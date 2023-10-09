Логотип QIWI Business
QIWI Business
Онлайн-кассы

Интернет-магазин с торговой точкой: как организовать прием оплаты

Применять ККТ обязаны как офлайн, так и онлайн-магазины. Разберем, как организовать прием оплаты для интернет-магазина с торговой точкой.
19
Интернет-магазин с торговой точкой: как организовать прием оплаты
Иллюстрация: QIWI Business

В каких случаях интернет-магазин может не применять ККТ

В 2023 году использовать онлайн-кассу при ведении предпринимательской деятельности обязаны практически все организации и ИП. Ситуации, при которых бизнесмен, торгующий в Интернете, может работать без кассы, подробно описаны в ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. К ним относится:

  • Расчет между компаниями и ИП.

Если расчет производится между организациями или ИП в безналичной форме, то есть с расчетного счета на расчётный счет, применять ККТ не нужно.

  • Владелец интернет-магазина — самозанятый.

Плательщики налога на профессиональный доход могут не применять онлайн-кассы. Они формируют чек через приложение «Мой налог». Но продавать в своем интернет-магазине самозанятый может только тот товар, который произвел сам, и если он не относится к группе маркируемой или подакцизной продукции.

  • Расчеты производятся через третье лицо.

К такими лицам относятся платежные системы и сервисы, сторонние курьерские организации, принимающие оплату по агентскому договору с продавцом, и сотрудники почты при оплате наложенным платежом.

Варианты приема оплаты для интернет-магазина с торговой точкой

Выбор способа оплаты для интернет-магазина с торговой точкой зависит от того, как оплачивается товар или услуга:

C интернет-эквайрингом QIWI Business и IntellectMoney продавец может принимать оплату через сайт, социальные сети, мобильные приложения на iOS или Android и в торговых точках по QR-коду.

Только на сайте

Есть покупатель оплачивает товар полностью на сайте и затем забирает его в торговой точке, стационарная касса не нужна. Бизнес может рассмотреть вариант облачной кассы с подключенным к ней интернет-эквайрингом. Оплата в этом случае будет происходить таим образом:

  1. Покупатель выбирает понравившийся ему товар.

  2. Оплачивает его через специальную форму оплаты на сайте. 

  3. После оплаты он получает на почту электронный чек.

Если у продавца есть собственная стационарная касса, он также может подключить к ней интернет-эквайринг и направлять покупателям электронные чеки.

Только в торговой точке

Если покупатель оплачивает товар при получении в пункте выдачи или в торговой точке, понадобится стационарная касса. 

Для небольших торговых точек можно рассмотреть следующие варианты онлайн-касс:

  • Фискальный регистратор.

Небольшое, компактное устройство, которое оснащено только фискальным накопителем и принтером для печати чеков. Экрана, клавиатуры и прочих девайсов, которыми оснащены стандартные онлайн-кассы, — у этого устройства нет.

Фискальный регистратор подключается к настольному ПК или ноутбуку и после оплаты формирует чек в бумажном виде.

Телеграм-канал QIWI Business — актуальная информация и последние новости из мира налогов и финансов.

  • Автономная мобильная касса.

Небольшое, переносное устройство, оснащённое аккумулятором, экраном, клавиатурой и принтером для печати чеков. 

Этот вариант оплаты подойдет, если кроме торговой точки расчет с покупателем происходит при курьерской доставке.

  • Стационарная онлайн-касса.

Такая касса работает от сети, имеет экран, дисплей, клавиатуру и принтер для печати чеков. К ней можно подключить дополнительное оборудование: весы, сканер штрихкодов и т.п. Стационарную кассу могут использовать торговые точки со средней и высокой проходимостью.

На сайте и в торговой точке

Чтобы принимать оплату несколькими способами, используйте стационарную кассу с подключенным к ней интернет-эквайрингом. Такой кассовый аппарат будет формировать и направлять клиентам чеки в электронной форме при оплате на сайте и в бумажном виде — при оплате в торговой точке. 

На сайте с помощью интернета-эквайринга клиент может оплачивать товар через специальную форму, а в торговой точке несколькими способами: наличными, картой, по QR-коду.

Как настроить приём оплаты в интернет-магазине с торговой точкой

Для приема оплаты в интернет-магазине и в торговой точке:

  • Заключите договор на аренду облачной кассы или купите собственную.

  • Купите фискальный накопитель.

  • Зарегистрируйте кассу на сайте ФНС.

  • Заключите договор с оператором фискальных данных.

  • Подключите интернет-эквайринг для оплаты товара на сайте.

Подключите интернет-эквайринг QIWI Business и IntellectMoney за 0 рублей.

Какие документы оформить бухгалтеру, чтобы легально сотрудничать с самозанятыми?

Убедитесь, что работаете с самозанятыми правильно — чек-лист от QIWI Business

Заполните форму, вышлем список документов бесплатно:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: КИВИ БАНК (АО), ИНН: 3123011520, erid:

QIWI Business

QIWI Business

QIWI Business всё проще!

5666 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Маркировка товаров

    Маркировка электронок, одежды, воды: Честный ЗНАК отвечает на вопросы

    С 1 октября запрещен оборот немаркированных стиков и курительных смесей для кальяна. А до 1 декабря розница должна успеть промаркировать остатки электронных сигарет и жидкостей к ним. Также рынок ожидает обязательная маркировка новых категорий одежды и безалкогольных напитков. Что и как делать, чтобы не попасть на штрафы — расскажут эксперты Честного ЗНАКа.

    Маркировка электронок, одежды, воды: Честный ЗНАК отвечает на вопросы
    16
    Логотип motaev
    motaev
    Менеджмент

    Как повысить производительность труда. Причина «несбытия мечт»

    В предыдущей статье я описал проблему «несбытие мечт». Указал, что она является СВП и объяснил почему. Копнём глубже.

    Как повысить производительность труда. Причина «несбытия мечт»
    5

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Отчетность

    Отчетность и налоги в октябре 2023 года: напоминаем, что нужно сдать и оплатить

    Октябрь — первый месяц четвёртого квартала. А это значит, что бизнесу сдавать много отчётности за 9 месяцев и производить оплаты за третий квартал. Обо всём по порядку — в нашей статье. 

    Отчетность и налоги в октябре 2023 года: напоминаем, что нужно сдать и оплатить
    28
    Логотип Юлия Ткачева
    Юлия Ткачева
    Право

    7 советов от юристов. Как составить договор на разработку сайта и защитить интересы IT компании

    7 советов от юристов по составлению надежного договора

    7 советов от юристов. Как составить договор на разработку сайта и защитить интересы IT компании
    8
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Защита персональных данных

    Удаление персональных данных. Что нового с марта 2023 года

    По правилам компания должна уничтожить персональные данные сотрудника в определенных случаях, например, если цели, для которых собирались данные, достигнуты или сотрудник в силу своих причин написал заявление на уничтожение. Расскажем, как действовать в такой ситуации в рамках новых норм. 

    Удаление персональных данных. Что нового с марта 2023 года
    23

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Должная осмотрительность

    Должная осмотрительность при выборе контрагента: какие документы нужны

    Во главе успешного бизнеса стоит выстраивание отношений с благонадежными и порядочными контрагентами.

    Должная осмотрительность при выборе контрагента: какие документы нужны
    23
    Логотип re_pet
    re_pet
    Бухгалтеры

    Как бухгалтеру ухаживать за своей птичкой? Полезные советы по уходу за пернатыми друзьями в вашем доме

    В мире домашних животных пернатые друзья играют особую роль. Их живописное пение и яркие перья приносят в дом уют и радость. Однако, ухаживать за пернатыми питомцами требует особого внимания и заботы. В этой статье мы поделимся полезными советами о том, как обеспечить своим пернатым друзьям счастливую и здоровую жизнь в вашем доме.

    Как бухгалтеру ухаживать за своей птичкой? Полезные советы по уходу за пернатыми друзьями в вашем доме
    3
    34

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Добрый день. Напишите, мне пожалуйста, инструкцию, как правильно оформить электронный больничный для сотрудника, который 5 дней лежал в стационаре(на процедуре)?

      Больничный

    • В компании за все время существования велся ВУС. Получено очередное уведомление о проверке от военно-учетного стола. Какие санкции ожидают работодателя, если он примет решение не подавать сведения по

      Воинский учет
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Онлайн-кассы

    Интернет-магазин с торговой точкой: как организовать прием оплаты

    Применять ККТ обязаны как офлайн, так и онлайн-магазины. Разберем, как организовать прием оплаты для интернет-магазина с торговой точкой.

    Интернет-магазин с торговой точкой: как организовать прием оплаты
    19
    Основные средства

    Расходы на покупку мобильного телефона и аксессуаров в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

    Разьберем, как отражать в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0: покупку за наличный и безналичный расчет мобильных телефонов, их ремонт и списание, учет аксессуаров и сим-карт, ежемесячные расходы на связь. 

    Иллюстрация: securitylab.ru/Unsplash
    1,7 тыс.
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Как определить справедливую стоимость актива в бухгалтерском учете

    Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета во многих случаях требуют рассчитывать справедливую стоимость активов. Рассказываем, как это делать.

    Как определить справедливую стоимость актива в бухгалтерском учете
    70
    Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Бухгалтерский аутсорсинг

    Как бухгалтеру на аутсорсе не бояться масштабироваться

    Ваш бухгалтер может увести ваших клиентов. Вы боитесь передать общение с клиентами на своего сотрудника? Переживаете что наймете бухгалтеров, и они у вас уведут клиентов? Есть решение! 

    Как бухгалтеру на аутсорсе не бояться масштабироваться
    2
    128
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Клерк.Премиум Уведомление по ЕНП

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений

    КБК в уведомлении должен соответствовать коду периода, минус в сумме не должен превышать прежние уведомления с плюсом.

    На какие ошибки налоговики проверят уведомления по ЕНП: обзор контрольных соотношений
    548
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Фоточки, рецепты и голосовые сообщения: кошмар в рабочем чате. Как наладить работу и не тратить время на спам

    Личная переписка, фотографии младенцев и котиков, поздравления с первым снегом. А среди этого хаоса нужные сканы, цифры и ответы по рабочим вопросам. С бардаком в рабочих чатах ежедневно сталкиваются сотни коллег. Расскажем, как сделать общение в корпоративных чатах комфортным и продуктивным.

    Фоточки, рецепты и голосовые сообщения: кошмар в рабочем чате. Как наладить работу и не тратить время на спам
    5
    91

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип Клерк
    Клерк
    ВЭД

    Постановка на учет валютного контакта: на что обратить внимание

    Как поставить на учет валютный контракт и на что обратить внимание попробуем дать несколько советов.

    Постановка на учет валютного контакта: на что обратить внимание
    2
    548
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    ЕГРЮЛ

    Запись о недостоверности данных о директоре или учредителе в ЕГРЮЛ. Причины, последствия и устранение записи

    Как не допустить и решить проблему о внесении записи о недостоверности в ЕГРЮЛ. Рекомендации налогового адвоката.

    35
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Начался суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом, а Воложу в 3 раза сократили ценник за Яндекс

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Песков попросил больше не смотреть на курс доллара, Греф хочет вернуть акции Сбера на Родину, Штаты расследуют брокера Freedom Finance, хакеры взломали базу компании по генетическим тестам 23andMe, а на бирже появилось сразу 9 криптоэфирных фондов.

    42
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Обзор судебной практики

    Китайский страховщик отказался выплатить $165 000. Как российская компания добилась рассмотрения иска в российском суде

    Говорят, что популярна тема «Бизнес с Китаем ». Не знаю так ли на самом деле, но расскажу о свежем судебном решении, которое будет полезно предпринимателям. Надеюсь, что никому не придётся судиться с иностранной компанией, а споры разрешаться мирно.

    Китайский страховщик отказался выплатить $165 000. Как российская компания добилась рассмотрения иска в российском суде
    49
    Логотип Астрал
    Астрал
    ЭДО в кадровом учете

    Переход на КЭДО: сроки, регламенты, подписи

    Законодательство не требует обязательного перехода на электронный кадровый документооборот. Но цифровизация процессов ускорит решение кадровых задач. Как прогнозируют эксперты, электронный документооборот в кадровом деле в 2024 году увеличится в 8-10 раз. Расскажем, как организовать переход на КЭДО и как к нему подготовиться.

    Переход на КЭДО: сроки, регламенты, подписи
    325
    Логотип Налоговый консультант_бухгалтер
    Налоговый консультант_бухгалтер
    Налог на наследование

    Как избежать налога при продаже имущества, полученного по наследству

    Определяем дату владения унаследованным имуществом.

    Как избежать налога при продаже имущества, полученного по наследству
    1,8 тыс.
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Пенсии

    Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, но они никогда не получат даже столько. А что нужно, чтобы получать?

    Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, оказалось, что им в среднем достаточно 47 000 рублей по данным СуперДжоб. Средняя пенсия в России сегодня — (барабанная дробь) 19 476 рублей! Оптимисты!

    Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, но они никогда не получат даже столько. А что нужно, чтобы получать?
    125
    Мнения