Интернет-магазин с торговой точкой: как организовать прием оплаты

Применять ККТ обязаны как офлайн, так и онлайн-магазины. Разберем, как организовать прием оплаты для интернет-магазина с торговой точкой.

В каких случаях интернет-магазин может не применять ККТ

В 2023 году использовать онлайн-кассу при ведении предпринимательской деятельности обязаны практически все организации и ИП. Ситуации, при которых бизнесмен, торгующий в Интернете, может работать без кассы, подробно описаны в ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. К ним относится:

Расчет между компаниями и ИП.

Если расчет производится между организациями или ИП в безналичной форме, то есть с расчетного счета на расчётный счет, применять ККТ не нужно.

Владелец интернет-магазина — самозанятый.

Плательщики налога на профессиональный доход могут не применять онлайн-кассы. Они формируют чек через приложение «Мой налог». Но продавать в своем интернет-магазине самозанятый может только тот товар, который произвел сам, и если он не относится к группе маркируемой или подакцизной продукции.

Расчеты производятся через третье лицо.

К такими лицам относятся платежные системы и сервисы, сторонние курьерские организации, принимающие оплату по агентскому договору с продавцом, и сотрудники почты при оплате наложенным платежом.

Варианты приема оплаты для интернет-магазина с торговой точкой

Выбор способа оплаты для интернет-магазина с торговой точкой зависит от того, как оплачивается товар или услуга:

C интернет-эквайрингом QIWI Business и IntellectMoney продавец может принимать оплату через сайт, социальные сети, мобильные приложения на iOS или Android и в торговых точках по QR-коду.

Только на сайте

Есть покупатель оплачивает товар полностью на сайте и затем забирает его в торговой точке, стационарная касса не нужна. Бизнес может рассмотреть вариант облачной кассы с подключенным к ней интернет-эквайрингом. Оплата в этом случае будет происходить таим образом:

Покупатель выбирает понравившийся ему товар. Оплачивает его через специальную форму оплаты на сайте. После оплаты он получает на почту электронный чек.

Если у продавца есть собственная стационарная касса, он также может подключить к ней интернет-эквайринг и направлять покупателям электронные чеки.

Только в торговой точке

Если покупатель оплачивает товар при получении в пункте выдачи или в торговой точке, понадобится стационарная касса.

Для небольших торговых точек можно рассмотреть следующие варианты онлайн-касс:

Фискальный регистратор.

Небольшое, компактное устройство, которое оснащено только фискальным накопителем и принтером для печати чеков. Экрана, клавиатуры и прочих девайсов, которыми оснащены стандартные онлайн-кассы, — у этого устройства нет.

Фискальный регистратор подключается к настольному ПК или ноутбуку и после оплаты формирует чек в бумажном виде.

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Автономная мобильная касса.

Небольшое, переносное устройство, оснащённое аккумулятором, экраном, клавиатурой и принтером для печати чеков.

Этот вариант оплаты подойдет, если кроме торговой точки расчет с покупателем происходит при курьерской доставке.

Стационарная онлайн-касса.

Такая касса работает от сети, имеет экран, дисплей, клавиатуру и принтер для печати чеков. К ней можно подключить дополнительное оборудование: весы, сканер штрихкодов и т.п. Стационарную кассу могут использовать торговые точки со средней и высокой проходимостью.

На сайте и в торговой точке

Чтобы принимать оплату несколькими способами, используйте стационарную кассу с подключенным к ней интернет-эквайрингом. Такой кассовый аппарат будет формировать и направлять клиентам чеки в электронной форме при оплате на сайте и в бумажном виде — при оплате в торговой точке.

На сайте с помощью интернета-эквайринга клиент может оплачивать товар через специальную форму, а в торговой точке несколькими способами: наличными, картой, по QR-коду.

Как настроить приём оплаты в интернет-магазине с торговой точкой

Для приема оплаты в интернет-магазине и в торговой точке:

Заключите договор на аренду облачной кассы или купите собственную.

Купите фискальный накопитель.

Зарегистрируйте кассу на сайте ФНС.

Заключите договор с оператором фискальных данных.

Подключите интернет-эквайринг для оплаты товара на сайте.

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