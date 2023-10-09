Интернет-магазин с торговой точкой: как организовать прием оплаты

В каких случаях интернет-магазин может не применять ККТ
В 2023 году использовать онлайн-кассу при ведении предпринимательской деятельности обязаны практически все организации и ИП. Ситуации, при которых бизнесмен, торгующий в Интернете, может работать без кассы, подробно описаны в ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. К ним относится:
Расчет между компаниями и ИП.
Если расчет производится между организациями или ИП в безналичной форме, то есть с расчетного счета на расчётный счет, применять ККТ не нужно.
Владелец интернет-магазина — самозанятый.
Плательщики налога на профессиональный доход могут не применять онлайн-кассы. Они формируют чек через приложение «Мой налог». Но продавать в своем интернет-магазине самозанятый может только тот товар, который произвел сам, и если он не относится к группе маркируемой или подакцизной продукции.
Расчеты производятся через третье лицо.
К такими лицам относятся платежные системы и сервисы, сторонние курьерские организации, принимающие оплату по агентскому договору с продавцом, и сотрудники почты при оплате наложенным платежом.
Варианты приема оплаты для интернет-магазина с торговой точкой
Выбор способа оплаты для интернет-магазина с торговой точкой зависит от того, как оплачивается товар или услуга:
C интернет-эквайрингом QIWI Business и IntellectMoney продавец может принимать оплату через сайт, социальные сети, мобильные приложения на iOS или Android и в торговых точках по QR-коду.
Только на сайте
Есть покупатель оплачивает товар полностью на сайте и затем забирает его в торговой точке, стационарная касса не нужна. Бизнес может рассмотреть вариант облачной кассы с подключенным к ней интернет-эквайрингом. Оплата в этом случае будет происходить таим образом:
Покупатель выбирает понравившийся ему товар.
Оплачивает его через специальную форму оплаты на сайте.
После оплаты он получает на почту электронный чек.
Если у продавца есть собственная стационарная касса, он также может подключить к ней интернет-эквайринг и направлять покупателям электронные чеки.
Только в торговой точке
Если покупатель оплачивает товар при получении в пункте выдачи или в торговой точке, понадобится стационарная касса.
Для небольших торговых точек можно рассмотреть следующие варианты онлайн-касс:
Фискальный регистратор.
Небольшое, компактное устройство, которое оснащено только фискальным накопителем и принтером для печати чеков. Экрана, клавиатуры и прочих девайсов, которыми оснащены стандартные онлайн-кассы, — у этого устройства нет.
Фискальный регистратор подключается к настольному ПК или ноутбуку и после оплаты формирует чек в бумажном виде.
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Автономная мобильная касса.
Небольшое, переносное устройство, оснащённое аккумулятором, экраном, клавиатурой и принтером для печати чеков.
Этот вариант оплаты подойдет, если кроме торговой точки расчет с покупателем происходит при курьерской доставке.
Стационарная онлайн-касса.
Такая касса работает от сети, имеет экран, дисплей, клавиатуру и принтер для печати чеков. К ней можно подключить дополнительное оборудование: весы, сканер штрихкодов и т.п. Стационарную кассу могут использовать торговые точки со средней и высокой проходимостью.
На сайте и в торговой точке
Чтобы принимать оплату несколькими способами, используйте стационарную кассу с подключенным к ней интернет-эквайрингом. Такой кассовый аппарат будет формировать и направлять клиентам чеки в электронной форме при оплате на сайте и в бумажном виде — при оплате в торговой точке.
На сайте с помощью интернета-эквайринга клиент может оплачивать товар через специальную форму, а в торговой точке несколькими способами: наличными, картой, по QR-коду.
Как настроить приём оплаты в интернет-магазине с торговой точкой
Для приема оплаты в интернет-магазине и в торговой точке:
Заключите договор на аренду облачной кассы или купите собственную.
Купите фискальный накопитель.
Зарегистрируйте кассу на сайте ФНС.
Заключите договор с оператором фискальных данных.
Подключите интернет-эквайринг для оплаты товара на сайте.
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