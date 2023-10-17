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Закон о ломе: как перейти на безнал  

С 1 октября 2023 года компании могут расплачиваться с физическими лицами за скупку металлолома только по безналу. Расскажем, что изменится на рынке и как перейти на безналичные расчёты в сфере продажи лома.
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Закон о ломе: как перейти на безнал  
Иллюстрация: QIWI Business

Что изменилось в законе

1 октября 2023 года вступили в силу изменения к закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ об отходах производства — теперь ломозаготовители не могут купить лом за наличные. 

В первоначальном варианте поправок полностью перейти на безналичные расчёты планировали 1 июля 2024 года, но в итоге выбрали более жёсткий вариант законопроекта без переходного периода: все платежи с 1 октября 2023 года нужно проводить в безналичной форме.

Что будет с рынком

Ежегодно в России собирают не менее 30 млн тонн металла. Если перевести в денежное выражение — это, по разным оценкам, 1–1,5 трлн рублей. Наличный оборот составляет 95% всего объёма рынка. Часть этой суммы используют для различных мошеннических схем: обналичивания, коррупции, ухода от уплаты налогов. Поэтому для государства такие поправки — это возможность сделать рынок прозрачным.

В ближайшее время объём ломозаготовки может снизиться, пока участники рынка не наладят работу по новым правилам. Пунктам, которые принимали лом и при этом работали в теневом секторе, придётся «обелиться» или прекратить работу. 

Также государство рассчитывает, что поправки помогут улучшить экологические показатели в сфере переработки металлолома, так как с помощью электронных расчётов можно точнее отследить движение отходов.

Плюсы и минусы перехода на безнал

После того как закон вступил в силу, заготовителям лома стало проще работать с банками. До этого между ломозаготовителями и финансовыми организациями складывались непростые отношения. Суть в том, что отрасль относят к деятельности с высоким уровнем риска из-за большого объёма наличных денег.

Регулярные операции по снятию и внесению крупных наличных сумм, вызывали вопросы у банков, которые обязаны следовать нормам закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Банки подозревали ломозаготовителей в незаконном обналичивании средств, приостанавливали операции по счетам и требовали расторжения договора расчётно-кассового обслуживания. 

Теперь у ломозаготовителей не будет расходов на инкассацию и комиссии за снятие и внесении наличных на счёт. Но придётся платить комиссию за обратный эквайринг, который позволяет переводить деньги на расчётные счета сдатчиков лома.

Моментальные выплаты поставщикам металлолома

Переходите на безналичный расчет. Удобные выплаты на карты любых банков РФ

Как переводить деньги по безналу

Алгоритм следующий:

  • Ломозаготовитель выбирает банк и подаёт заявку на подключение.

  • Финансовая организация проверяет информацию и открывает заготовителю расчётный счёт.

  • Компания рассчитывается с физлицами и заводами-приобретателями исключительно по безналу.

  • Компания оформляет первичную документацию по сделкам: приёмо-сдаточные акты — с физлицами, счета-фактуры и товарные накладные — с юрлицами и ИП. 

Чтобы у банка и налоговой не возникало вопросов о характере сделок, в документах подробно указывают, какой товар и у кого купил ломозаготовитель, кому продал. 

С помощью решения от QIWI Business вы можете платить деньги за принятый металлолом на карты любых банков — до 2,5 млн в месяц одному поставщику.

Тариф зависит от оборота: чем больше оборот — тем меньше тариф. В первые три месяца действует спецтариф.

Как подключить безналичную оплату с помощью QIWI Business

Чтобы подключить моментальные выплаты поставщикам металлолома от QIWI Business, нужно:

  • Оставить заявку на сайте.

  • Заполнить анкету и приложить пакет документов для открытия счёта.

  • После успешного открытия счёта настроить личный кабинет: определить суточные лимиты для каждой точки приёма лома, доступы для сотрудников.

Теперь компания готова проводить расчёты. Если у заготовителя установлено своё программное обеспечение, можно подключиться по API.

Все документы вы найдёте в личном кабинете QIWI Business. В карточке поставщика можно оставить заметку, например, о качестве сырья. Каждый день вы будете получать отчёты обо всех транзакциях, а раз в месяц — общий отчёт.

Так выглядит личный кабинет QIWI Business для пунктов приёма лома

Заполнять приёмо-сдаточные акты (ПСА) с физлицами вручную также не потребуется: чтобы создать ПСА, достаточно открыть специальную форму в личном кабинете, ввести данные поставщика и распечатать готовый документ.

Моментальные выплаты поставщикам металлолома

Переходите на безналичный расчёт. Удобные выплаты на карты любых банков РФ

Реклама: КИВИ БАНК (АО), ИНН: 3123011520, erid: LjN8K3Rta

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Комментарии

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