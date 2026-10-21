С 1 сентября 2026 года ПФХД: зона ответственности финансового органа

С 1 сентября 2026 года полномочия по установлению порядка и формы ПФХД перешли от органа-учредителя к финансовому органу субъекта РФ. Это предусмотрено поправками в пункт 3.3 статьи 32 Закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», внесенными Федеральным законом от 20.02.2026 № 30-ФЗ. Приказ Минфина России от 30.06.2026 № 84н закрепил изменения на уровне подзаконного регулирования: согласно пункту 1 приложения № 2 к приказу, требования к плану ФХД теперь устанавливает финансовый орган. Приказы региональных финансовых органов должны быть подготовлены и утверждены до конца 2026 года, так как ПФХД на 2027 год составляется уже по новым правилам.

Что поменялось в форме ПФХД

Приказ № 84н содержит два приложения: Приложение № 1 утверждает Порядок для федеральных учреждений. Приложение № 2 вносит изменения в Требования № 186н, утвержденные приказом Минфина от 31.08.2018 № 186н, которые распространяются на все государственные и муниципальные учреждения. Основная задача финансового органа состоит в том, чтобы утвердить приказ о порядке формирования ПФХД и саму форму плана. Но помимо этого пункт 17 приложения № 2 вводит ряд дополнительных детализаций, каждая из которых требует отдельного осмысления. Доходы от медицинских услуг по ОМС теперь отражаются по строке 1230, иные доходы от услуг, включая медпомощь женщинам в период беременности и родов, по строке 1240. Появились отдельные строки для грантов и иных безвозмездных поступлений. Изменился порядок отражения лизинговых операций. Лизинговые платежи, не являющиеся бюджетными инвестициями, отражаются по КВР 248 вместо КВР 244. Для капитальных лизинговых операций применяется КВР 408. Коды введены приказом Минфина от 10.06.2025 № 71н, а приказ № 84н закрепил для них строки в форме ПФХД. Введены подстроки 26411.1, 26461.1 и 26461.2 для детализации расходов по национальным и региональным проектам. Кроме того, учреждения могут добавлять строки для расшифровки показателей по строкам 1200 и 1400. Каждое изменение по отдельности небольшое, но вместе они требуют выстроить с нуля целый пласт нормативной и методической работы: утвердить форму, прописать правила заполнения, объяснить учреждениям новые требования, организовать контроль. Все эти особенности уже заложены в настройки централизованной региональной системы «РАМЗЭС 2.0». Региональному финансовому ведомству не нужно проектировать форму с нуля, она уже приведена в соответствие с пунктом 17 приложения № 2 к приказу № 84н. Финансовый орган утверждает свой порядок, а система автоматически применяет эти правила ко всем учреждениям региона. Ручная сверка с нормативными актами исключается и риск ошибок снижается.

Что еще решает централизованная система

Возможности «РАМЗЭС 2.0» не ограничиваются приведением формы ПФХД в соответствие с приказом № 84н. На основе данных Росстата, ФНС и бюджетных публикаций система формирует картину долговой устойчивости региона: госдолг и его структуру, отношение долга к собственным доходам, долю банковских кредитов в муниципальном долге. Витрина показывает существенный объем государственного долга и его снижение за год, преобладание бюджетных кредитов в структуре портфеля, умеренное отношение долга к собственным доходам. Система сопоставляет плановые и фактические показатели, выявляя разрывы. К примеру, если плановый дефицит на предстоящий год существенно превышает фактический дефицит предыдущего года, то такое отклонение требует поквартального кассового сценария, и система подсвечивает его как зону повышенного внимания. Управленческая витрина «Пульс бюджета» служит точкой входа и показывает доходы, расходы, баланс, собственную базу и зависимость от трансфертов. На основе этих данных система анализирует ситуацию и формирует сигналы. В частности, в блоке «Сигнал периода» может быть указано, что снижение собственных доходов при одновременном росте расходов усиливает роль качественного прогнозирования доходов и кассового плана. Отдельный модуль «Прогноз и сценарии» представляет собой инструмент сценарного моделирования бюджета. Финансовый орган может моделировать различные управленческие гипотезы, меняя параметры роста налоговых и неналоговых доходов, индексации оплаты труда, объемов федеральной поддержки, экономии закупок или перераспределения средств между муниципалитетами. Система мгновенно пересчитывает сценарий и показывает его результат: прогнозируемые доходы, расходы и баланс бюджета. На основе этих расчетов формируется оценка бюджетной напряженности и риск-индикатор. При определенном наборе предпосылок система может показать умеренный уровень риска и предложить сфокусироваться на мобилизации доходов, закупочной экономии и адресности трансфертов. Отдельно анализируется влияние каждого фактора: доходных предположений, изменения расходного контура или перераспределения средств между муниципалитетами. Сравнение базового и альтернативного сценариев позволяет наглядно увидеть, как управленческие решения повлияют на ключевые параметры бюджета. ИИ здесь выступает помощником, а не заменой специалиста: он лишь подсвечивает зоны риска и предлагает варианты, тогда как итоговое решение остается за финансовым органом.

Что это дает региону

Централизация работы с ПФХД отвечает на новые полномочия регионального финансового органа. Вместо недель на сбор и согласование появляется единый контур, где документы проходят проверку в разы быстрее. Настройка формы под требования приказа № 84н и регионального порядка снижает риск ошибок при заполнении. Финансовый орган видит сводную картину по всей сети учреждений региона, а не отдельные документы. При изменении законодательства система актуализируется централизованно. Система может охватывать как региональные, так и муниципальные учреждения, обеспечивая единые правила и сквозной контроль на всех уровнях. Отраслевые учредители сохраняют свою рабочую роль, а финансовый орган получает единые правила, сквозной контроль и аналитику на уровне всего субъекта РФ.

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