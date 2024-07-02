РАМЗЭС 2.0: совещание по итогам работы в Саратовской области

В конце апреля 2024 года состоялось совещание с представителями отраслевых Министерств Саратовской области по результатам внедрения отраслевого IT-решения по финансовому планированию на базе ЭС «РАМЗЭС 2.0».

За полгода работы по проекту в режим электронного документооборота переведены ПФХД, ГЗ, Отчет об исполнении ГЗ, Бюджетная смета и изменение показателей бюджетной сметы, Соглашения и дополнительные соглашения по государственному заданию и иным целям, Отчеты по расходам, результатам и реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления целевых субсидий и т.д. Об итогах работы Министерств Саратовской области — в нашем видео.

В настоящее время специалисты ЭС РАМЗЭС помогают в работе с базовыми нормативами и расчетом натуральных норм на основе ресурсообеспечения.

Надеемся, что в ближайшем будущем успешный опыт работы Министерства труда и социальной защиты и Министерства культуры поможет принять решение о работе в ЭС РАМЗЭС с другим отраслевым Министерствам Саратовской области.

РАМЗЭС — разумное финансовое планирование.