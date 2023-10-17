Закон о ломе: как перейти на безнал  

С 1 октября 2023 года компании могут расплачиваться с физическими лицами за скупку металлолома только по безналу. Расскажем, что изменится на рынке и как перейти на безналичные расчёты в сфере продажи лома.

Что изменилось в законе

1 октября 2023 года вступили в силу изменения к закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ об отходах производства — теперь ломозаготовители не могут купить лом за наличные.

В первоначальном варианте поправок полностью перейти на безналичные расчёты планировали 1 июля 2024 года, но в итоге выбрали более жёсткий вариант законопроекта без переходного периода: все платежи с 1 октября 2023 года нужно проводить в безналичной форме.

Что будет с рынком

Ежегодно в России собирают не менее 30 млн тонн металла. Если перевести в денежное выражение — это, по разным оценкам, 1–1,5 трлн рублей. Наличный оборот составляет 95% всего объёма рынка. Часть этой суммы используют для различных мошеннических схем: обналичивания, коррупции, ухода от уплаты налогов. Поэтому для государства такие поправки — это возможность сделать рынок прозрачным.

В ближайшее время объём ломозаготовки может снизиться, пока участники рынка не наладят работу по новым правилам. Пунктам, которые принимали лом и при этом работали в теневом секторе, придётся «обелиться» или прекратить работу.

Также государство рассчитывает, что поправки помогут улучшить экологические показатели в сфере переработки металлолома, так как с помощью электронных расчётов можно точнее отследить движение отходов.

Плюсы и минусы перехода на безнал

После того как закон вступил в силу, заготовителям лома стало проще работать с банками. До этого между ломозаготовителями и финансовыми организациями складывались непростые отношения. Суть в том, что отрасль относят к деятельности с высоким уровнем риска из-за большого объёма наличных денег.

Регулярные операции по снятию и внесению крупных наличных сумм, вызывали вопросы у банков, которые обязаны следовать нормам закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Банки подозревали ломозаготовителей в незаконном обналичивании средств, приостанавливали операции по счетам и требовали расторжения договора расчётно-кассового обслуживания.

Теперь у ломозаготовителей не будет расходов на инкассацию и комиссии за снятие и внесении наличных на счёт. Но придётся платить комиссию за обратный эквайринг, который позволяет переводить деньги на расчётные счета сдатчиков лома.

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Как переводить деньги по безналу

Алгоритм следующий:

Ломозаготовитель выбирает банк и подаёт заявку на подключение.

Финансовая организация проверяет информацию и открывает заготовителю расчётный счёт.

Компания рассчитывается с физлицами и заводами-приобретателями исключительно по безналу.

Компания оформляет первичную документацию по сделкам: приёмо-сдаточные акты — с физлицами, счета-фактуры и товарные накладные — с юрлицами и ИП.

Чтобы у банка и налоговой не возникало вопросов о характере сделок, в документах подробно указывают, какой товар и у кого купил ломозаготовитель, кому продал.

С помощью решения от QIWI Business вы можете платить деньги за принятый металлолом на карты любых банков — до 2,5 млн в месяц одному поставщику. Тариф зависит от оборота: чем больше оборот — тем меньше тариф. В первые три месяца действует спецтариф.

Как подключить безналичную оплату с помощью QIWI Business

Чтобы подключить моментальные выплаты поставщикам металлолома от QIWI Business, нужно:

Оставить заявку на сайте.

Заполнить анкету и приложить пакет документов для открытия счёта.

После успешного открытия счёта настроить личный кабинет: определить суточные лимиты для каждой точки приёма лома, доступы для сотрудников.

Теперь компания готова проводить расчёты. Если у заготовителя установлено своё программное обеспечение, можно подключиться по API.

Все документы вы найдёте в личном кабинете QIWI Business. В карточке поставщика можно оставить заметку, например, о качестве сырья. Каждый день вы будете получать отчёты обо всех транзакциях, а раз в месяц — общий отчёт.

Так выглядит личный кабинет QIWI Business для пунктов приёма лома

Заполнять приёмо-сдаточные акты (ПСА) с физлицами вручную также не потребуется: чтобы создать ПСА, достаточно открыть специальную форму в личном кабинете, ввести данные поставщика и распечатать готовый документ.

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