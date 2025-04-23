Платформа Saas как основной тренд в управлении государственными финансами

Рассказываем, какие тренды и принципы разработки программного обеспечения для государственных информационных систем наиболее перспективны сейчас.

Удорожание стоимости современных программных продуктов становится сдерживающим фактором для масштабной цифровизации государственного сектора экономики. В свою очередь, мировая практика свидетельствует о низкой эффективности подходов, применяемых государственными заказчиками и нацеленными на создание цифровых продуктов/сервисов в формате полного цикла с последующей инсталляцией на серверные мощности государственных дата-центров. Вместе с тем в условиях внешних технологических ограничений для нашей страны приоритетной задачей становятся создание суверенной технологической инфраструктуры, на которой можно активно развивать отечественные цифровые сервисы. Таким образом, при определении направлений развития российского ИТ-рынка государство должно учитывать не только аппаратно-технический, но и программный контур цифровизации сектора государственного управления.

В рамках классического подхода к созданию государственных информационных систем (ГИС) предполагается определить разработчика, который не только разработает систему, но и передаст исключительные права на систему заказчику. При этом подходе предполагается полная инсталляция серверной и клиентской части системы в инфраструктуру заказчика, что значительно повышает требования к последующему сопровождению и модернизации ПО.

Известным примером разработки ГИС по традиционной методике может служить система «Электронный бюджет», архитектурные основы которой были заложены еще в 2011 году. При этом сегодня, несмотря на объективное технологическое устаревание электронного бюджета, государство не может произвести миграцию этой системы на новую технологическую Saas-платформу, что обусловлено как возросшей сложностью системы, так и особенностями реализованных при разработке этой системы ИТ-решений. В результате учитывая критическую зависимость федеральных органов исполнительной власти от бесперебойной работы данной системы, государству в долгосрочной перспективе будет целесообразнее создать новую систему (Электронный бюджет 2.0), чем пытаться модернизировать текущий функционал ГИС.

Мониторинг Счетной Палаты также свидетельствует о низкой эффективности работы сложившегося пула государственных информационных систем. В частности, согласно отчету «Оценка текущего состояния федеральных государственных информационных систем с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления» выделяются следующие критические проблемы в функционировании ГИСов:

Отсутствие требований к жизненному циклу ГИСов.

Не установлены жесткие требования к отнесению системы к классу ГИС.

Не предусмотрено ведение единого перечня функций, услуг и полномочий органов власти при масштабировании ГИС.

Технологическая разобщенность и раздробленность данных, обрабатываемых в ГИС.

Альтернативой традиционной разработке ГИСов является сервисная модель (SaaS, англ. Soft as a Service) распространения программных продуктов, при которой заказчику не требуется приобретать систему целиком с полноценным развертыванием и сопровождение серверной части на своих мощностях.

При модели Saas госзаказчик получает готовую программу с требуемым набором функций в формате подписки, т.е. фиксированной платы за пользование веб-сервисом. Объективным преимуществом при данном подходе становится финансовая заинтересованность разработчика в поддержании и развитии своего сервисного программного продукта.

Общая схема работы в рамках Saas-модели представлена на рисунке ниже:

ИТ-компания ФИНАТЕК при разработке и реализации своих программных веб-сервисов также придерживается принципов Saas, которые в отношении флагманского сервиса ЭС «РАМЗЭС 2.0» могут быть сформулированы следующим образом:

Принцип Характеристика Сжатые сроки внедрения веб-ресурса 20–30 календарных дней для типового регионального министерства Доступная стоимость доступа к веб-ресурсу В среднем 3 000—4 000 руб. на одно госучреждение в месяц Отсутствие специализированного софта Пользователю требуется только интернет-браузер Невысокие требования к клиентским ПК Двухядерный процессор (начиная с intel pentium 4) с минимальным объемом оперативной памяти (от 256gb) Техническая поддержка в режиме 24/7 Бесперебойная работа и поддержка сервиса гарантируется пользовательским соглашение

Таким образом, в государственном секторе можно отметить наметившийся тренд на унификацию процессов разработки программного обеспечения и переходу на сервисную модель масштабирования государственных сервисов.

Платформа ГосТех также закрепляет выявленный тренд на унификацию процессов разработки ПО для нужд государственного сектора. Вместе с тем модель SaaS становится крайне перспективной с позиции создания современных информационных систем и цифровых сервисов на основе единой технологической платформы.

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Материал подготовил: Алтынов Юрий, кандидат экономических наук, исполнительный директор ИТ-компании «ФИНАТЕК».

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