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Самозанятые

Как бизнесу массово привлекать персонал

Часто, на линейные позиции бизнесу требуется много исполнителей: курьеры, мерчандайзеры, грузчики, сборщики урожая, строители, копирайтеры, операторы колл-центра. Такие исполнители нужны на время или конкретный проект. В этом случае удобно пользоваться услугами самозанятых. Но делать это нужно грамотно.
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Как бизнесу массово привлекать персонал
Иллюстрация: QIWI Business

Массовый наём самозанятых

Массовый подбор используют компании, которым нужно набрать большое число исполнителей в короткие сроки. 

Например, в ритейле, общепите и службах доставки бывают сезонные пики спроса: клиентов, которые заказывают еду и другие покупки домой, в новогодние праздники больше, чем летом в период отпусков. 

В таких случаях удобно привлекать самозанятых исполнителей. Плюсы самозанятого:

  • Может быстро приступить к задаче — достаточно подписать договор ГПХ, и он готов выходить на смену. Ему не нужно оформлять допуск, собирать документы для отдела кадров, подписывать локально-нормативные акты.

  • Готов к временным задачам и сезонным работам. Договор заключают на определённый срок, и его легко прекратить, если, например, исполнитель не справляется с объёмом работ. 

  • Сам платит налоги. Бизнес не перечисляет за него НДФЛ и взносы, не сдаёт отчётность.

В среднем самозанятый обходится компаниям на 30–40% дешевле штатного сотрудника, поэтому бизнес часто обращается к таким специалистам.

Как привлекать исполнителей

Искать исполнителей можно по-разному. Эффективность способов привлечения, по мнению экспертов по рекрутменту и HR-Tech, зависит от количества человек, которых нужно найти на одну позицию.

Если компания ищет больше 50 человек на одну позицию, нужны инструменты для привлечения большого трафика кандидатов из разных источников, разбора откликов, приглашения соискателей на собеседование. 

Решить эти вопросы можно с помощью автоматизации. На рынке есть разные платформы для сотрудничества с самозанятыми: такие сервисы закрывают все задачи — от поиска и первичного отбора кандидатов до массовых выплат. 

QIWI Business совместно с сервисом «Рабочие руки» предоставляет доступ к большой базе исполнителей, с помощью которой можно быстро найти надёжного внештатного специалиста. А расчётный сервис QIWI Business позволяет делать массовые и индивидуальные выплаты.

Если нужно привлечь до 50 человек на одну позицию, нужно рассказать о вакансии большему числу соискателей. Для этого подойдут маркетинговые инструменты:

  • таргетированная реклама в социальных сетях и контекстная — на других сайтах и в поисковиках;

  • размещение вакансии на главной странице сайта;

  • отдельный лендинг для вакансий;

  • СМС и имейл рассылки по холодным базам.

Также можно привлечь внешних рекрутеров — фрилансеров и кадровые агентства. 

Для поиска отдельных исполнителей творческих профессий и из digital-сферы подходят биржи фрилансеров — например, Kwork, Fl.ru.

Кроме того, во всех описанных случаях объявления о поиске специалистов можно разместить на крупных сайтах по поиску работы — HH и Superjob, а также на досках объявлений Avito и «Юла». У этих площадок широкая аудитория: можно найти кандидатов как в штат, так и на проектные задачи.

Как отобрать кандидатов

Внештатный исполнитель не заменяет специалиста, который выполняет постоянные функции: например, менеджер по продажам работает с заказчиками пять дней в неделю, формирует лояльную клиентскую базу. 

Самозанятого привлекают, например, для обзвона новой холодной базы, чтобы не отвлекать штатного специалиста от основной работы. После того как исполнитель всех обзвонил и занёс данные в аналитическую таблицу, его работа в этом конкретном проекте закончена.

При этом для заказчика имеет значение скорость найма подходящего исполнителя и уровень его компетенций. 

Например, на биржах фрилансеров обычно много сведений об исполнителях: информация о реализованных проектах, сертификаты об обучении, отзывы других заказчиков. 

Можно выбрать несколько кандидатов и дать тестовое задание, особенно если важна высокая квалификация и определённые навыки специалиста.

Платформы для автоматизации сотрудничества с самозанятыми сами отбирают подходящих соискателей после описания требований, места выполнения работы и числа исполнителей — это существенно экономит время эйчара и руководителя.

Как оформить внештатных исполнителей

Проверить статус самозанятого

Это делают перед началом сотрудничества и перед каждой выплатой. Как правило, платформы для автоматизации работы с внештатниками берут эту функцию на себя. 

Кроме того, заказчик может проверить статус исполнителя в сервисе ФНС по ИНН или запросить у самозанятого справку из приложения «Мой налог». 

Заключить договор с самозанятым

Сотрудничество с исполнителем оформляют с помощью договора. Если у ФНС возникнут вопросы о характере сделки, то договор — первое, на что она обратит внимание. Чтобы грамотно составить этот документ, нужно соблюдать несколько правил:

  • Между компанией и внештатным исполнителем заключается договор гражданско-правового характера.

Конкретный вид зависит от того, что именно делает исполнитель. Например, для строительных работ подойдёт договор подряда, а для консультационных — договор возмездного оказания услуг.

  • Избегайте терминов, которые используют в трудовых договорах.

«Работа», «зарплата», «оклад», «смена» — всё это трудовая терминология. Такие слова нельзя использовать, а если в ваших договорах они есть, срочно заменить на гражданско-правовые термины: «выполнение работ», «вознаграждение», «период оказания услуг».

  • Договором нельзя регулировать график выполнения работ и место её выполнения.

Место нужно указать только в случае, если без этого оказать услугу невозможно. Например, когда нужна выкладка товаров в конкретном магазине.

  • Внештатнику не положена компенсация командировочных и других расходов.

В договор нельзя включать условия о компенсации проезда, проживания, мобильной связи. Но если такие расходы фактически возникают, исполнитель может предложить увеличить своё вознаграждение.

  • Самозанятый не может безвозмездно пользоваться имуществом компании, в том числе инструментами, униформой, транспортом, онлайн-кассой.

Однако ККТ можно передать исполнителю по доверенности (например, курьеру), а транспорт, инструменты и униформу — предоставить в аренду по отдельному договору.

Его ответственность может быть только гражданско-правовой. Например, можно оштрафовать исполнителя или установить неустойку за некачественную работу, невыдачу чека, срыв сроков или если он не сообщил, о том что утратил статус плательщика НПД.

  • Исполнитель не обязан соблюдать внутренние регламенты компании.

У внештатника не может быть должностной инструкции или официального дресс-кода.

Выплаты самозанятым удобно проводить на той же платформе, где вы организуете наём и документооборот. QIWI Business — решение для бизнеса, которое автоматизирует все этапы сотрудничества с внештатным персоналом, — от поиска исполнителей до закрывающих документов. 

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Комментарии

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