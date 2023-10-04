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Интернет-эквайринг

Онлайн-магазин. Как правильно оформить сайт для подключения интернет-эквайринга  

Согласно исследованию «Яндекс Маркет» и GfK, доля покупателей, которые при оформлении онлайн-заказа оплачивают покупки картой, за последние 5 лет выросла на 18%. Поэтому при открытии интернет-магазина важно предусмотреть такую возможность. Перед тем, как принимать оплату онлайн, сайт нужно подготовить.
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Онлайн-магазин. Как правильно оформить сайт для подключения интернет-эквайринга  
Иллюстрация: QIWI Business

Что такое интернет-эквайринг

Интернет-эквайринг позволяет принимать платежи в интернете: покупатели оплачивают товары и услуги по СБП, с помощью электронного кошелька или банковской карты. 

Эквайринг можно подключить через платёжный агрегатор или в банке. У платёжного агрегатора может быть больше функций и возможных способов оплат, но комиссия в банке, как правило, ниже.

С QIWI Business вы можете подключить онлайн-оплату за 0 рублей. Комиссия берётся только за успешные платежи. Тариф на интернет-эквайринг зависит от оборота: чем больше оборот, тем ниже ставка.

Требования к сайту

Возможность подключить эквайринг зависит от правовой формы бизнеса, ассортимента и наличия расчётного счёта. Физлицо не может иметь расчётный счёт, поэтому онлайн-оплату подключить не получится. Товары не должны быть в перечне запрещённых к продаже через интернет (список). 

Интернет-эквайринг от QIWI Business подключается к любому сайту. Есть готовые модули для 30+ самых популярных CMS: например, Wordpress, Joomla, Битрикс.

Их интеграция занимает 5 минут и не требует помощи технического специалиста.

Что разместить на сайте до подключения эквайринга

Чтобы банк одобрил подключение онлайн-оплаты, разместите на сайте несколько обязательных блоков. Должны быть добавлены:

Оферта

Если вы продаёте товары дистанционно, нужно обязательно разместить оферту — отдельным документом или просто указать её условия на сайте.

Информация о товарах и услугах

Опишите потребительские свойства товаров, соответствие их техническому регламенту, если это необходимо. Если продаются продукты, то следует указать условия их применения и хранения. Добавьте корзину и модуль выбора услуг, если это предусмотрено деятельностью сайта.

Цена на товары и услуги

Цены должны быть реальными. Нужно понятно описать механизм заказа, чтобы покупатели понимали, за что и как производится оплата.

Информация о компании

По закону от 07.02.1992 № 2300-1, нужно разместить юридическое наименование, фактический адрес, ИНН или ОГРН. Если у предпринимателя нет торговой точки, укажите только страну, регион и город.

Чаще всего реквизиты располагаются в «подвале» страницы отдельной ссылкой или текстом.

На видное место разместите номер телефона и адрес электронной почты, чтобы покупатель мог оперативно связаться с вами и уточнить интересующие моменты.

Способы, сроки и регионы доставки заказов

Это требование закона о защите прав потребителей. Укажите, как отправляете товары и с какими курьерскими службами сотрудничаете, сколько стоит доставка, в какие сроки после оплаты или оформления заказ отгружается со склада.

Информация о возврате товара и платежа

При оформлении текста руководствуйтесь законом о защите прав потребителей. Например, важно указать сроки возврата: в общем случае это 14 дней, за исключением некоторых категорий товаров. 

Опишите, в какой срок и каким образом вы возвращаете деньги: наличными или на карту, с которой был сделан платёж.

Сведения об оплате картой и политика безопасности

Укажите платёжные системы, их логотипы и карты, которые принимаете к оплате. Добавьте инструкцию, как сделать покупку онлайн.

Политика безопасности показывает покупателю, что данные его карты надёжно защищены.

Источник https://qiwi.business/requirements/.

Политика конфиденциальности и соглашение на обработку персональных данных

Требования закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ включают получение от пользователя согласие на обработку персональных данных и размещение на сайте политики конфиденциальности. Если этого не сделать, можно попасть под штраф: для ИП он составляет от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлица — от 100 до 300 тысяч рублей.

Политику конфиденциальности размещают на сайте все, кто собирает данные пользователей. Обычно это делают с помощью форм для сбора контактов, в том числе корзины для оформления заказов, или cookies — текстовых файлов, содержащих данные о посетителе сайта и его действиях.

Ссылку на политику конфиденциальности можно тоже указать в нижней части сайта, как и другую обязательную информацию.

После размещения всех необходимых сведений ваш сайт будет готов к подключению интернет-эквайринга. Оставьте заявку на подключение. В личном кабинете вы сразу сможете увидеть, как работает сервис, а специалисты подключат интернет-эквайринг за 1 день.

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