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Онлайн-кассы

Как выбрать кассу. Онлайн-кассы 

В 2023 году практически все организации и ИП в РФ обязаны использовать при расчётах контрольно-кассовую технику. К выбору кассы нужно подойти внимательно: учесть требования закона и особенности бизнеса. Разберём, как выбрать онлайн-кассу и на что нужно обратить внимание.
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Как выбрать кассу. Онлайн-кассы 
Иллюстрация: Екатерина Грин/Клерк.ру

Нужна ли онлайн-касса. Типы онлайн-кассы 

Сначала узнайте, требуется ли касса под конкретный вид деятельности, после определитесь с типом кассы: стационарная, мобильная или облачная.

Подключите интернет-эквайринг и принимайте оплату от клиентов с помощью QIWI Business и IntellectMoney. Ежедневная аналитика по оплатам и товарообороту в QIWI Business — будьте в курсе реальных результатов вашего бизнеса.

Онлайн-касса не нужна, если это обувная мастерская или, например, вендинговый аппарат, в котором можно купить кофе за монеты.

Самозанятые и ИП на патенте по некоторым из них не могут пользоваться онлайн-кассами.

Полный перечень видов патентной деятельности, в отношении которых не требуется применение ККТ, приведён в п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ.

Подбирайте кассу под тип бизнеса и его особенности:

  1. Стационарная касса. Подойдёт для торговых точек и пунктов выдачи.

  2. Мобильная касса. Оптимальна для курьеров и выездной торговли.

  3. Облачная касса. Подойдёт для онлайн-торговли.

Интернет-эквайринг от QIWI Business — оптимальное решение для всех типов оплат: интернет-бизнеса, торговых точек, выездной торговли. 

Принимайте оплату на сайте, в магазине или при доставке по QR-коду, в соцсетях или в мобильном приложении. 

Стационарная касса. Для чего нужна и кому подходит

Существует несколько видов стационарных касс:

  • Автономный кассовый аппарат.

Самый недорогой и простой вариант стационарной онлайн-кассы.
Оснащен фискальным накопителем, клавиатурой, печатающим принтером, экраном и аккумулятором. 

Оптимален для использования в небольших торговых точках, в киосках, торговых павильонах, парикмахерских и на выезде. Эти устройства могут работать без питания от 12 до 24 часов и удобны в случаях, когда часто отключают электричество.

  • Фискальный регистратор.

Устройство для печати чеков — без экрана, клавиатуры и возможности принимать оплату картой. 

Подключается к компьютеру, на который установлена кассовая программа, и умеет систематизировать данные о расчётах, передавать их оператору ОФД и печатать чеков для покупателей.

Фискальный регистратор – это тоже онлайн-касса, имеющая фискальный накопитель, но функционал этого устройства ограничен: не работает автономно.

Удобен для работы с ЕГАИС: программное обеспечение для работы с этой системой, загружается на компьютер или ноутбук, к которому уже подключён фискальный регистратор.

Подойдёт небольшому магазину, мелкой рознице без выездной торговли и перебоев с электричеством. 

  • Смарт-терминал.

Гибрид планшета и принтера для печати чеков: есть фискальный накопитель, печатающий принтер, цветной монитор. Подключать к компьютеру или ноутбуку смарт-терминал не нужно.

Есть кассовая программа, которая автоматизирует бизнес-процессы: ведёт товарный учёт, аналитику и отчётность. 

К фискальному регистратору может подключаться дополнительное оборудование: сканер штрихкодов, весы, терминал для приёма карт.

Подойдёт малому и среднему бизнесу, розничным магазинам с небольшой средней проходимостью, автосервисам, кафе и ресторанам.

  • POS-система.

Кассовый комплекс с системным блоком, монитором, фискальным регистратором, ящиком для денег и дисплеем. Все POS-системы оснащены программным обеспечением. 

Подойдет для крупных торговых точек с высокой проходимостью, оптимален для работы с ЕГАИС и маркированной продукцией.

Мобильная касса. Для чего нужна и кому подходит

Принимать оплату на выезде курьер или продавец может двумя способами: с помощью мобильной кассы или телефона, на котором есть кассовая программа.

При выездной торговле и курьерской деятельности выдавать бумажный чек не обязательно: можно отправить чек онлайн.

Чтобы получить чек, покупатель называет курьеру номер телефона или адрес электронной почты, на которые и отправляется документ.

Если данные сведения клиент не предоставил и отказался от чека, данные о расчёте всё равно нужно внести в ККТ и сформировать фискальный документ.

Мобильная касса

Мобильная касса — устройство с экраном, клавиатурой, печатающим принтером, фискальным накопителем и встроенным аккумулятором.

Также есть разъём для сим-карты: WI-FI для её работы не нужен, а встроенный аккумулятор позволяет работать без подзарядки до 24 часов.

Можно подключить к онлайн-кассе в офисе продавца или в дата-центре: тогда чек будет передавать клиенту не курьер, который получил оплату за товар, а онлайн-касса на имейл или СМС на телефон.

Телефон с кассовой программой

Чтобы принимать оплату с помощью смартфона, на него устанавливается специальная платежная программа, которая интегрируется с онлайн-кассой. 

Сам телефон не становится контрольно-кассовой техникой, если установить программу, — у него нет фискального накопителя. А это одно из основных требований закона № 54-ФЗ к онлайн-кассам. 

Поэтому фискализацию данных, отправку информации оператору ОФД и чека клиенту производит стационарная онлайн-касса, на которую курьер передаёт данные о расчёте.

Решение подойдёт онлайн-магазинам, которые совмещают два типа оплат — на сайте и при доставке товара. 

Облачная касса 

Облачная касса — это сервис, который позволяет не покупать физическую онлайн-кассу, а использовать онлайн-кассу удалённо, арендуя её онлайн у поставщика.

Подходит для бизнеса, который продаёт товары в интернете: чек клиенту отправляется на имейл, бумажный чек не нужен. 

Чтобы принимать оплату онлайн, нужно подключить интернет-эквайринг. 

Интернет-эквайринг позволяет получать оплату не только на сайте, но и в приложении, мессенджерах, социальных сетях. Клиент оплатит покупку банковской картой, кошельком, через СБП или с помощью Mir Pay. 

Подключите интернет-эквайринг от QIWI Business бесплатно за 1 день — чеки покупателям будут приходить автоматически. 

Поможем выбрать подходящую кассу для вашего бизнеса, сотрудничаем с основными поставщиками онлайн-касс: Модулькассой, АТОЛ Онлайн, Orange Data и aQsi. 

Реклама: КИВИ БАНК (АО), ИНН: 3123011520, erid: LjN8KCRnB

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Комментарии

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