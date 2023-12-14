Как и зачем бизнесу уплачивать налог за самозанятого

С доходов от своей деятельности самозанятые должны платить налог. Они могут делать это лично или через своего представителя. Разберём, как и зачем бизнесу платить налог за самозанятого.

Уплата налога в бюджет: обязанность самозанятого или заказчика

Платить налог с полученных доходов должен самозанятый, но он может передать это право третьему лицу.

У самозанятого есть две основные обязанности:

Сформировать чек на каждую оплату.

Вовремя заплатить налог, который рассчитала ИФНС.

Уплатить налог самозанятый может несколькими способами:

В приложении «Мой налог». В личном кабинете НПД на сайте ФНС. На портале госуслуг. Через банк. Через электронную площадку – партнёра ФНС.

В последних двух случаях налог за самозанятого платит третье лицо. Право платить НПД — уникальное, но самозанятый может передать его банку или электронной площадке. Закон это не запрещает, что подтверждается разъяснениями ФНС от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@.

Важно: чтобы платить налог за самозанятых, организация должна быть официальным партнёром ФНС. Перечень таких партнёров налоговая служба приводит на своём сайте.

Уплата налога за самозанятого — это право, а не обязанность заказчика, банка или электронной площадки. Если заказчик сотрудничает с самозанятыми через платформу-партнёра ФНС, он может, но не обязан платить налог за исполнителей.

Уплата налога за самозанятого. Почему это выгодно заказчику

Если самозанятый не уплатит налог, негативных последствий для заказчика будет больше, чем для самого исполнителя. И вот почему.

Самозанятый может не платить налог по таким причинам:

Забыл или решил не платить принципиально.

Слетел с самозанятости и не знал о том, что нужно уплатить налог после снятия с учёта.

Если самозанятый не уплатит начисленный налог, для него это обернётся следующими негативными последствиями:

За каждый день просрочки будут начисляться пени.

Если исполнитель так и не уплатит налог, ФНС применит меры принудительного взыскания.

Для заказчика последствия будут более серьёзными. Сейчас в законе 422-ФЗ нет такого основания, чтобы исполнитель «слетел» с НПД, если не уплатил налог в срок. Но ИФНС может расценить систематическую неуплату налога как злоупотребление правом на применение спецрежима и снять самозанятого с учёта.

То есть сама по себе неуплата налога или нарушение срока уплаты не несёт для заказчика негативных последствий. Но если из-за этого ИФНС снимет самозанятого с учёта, заказчик может серьёзно пострадать.

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Что грозит заказчику, если исполнитель утратит статус самозанятого

Если самозанятый утратит статус плательщика НПД, заказчик автоматически станет его налоговым агентом и должен будет:

С выплаты исполнителю перечислить НДФЛ и страховые взносы.

Сдать отчётность в налоговую инспекцию и Социальный фонд России.

Но такой перспективы можно избежать, если бизнес сам возьмёт на себя уплату налога. Это возможно при сотрудничестве с самозанятыми через специальные платформы-партнёров ФНС:

Самозанятые, которые оказывают услуги или выполняют работы через такие электронные площадки, дают им своё согласие на уплату за них налога. С каждого платежа платформа откладывает 6% на уплату налога и формирует чек на полученную оплату. Налоги платятся автоматически по итогам месяца — разовым платежом. Основанием для уплаты служит полученная от ФНС информация по начисленным налогам.

В плюсе остаются обе стороны:

Самозанятому не придётся следить за сроком уплаты налога и выполнять лишние действия, чтобы перечислить его в бюджет. А дополнительные 6%, которые будут удерживаться с исполнителя, можно заранее учесть в вознаграждении.

Заказчик может не переживать, что он не получит чек или станет налоговым агентом в отношении исполнителя, который «слетел» с самозанятости из-за несвоевременной уплаты налога. Платформа вовремя направит заказчику чек с корректными реквизитами.

Одна из таких платформ – официальный партнер ФНС QIWI Business. Сервис автоматически удержит 6% при выплате самозанятому, сформирует чек и вовремя уплатит налог. Если налог по каким-то причинам уплатить не удалось, отложенная сумма возвращается агенту по его запросу. Когда бизнес сам берёт на себя уплату налога – это удобно, безопасно и повышает лояльность исполнителей.

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