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Самозанятые

Требования ФНС: как работать с самозанятыми и не получить штраф. Чек-лист

Когда компания работает с самозанятыми, к ней может быть повышенное внимание со стороны налоговой инспекции. Если правильно взаимодействовать с самозанятыми — грамотно оформлять документы и вовремя отвечать на запросы ФНС, то никаких проблем не будет. Рассказываем, как реагировать на требования ФНС по самозанятым и заранее подстелить себе соломку.
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Требования ФНС: как работать с самозанятыми и не получить штраф. Чек-лист
Иллюстрация: QIWI Business

Как ФНС узнаёт о незаконной работе с самозанятым

Налоговая служба внедрила специальную систему скоринга, позволяющую выявить организации и ИП, которые подменяют трудовые отношения с самозанятыми на гражданско-правовые — чтобы сэкономить на НДФЛ и страховых взносах (Информация ФНС от 23 марта 2021 года).

Как это работает?

Программа онлайн анализирует периодичность и источники выплат, взаимосвязь плательщиков НПД с бывшими работодателями и клиентами. 

После оценки предприятию присваиваются риск-баллы. Когда их количество превышает норму, заказчик получает уведомление от ФНС с требованием дать разъяснения, а затем может попасть в план проверок. В таком случае придётся доказывать инспекторам, что он сотрудничает с исполнителями правомерно и незаконной оптимизации налогов нет.

По данным ФНС, около 10% организаций сразу признают свои нарушения и добровольно исполняют налоговые обязательства после первых предупреждений. В отношении остальных 90% налоговики совместно с Государственной инспекцией труда проводят проверки.

Какие системные риски анализирует ФНС 

Риск-баллы формируются автоматически на основании нескольких критериев. 

1. Продолжительность работы.

Этот показатель учитывается, если компания сотрудничает с самозанятым больше трёх месяцев подряд.

2. Единственный источник дохода.

Исполнитель получает вознаграждение за свои услуги и работы только от одного заказчика — других контрагентов у него нет. 

3. Признаки зарплаты.

Ежемесячно от одного плательщика поступают платежи равной суммы — в одни и те же даты. Система считывает такой алгоритм как выплату зарплаты. Для анализа скоринг-система использует данные из чеков самозанятых.

4. Наличие групповых переходов.

Исполнитель переходит из одной организации в другую: с первой у гражданина были трудовые отношения, а со второй он взаимодействует уже как самозанятый. При этом есть признаки аффилированности между заказчиками.

5. Периодичность выплат.

Фрилансер должен получать деньги по договору ГПХ за конкретный объём выполненных работ — оказанных услуг. Если нет чёткого понимания сроков, периодичности сдачи результата, состава и содержания работ, то налоговая может обратить внимание на такие взаимоотношения.

6. Массовые регистрации дохода и постановка на учёт.

По косвенным признакам можно определить, что один заказчик работ (работодатель) устраивает массовую регистрацию работников в качестве плательщиков НПД. Определить это можно, если у самозанятых общая электронная почта, техсредство для формирования чеков, одинаковый вид деятельности. 

7. Прямые нарушения.

К таким относится, например, запрет на сотрудничество самозанятого с бывшим работодателем — если самозанятый работал в штате заказчика менее двух лет назад.

QIWI Business автоматически проверяет статус самозанятого перед совершением сделки. А ещё вам не придётся ждать чеки от исполнителей – сервис предоставит документ, полученный от ФНС в рамках прямой интеграции. 

Заказчик получил требования ФНС: что делать

Если количество риск-баллов превысит пороговую величину, налоговая отреагирует и выставит требование к компании. Разберёмся, какие типы требований ФНС существуют и как себя вести, если компания получила такое требование.

Тип требования

Комментарии 

Требование о представлении информации — документов 

В письме налоговая укажет, какие именно документы или информация нужны, чтобы уточнить данные.

Точного перечня нет: это могут быть договор, акты, накладные, чеки, выставленные счета или ТЗ заказчика. 

Дополнительно ИФНС вправе потребовать локальные правовые акты.

Например, должностные инструкции или штатное расписание, в котором нет позиции привлечённого специалиста.

Требование о представлении пояснений

Ответ составляют в свободной форме.

В тексте необходимо привести аргументы, почему работа с самозанятым не является подменой трудовых отношений, и обосновать, почему компания решила нанять фрилансеров.

Требование о явке в налоговый орган —  уведомление

Налоговики могут пригласить руководство компании в инспекцию — для дачи устных пояснений (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК).

В таком случае в письме будет указан: адрес, номер кабинета, дата и время явки, описание цели вызова.

Общий срок ответа на требование — 5 рабочих дней. Игнорировать письма ФНС не стоит: молчание обойдётся в 200 ₽ штрафа за каждый непредоставленный документ и до 10 000 ₽, если отсутствуют пояснения по сделке.

Пример пояснений в ИФНС о характере взаимоотношений с самозанятым

Чек-лист работы с самозанятым

В чек-листе мы собрали правила безопасного сотрудничества с самозанятыми. Эти правила помогут избавить себя от лишнего внимания налоговиков.

1. Проверяйте статус самозанятого перед заключением договора.

Запросите справку о постановке на учёт плательщика НПД. Проверьте актуальность статуса с помощью специального сервиса ФНС.

2. Соблюдайте баланс реальных потребностей компании и количества штатных сотрудников.

Не нанимайте исполнителей по договорам ГПХ для выполнения обычной хоздеятельности компании. Фрилансеров лучше привлекать на проектную работу.

3. Составляйте договор с самозанятым внимательно.

Чтобы налоговики не расценили сделку как сокрытие наёмного труда, исключите из договора условия, по которым:

  • Самозанятый подчиняется трудовому распорядку и соблюдает режим рабочего времени.

  • Рабочее место исполнителя находится в офисе. 

  • Заказчик предоставляет самозанятому материалы, технику, инструменты и мощности.

  • Заказчик включает исполнителя в график отпусков, направляет его в командировку.

  • Самозанятый получает вознаграждение два раза в месяц вместе со штатными работниками.

4. Проверяйте чеки.

В закрывающих документах формулировки должны быть чёткими и однозначными. Например, «проведение малярных работ в складском помещении, площадь 200 кв. м по договору от 27.07.2023 № 387», или «написание 10 материалов более 5 тыс. знаков для блога по договору от 02.08.2023 № 23-287-16».

5. Сохраняйте подтверждающие документы.

Помимо договора, сохраняйте чеки, акты об оказании услуг и счета. Чтобы перестраховаться, можно сохранять переписки с самозанятым: на платформах поиска исполнителей, в мессенджерах или на электронной почте.

QIWI Business — комплексные платёжные решения для бизнеса. Сервис поможет настроить электронный документооборот с самозанятыми, подключит мгновенные выплаты на банковские карты или электронные кошельки, сохраняя при этом все платёжные документы.

Защитите себя от претензий ФНС — подтверждайте и обосновывайте каждый платёж.

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Комментарии

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