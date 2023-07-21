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Самозанятые

Бухгалтерский учёт при работе с самозанятыми: документы и проводки

Все операции в бухгалтерском учёте, нужно подтверждать первичными документами. Расскажем, какие документы понадобятся бухгалтеру, чтобы принять к учёту расчёты с самозанятым и какие проводки для этого использовать.
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Бухгалтерский учёт при работе с самозанятыми: документы и проводки
Иллюстрация: QIWI Business

Что сделать перед оформлением расчётов

Прежде, чем начать рассчитываться с исполнителем, нужно проверить, правильно ли составлен договор — в документах не должно быть признаков трудовых отношений:

  • Самозанятый не должен подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка фирмы заказчика — например, исполнитель не обязан находиться в офисе с 9 до 18 с перерывом на обед, который установлен в компании.

  • Вознаграждение самозанятому не должно выплачиваться в фиксированном размере — на регулярной основе, независимо от выполненных работ или услуг.

  • В преамбуле договора сторонами соглашения выступают заказчик и исполнитель, а не работодатель и работник. 

  • Если вы не хотите оплачивать налог за самозанятого сами, то пропишите, что исполнитель сам оплачивает налог на профессиональный доход.

Перед каждым перечислением вознаграждения рекомендуем запрашивать у плательщика НПД справку о текущем налоговом статусе. Справку самозанятый может скачать в приложении «Мой налог». Проверить статус можно и самостоятельно в специальном сервисе налоговой.

Автоматизируйте выплаты самозанятым — загрузите реестр, а QIWI Business переведет деньги исполнителям на карту или через СБП. 

Документы при работе с самозанятыми

При сотрудничестве с самозанятыми заказчики используют чек, акт и счёт, как первичные документы.

Чек — главный первичный документ для бухгалтерского учета. Это основной документ для признания расходов. Только при наличии чека можно включить в расходы затраты на сотрудничество с самозанятым. А также чек — главное обоснование, чтобы не перечислять за исполнителя НДФЛ и не платить страховые взносы.

Самозанятый формирует чек на каждую выплату вознаграждения и передаёт его заказчику в бумажном или электронном виде:

  • сразу, если исполнитель получил выплату наличными;

  • до 9 числа следующего месяца при безналичном переводе.

При наличии чека принять расходы можно двумя способами:

  • По предоплате — дата чека раньше даты акта. Расходы в таком случае принимаются датой акта при наличии чека.

  • По постоплате — дата акта раньше даты чека. Тогда расходы принимаются на дату чека.

Заказчику не придётся ждать чеки от исполнителей, QIWI Business предоставит документ, полученный от ФНС в рамках прямой интеграции.  

Для бухгалтеров у QIWI Business есть специальная реферальная программа: рекомендуйте сервис компаниям, которые выплачивают деньги самозанятым, и получайте вознаграждение.

Акт — ещё один документ, который подтверждает, какие именно работы выполнены, когда и на какую сумму. Акт — документ не обязательный, но желательно его оформлять: он помогает вести учёт расходов для бухгалтерии и налоговой службы, а также снизить риски переквалификации отношений.

Счёт — это документ, по которому заказчик переводит оплату исполнителю. Прежде всего он нужен бухгалтерии заказчика, так как все операции, которые проходят по расчётному счёту компании, должны быть обоснованы документами.

Проводки при работе с самозанятыми: как отражать в бухгалтерском учёте

Бухгалтерские проводки — инструмент, который помогает учитывать доходы и расходы бизнеса. В случае с самозанятыми они отражают стоимость выполненных работ или оказанных услуг исполнителем-самозанятым.

Вознаграждение самозанятым можно выплачивать:

  • с помощью платежного поручения — при безналичной оплате;

  • через расходный кассовый ордер — при оплате наличными.

Расчеты по гражданско-правовым договорам с самозанятым отражаются на счете 76 «расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Если компания работает с плательщиками НПД через специальные электронные площадки, например, QIWI Business, Qugo, Консоль.Про, а не напрямую (когда заказчик сотрудничает с исполнителем без посредников), то проводки будут отличаться.

Если вы отражаете расчёты с самозанятыми без участия специальных электронных площадок, то операции проводятся по счёту 76.  

  • Когда самозанятый выполнил работы или оказал услуги

Дебет 20, 25, 26, 44Кредит 76.

Например:

Самозанятый выполнил пусконаладочные работы производственного оборудования, тогда используют счёт 20 или 25.

Если обращались за услугами IT-специалиста для настройки компьютера бухгалтеру, тогда затраты относят на счёт 26.

Услуги курьера в торговой организации отражают на счёте 44.

  • Когда самозанятому оплатили, работы, услуги

Дт 76 Кт 50, 51.

Если вы отражаете расчёты с самозанятыми через специальную электронную площадку, то операции проводят по счёту 76, к которому открывают субсчёт «Расчёты с посредником»

  • При пополнении баланса сервиса: 

Дт 76 Кт 51.

  • Для отражения суммы выполненных работ, оказанных услуг:

Дт 20, 25, 26, 44 Кт 76.

  • Для отражения комиссии сервиса:

Дт 20, 25, 26, 44Кт 76.

QIWI Business поможет настроить электронный документооборот с исполнителем-самозанятым и выплачивать деньги мгновенно, даже если исполнителей много.

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