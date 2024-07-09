Электронные или бумажные: какие чеки нужны при оплате через СБП и нужны ли вообще

В соответствии с законом 54-ФЗ, при расчетах с покупателями продавцу нужно использовать онлайн-кассу и выдавать чек в бумажном или электронном виде. Разбираемся, нужен ли чек, если клиент совершил платеж через СБП, и в каком виде его нужно сформировать.

Нужен ли чек при оплате СБП

Все больше компаний используют для безналичного приема оплаты СБП — мгновенный перевод средств без карты и эквайрингового терминала.

Платежи по QR-коду — это вариант безналичной оплаты. В соответствии с законом № 54-ФЗ использовать контрольно-кассовую технику (ККТ) и выдавать чек обязательно при приеме оплат от физических лиц. В то время как расчеты между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами могут происходить без ККТ.

Подключайте прием оплат по СБП через QRService и экономьте на банковской комиссии от 1,3%.

Для использования СБП организациям необходимо обзавестись онлайн-кассой, настроить интеграцию с СБП и открыть расчетный счет в одном из аккредитованных банков.

При приеме оплат от физлиц за продукцию и услуги продавец должен применять онлайн-кассу независимо от формы расчетов (это подтверждает налоговая в письме от 18.11.2020 N АБ-4-20/18887@). Также касса нужна и при приеме аванса — тогда чек формируется на предварительную сумму платежа.

Выдать чек компания должна не позднее, чем на следующий день после того, как средства поступили на счет продавца. Передать чек можно в бумажном или электронном формате по смс или электронной почте.

При предоставлении чека путем отражения QR-кода, который позволяет клиенту идентифицировать его реквизиты, код будет равносилен бумажному или электронному чеку (3.1 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ).

Если не выдать покупателю чек, компании или предпринимателю грозит штраф: 2 тыс. руб. — для должностных лиц и ИП, 10 тыс. руб. — для юрлиц.

Еще важно контролировать, что в чеке есть все необходимые реквизиты — ошибки или отсутствие обязательных реквизитов тоже могут повлечь штрафы. Среди обязательных реквизитов кассового чека, указанных в ст. 4.7 закона № 54-ФЗ, — наименование и количество товаров, цена за единицу, порядковый номер чека, признак расчета, дата, время и другие.

Что касается расчетов с юрлицами, ККТ нужно использовать, если оплата от организации или ИП происходит посредством электронных средств платежа с их предъявлением — например, если сотрудник компании проводит платеж с помощью банковской карты в офисе компании (письмо ФНС от 15.06.2022 № ЗГ-3-20/6261). В других случаях продавец вправе не выдавать чек через онлайн-кассы, если платеж поступил от компании или ИП.

QRService работает с операторами фискальных данных для формирования электронных чеков в рамках требований 54-ФЗ. Благодаря партнерству с ОФД, QRService предоставляет возможность получить скидку до 10% на услуги ОФД. Размер скидки зависит от выбранного тарифа. Также у QRService есть услуга «1 чек — 1 рубль», выгодная для предпринимателей, у которых менее 1000 транзакций в месяц. При выборе QRService в качестве поверенного каждый платеж фискализируется через облачное оборудование QRService, а на выданном чеке будет указано, что платеж производится в пользу вашей организации.

В каких случаях можно выдать электронный чек

В электронном чеке, как и в бумажном, должны быть указаны все требуемые законом реквизиты. Сам документ можно отправить на электронную почту, в смс или в мессенджере.

В смс-сообщении продавец передает ссылку на чек, поскольку в нем небольшой лимит символов. На почту может прийти ссылка на сайт ОФД для загрузки чека или полный чек, который включает все нужные реквизиты.

Выдавать чек в электронном виде можно не во всех случаях. Для того чтобы продавец мог отправлять покупателям электронные чеки, нужно соблюсти следующие условия:

Получить от покупателя адрес почты, номер телефона или предусмотреть иной способ доставки электронного чека. Например, в назначении платежа, который всегда будет доступен покупателю в мобильном приложении его банка.

Удостовериться, что покупатель согласен получать чек в электронном виде.

Обеспечить, чтобы кассовое оборудование имело возможность отправки электронного чека.

Согласно письму Минфина от 12.10.2017 № 03-01-15/66784, если продавец выдал чек в электронной форме, печатать его на бумаге не обязательно. Но если покупатель настаивает на получении бумажного чека, продавец должен его предоставить.

Отправлять электронные чеки особенно удобно, если покупатель при совершении безналичной оплаты не взаимодействует напрямую с продавцом — например, при заказе через интернет-магазин или мобильное приложение.

В чем плюсы электронных чеков

Переход на электронные чеки выгоден продавцам по нескольким причинам:

Экономия ресурсов: использование электронных чеков позволяет снизить расходы на бумагу и обслуживание печатающего оборудования.

Удобство и скорость обслуживания: электронные чеки можно отправлять покупателям непосредственно на устройство покупателя, с которого был совершен платеж. Это ускоряет процесс оформления покупок — не придется ждать, пока касса напечатает чек.

Забота об экологии: переход на электронные чеки помогает экономить природные ресурсы и показывает заботу продавца об окружающей среде, что положительно сказывается на имидже компании.

Что делать с персональными данными покупателей

Согласно письму Минкомсвязи от 07.07.2017 № П11-15054-ОГ,номер телефона и адрес электронной почты, принадлежащие физическому лицу, считаются его персональными данными. В связи с этим продавец, получающий такие данные от покупателя для отправки электронных чеков, обязан действовать как оператор персональных данных согласно 152-ФЗ.

Прежде чем начать работу с электронными чеками, он должен за 30 дней уведомить Роскомнадзор о том, что планирует обрабатывать персданные клиентов.

Кроме того, продавец должен разработать политику обработки персданных и обеспечить доступность этой политики для ознакомления покупателей (например, можно разместить соответствующую ссылку на сайте продавца). Данные можно собирать только после того, как клиент ознакомится с политикой и выразит свое согласие.

Как начать работу с электронными чеками

Для того чтобы начать выдавать чеки в электронной форме, продавцу необходимо выбрать подходящую онлайн-кассу. Если он принимает онлайн-платежи, осуществляет услуги доставки, торгует вне постоянного места продаж или занимается пассажирскими перевозками, подойдет облачная ККТ.

Далее предпринимателю потребуется:

1. Подключиться к ОФД и к платежной системе, чтобы иметь возможность принимать платежи по картам или через СБП. ОФД обеспечивает передачу данных в ФНС, а в случае продажи маркированных товаров — также в систему «Честный ЗНАК».

2. Оплатить услуги ОФД за передачу чеков. Нередко ОФД предлагают отправлять чеки на электронную почту покупателей без взимания платы, но передача чеков по смс обычно платная.

3. Установить обновления учетной системы и кассового ПО, если есть такая необходимость.

Электронные чеки удобны как для покупателей, так и для продавцов, а в некоторых ситуациях, например в онлайн-торговле, и вовсе незаменимы.

QRService — мультибанковский сервис, с помощью которого вы можете принимать оплату через СБП на счет в любом банке без дополнительного оборудования. QR-код для оплаты создается в приложении QRManager — оно доступно на Android и iOS. В QRManager чек формируется автоматически: со стороны продавца не потребуется никаких дополнительных действий.

Узнайте больше о выгоде СБП Дадим бесплатную консультацию, узнаете, как экономить на комиссиях и соблюдать закон при приеме платежей Расскажем как быстро внедрить СБП в вашем бизнесе Оставьте ваши данные для связи, менеджер вам перезвонит: Отправить

Реклама: ООО «КУАРСЕРВИС», ИНН 9726001378, erid: LjN8JvwpV