД.
Когда вы получите регистрационную карту, данные из неё нужно внести в личный кабинет ОФД.
После этого шага касса будет готова к работе — ей можно легально пользоваться.
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