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Самозанятые

Что делать, если самозанятый аннулировал чек

Вознаграждение за оказанные услуги выплачено, но самозанятый вдруг отменил чек. Разберём, какие негативные последствия ждут заказчика и что ему нужно сделать в этой ситуации.
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Что делать, если самозанятый аннулировал чек
Иллюстрация: QIWI Business

Что заказчику нужно знать о чеке самозанятого

При получении вознаграждения самозанятый должен:

  • Зафиксировать сумму полученного дохода в приложении «Мой налог».

  • Сформировать и выдать заказчику чек.

Если оплата прошла наличными или по банковской карте, самозанятый должен выдать заказчику чек в момент расчёта. Если безналичным способом, например, через СБП или платёжным поручением с расчётного счёта заказчика, — не позднее 9 числа следующего месяца.

Чек нужен заказчику чтобы:

  • Включить расходы в размере вознаграждения самозанятого в состав затрат по УСН (доходы-расходы), ЕСХН, налогу на прибыль или НДФЛ.

  • Не платить за исполнителя НДФЛ и страховые взносы.

За физических лиц без статуса ИП и самозанятого организация или ИП должны перечислять в бюджет обязательные платежи. Если исполнитель применяет режим НПД, то налог он платит самостоятельно, и заказчик за него ничего не доплачивает.

Может ли исполнитель аннулировать чек

Да, может. Для аннулирования чека есть две причины:

  • Возврат средств.

Если исполнитель по какой-то причине вернул заказчику деньги, он может аннулировать чек, чтобы не платить налог.

  • Ошибки в чеке.

Самозанятый также может отменить чек, если он сформирован ошибочно или содержит некорректные сведения. Если самозанятый отменил чек из-за ошибки, он должен сформировать новый чек с корректными данными и передать его заказчику.

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Нужно ли подтверждать причину отмены чека

Нет, не нужно. Этим и пользуются некоторые недобросовестные самозанятые — удаляют чеки, чтобы не платить налог.

Как налоговая узнает об отмене чека 

ИФНС может узнать об отмене чека:

  • Автоматически.

Самозанятый вносит доход, выдаёт и аннулирует чеки в приложении «Мой налог». При частой отмене чеков программа уведомит сотрудников ИФНС о возможном правонарушении. Если это произойдёт, налоговики сначала направят самозанятому требование с просьбой предоставить пояснения о причинах отмены, а если таковых не поступит, начислят налог вместе со штрафом.

  • В ходе проверки.

Узнать об отмене чеков налоговая может также от третьих лиц — контрагентов самозанятого, а также в ходе выездной или камеральной проверки организации или ИП, которые сотрудничают с самозанятыми.

Негативные последствия отмены чека самозанятым

Негативные последствия для организации, ИП или самозанятого возможны, если он отменил чек умышленно.

Негативные последствия для самозанятого

  • Восстановление ранее аннулированного дохода и доначисление на него налога.

  • Штраф в размере 20% от суммы расчёта за первое нарушение и в размере 100% от суммы расчёта — за каждое последующее.

О том, какой размер штрафа будет для самозанятого, если чеков много, закон не уточняет. И может так сложиться, что за 20 отменённых чеков самозанятого оштрафуют в размере 20% за первый отменённый чек, а в размере 100% — за 19 остальных. 

Негативные последствия для заказчика

  • Заказчик не сможет учесть в расходах выплаты исполнителю.

Чтобы включить затраты на выплату исполнителю в состав расходов по УСН, ЕСХН, налогу на прибыль или НДФЛ, организации или ИП нужен чек.

ФНС в письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@отметила, что такие расходы можно подтвердить и без чека, но письма с разъяснениями не являются нормативно-правовыми актами, поэтому у заказчика могут возникнуть проблемы с налоговиками своей инспекции.

  • ИФНС может признать заказчика налоговым агентом исполнителя.

Заказчики работ или услуг, которые выплачивают деньги физическому лицу без статуса ИП или самозанятого, по умолчанию становятся его налоговыми агентами. Это значит, что бизнес должен начислять и переводить в бюджет НДФЛ с дохода этого лица. Кроме того, на доход физлица заказчику необходимо начислять страховые взносы и платить их из собственных средств.

Если самозанятый не выдал или отменил чек, налоговая может посчитать такую выплату доходом физического лица, а не вознаграждением плательщика НПД. Заказчику придётся доказывать налоговой, что он сотрудничает именно с самозанятым, а в исключительных случаях — оспаривать неправомерно доначисленный НДФЛ и страховые взносы.

Как заказчик может узнать об аннулировании чека

Узнать о том, что исполнитель отменил чек, заказчик может в двух случаях:

  • Из личного кабинета платформы, через которую он сотрудничает с самозанятыми.

У большинства платформ есть функция информирования клиента о том, что его исполнитель аннулировал чек.

QIWI Bussiness — оптимальное решение для сотрудничества с внештатными исполнителями. Сервис проверяет статус самозанятого перед каждой выплатой, формирует чек сразу после перечисления выплаты и отмечает чеки, которые отменил исполнитель. 

  • После прямой проверки чека.

Чек от самозанятого всегда содержит QR-код. По этому коду чек можно проверить на сайте ФНС.

Для этого на QR-код нужно навести камеру телефона и перейти по ссылке, которая появится на экране. Если исполнитель удалил чек, то на странице будут указаны все данные чека и статус «Аннулирован».

Пример аннулированного чека

Что делать, если самозанятый отменил чек

1. Обратитесь к самозанятому за повторной выдачей чека.

Не во всех случаях исполнитель отменяет чек умышленно. Возможно, это произошло случайно. Поэтому начать стоит именно с обращения к самозанятому.

Попросите его ещё раз сформировать чек той же датой. Также укажите, что в случае отказа вы направите жалобу в ИФНС. Тогда налоговая привлечёт самозанятого к ответственности, восстановит ранее аннулированный доход и назначит штраф. 

Если исполнитель отказывается повторно сформировать чек или не выходит на связь, можно переходить ко второму шагу.

2. Напишите обращение в ИФНС.

Если самозанятый отменил чек, на него можно пожаловаться налоговикам. О такой возможности ФНС прямо заявила в своём письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@

Составьте обращение в простой письменной форме. Укажите в нём наименование заказчика, данные самозанятого и причину обращения. К жалобе нужно приложить подтверждающие документы:

  • Договор с самозанятым.

  • Приложения к договору, если они есть.

  • Акт выполненных работ или оказанных услуг.

  • Платёжное поручение или другой документ, который подтверждает перечисление денег самозанятому.

  • Аннулированный чек.

После того как налоговая получит сообщение от заказчика, она начнёт проверку самозанятого. Если он не сможет обосновать причину, по которой отменил чек, то налоговая инспекция: 

  • Восстановит аннулированный доход. 

  • Пересчитает и доначислит самозанятому налог на сумму восстановленного дохода.

  • Привлечёт самозанятого к ответственности по ст. 129.13 НК и начислит штраф. 

  • Освободит заказчика от обязанности платить НДФЛ и взносы за недобросовестного исполнителя.

  • Позволит заказчику учесть в расходах выплату по аннулированному чеку.

Если заказчик узнал об отмене чека напрямую от налоговой, то ему придётся подтвердить, что:

  • Он перечислил выплату исполнителю, и обратно ее не получал.

Для этого придётся предоставить налоговикам выписку по банковскому счёту, которая покажет, что исполнитель не возвращал деньги.

  • Он сотрудничал не с физическим лицом без специального статуса, а с плательщиком НПД.

Для этого нужно направить в ИФНС договор с самозанятым, приложения к нему, акт выполненных работ, а также скриншот с сайта ФНС, который подтверждает, что на момент выплаты дохода исполнитель был плательщиком НПД.

Чтобы получить информацию о статусе исполнителя на дату выплаты дохода, заказчику нужно:

  • Перейти в специальный сервис ФНС.

  • Ввести ИНН самозанятого и дату, на которую необходимо узнать актуальность статуса исполнителя.

Избежать таких сложностей поможет сотрудничество с самозанятыми через специальные платформы. Например, сервис QIWI Bussiness не только проверяет статус исполнителя перед каждой выплатой, формирует чек и оплачивает налог за самозанятого, но и уведомляет заказчика об отмене чека. 

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