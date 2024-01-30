Как настроить прием оплаты в интернет-магазине

Оплата на сайте или в приложении удобна для покупателя и безопасна для продавца. Чтобы ее настроить, нужно подключить онлайн-кассу, эквайринг или платежный сервис и настроить форму для оплаты. Рассказываем пошагово, как все это сделать.

Шаг 1. Приобрести онлайн-кассу

Для приема оплат в интернет-магазине отличным вариантом станет облачная онлайн-касса. Предпринимателю не нужно сразу выкладывать значительную сумму за оборудование. Облачную кассу можно взять в аренду у поставщика и, в зависимости от тарифа, ежемесячно или один раз в полтора–два года перечислять арендный платеж. Сам аппарат физически находится в дата-центре поставщика, а подключиться к нему можно через Интернет.

Обновлять и следить за работоспособностью кассы самому предпринимателю не придется — этим занимается поставщик. Такую ККТ проще и быстрее интегрировать с интернет-магазином.

В среднем, аренда облачной кассы обходится от 1 400 до 3 000 рублей в месяц в зависимости от того, какой набор услуг предлагает сервис.

Шаг 2. Заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД)

ОФД — посредник, который передает данные в налоговую. Это отдельная организация, заключить договор с которой — обязательно, напрямую передавать чеки в ФНС не получится. При заключении договора стоит убедиться, что ОФД входит в реестр налоговой службы.

Шаг 3. Получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП)

В этом случае УКЭП понадобится, чтобы зарегистрировать кассу через личный кабинет на сайте налоговой. Но функции подписи значительно шире: с ее помощью предприниматель может подписывать различные документы, участвовать в торгах на электронных площадках, подписывать электронную отчетность.

Получить ее руководителю компании или предпринимателю можно бесплатно в налоговой службе или в аккредитованном удостоверяющем центре. Далее подпись нужно записать на сертифицированный носитель — USB-токен. Его докупают отдельно, как и лицензию на программное обеспечение СКЗИ КриптоПро CSP.

Шаг 4. Зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой

Большинство ОФД обеспечивают автоматическую постановку облачной кассы на учет в ФНС, но если такой услуги нет, то это можно сделать самостоятельно.

Этот процесс состоит из нескольких шагов. Предпринимателю понадобится:

Зарегистрироваться в личном кабинете ФНС. Это можно сделать, к примеру, с помощью УКЭП.

Подать заявление в ФНС о выдаче регномера кассы.

Получить регномер ККТ в личном кабинете ФНС.

Принять готовый отчет о регистрации от облачного сервиса, где куплена касса.

Активировать фискальный накопитель в личном кабинете облачного сервиса.

Отправить отчет о регистрации ККТ в налоговую.

Передать сведения о зарегистрированной ККТ оператору фискальных данных в личном кабинете ОФД.

Теперь касса готова к работе, и ее необходимо связать с сайтом и платежной формой, чтобы покупатели могли оплачивать заказы онлайн.

Шаг 5. Подключить к интернет-магазину сервис приема платежей

Чтобы пользователи могли оплачивать покупки на сайте или в мобильном приложении продавца, в них должна быть форма оплаты или ссылка на нее. То есть то, что заменяет терминал банка или смартфон продавца с работающей на нем функцией SoftPos.

Чтобы создать такую форму, потребуется платежный сервис. Он будет принимать оплату и перечислять деньги на счет продавца. Можно подключить интернет-эквайринг от банка, а можно выбрать специальный платежный сервис.

QRService позволяет принимать платежи через СБП. Для продавца это выгодно: комиссия составляет от 0,4 до 0,7% за транзакцию, но не более 1 500 рублей. Комиссия банка на интернет-эквайринг даже выше, чем на торговый (он обеспечивает прием безналичных платежей в обычной оффлайн точке) и составляет в среднем 2,5%.

Важно! Для получения максимальной экономии на эквайринге не стоит перенаправлять покупателя на отдельную страницу, где ему предлагается выбрать способ оплаты — СБП, банковская карта, электронные деньги и т.д.

Нужно настроить оплату таким образом, чтобы оплата по QR-коду предлагалась сразу на странице товара или корзины кнопкой «Оплатить через СБП» или сразу выводить соответствующий QR-код. И если покупателя этот способ оплаты не устроит, то отдельной кнопкой предложить ему перейти на дополнительную страницу «Другие способы оплаты».

Таким образом, можно увеличить количество оплат по СБП более чем наполовину и, в зависимости от оборота, сэкономить за год от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей на банковской комиссии.

Обратившись в QRService по вопросу интеграции оплаты через СБП вашего интернет-магазина, вы получите подробную техническую инструкцию и рекомендации по встраиванию сервиса.

Для покупателя оплачивать заказ через СБП удобно: не нужно вводить данные карты, чтобы совершить покупку.

Как работает QRService:

После того как покупатель оформит заказ в интернет-магазине, сервис отправит ему платежную ссылку на телефон. Клиент переходит по ней в приложение банка и оплачивает покупку — сумма будет автоматически введена верная. Этот способ удобен тем, кто делает покупки в мобильных приложениях.

При оформлении заказа покупатель добавляет товар в корзину и выбирает способ оплаты «QRService». Ему открывается QR-код, он сканирует его камерой смартфона, переходит в приложение банка и оплачивает покупку. Такой способ подходит тем клиентам, которые оформляют заказы с компьютера или ноутбука.

После того как покупатель отсканирует код и оплатит покупку, платеж через СБП пройдет за 15 секунд — продавцу придет уведомление о нем.

QRService — прием СБП-платежей, который подходит для любого типа бизнеса. Подключить

Шаг 6. Интегрировать платежный сервис, кассу и систему управления сайтом

Сервисы оплаты СБП легко можно встроить практически в любые учетные системы и системы управления сайтом. Что касается онлайн-кассы, то все зависит от того, какая CMS используется. Как правило, для работы с популярными конструкторами сайтов процессы подключения кассы отработаны и не вызывают сложностей у технических специалистов.

В QRService есть интеграция с облачной кассой АТОЛ и ОФД.ру. Но если требуется подключить другого оператора, то QRService сделает это по вашему запросу. Благодаря такой интеграции вы сможете принимать платежи и выдавать фискальные чеки покупателям в полном соответствии с 54-ФЗ.

Узнайте больше о выгоде СБП Дадим бесплатную консультацию, узнаете, как экономить на комиссиях и соблюдать закон при приеме платежей Расскажем как быстро внедрить СБП в вашем бизнесе Оставьте ваши данные для связи, менеджер вам перезвонит: Отправить

Реклама: ООО «КУАРСЕРВИС», ИНН 9726001378, erid: LjN8K2iaB