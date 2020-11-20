Истек срок уведомления об электронных трудовых: сложности выбора и перехода

До 31 октября 2020 года работодатели обязаны были уведомить сотрудников о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде — то есть о переходе на электронные трудовые книжки (Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 887). Теперь у работников остается два месяца на то, чтобы определиться с формой ведения трудовой. В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ это нужно сделать до 31 декабря 2020 года.

Сотрудник может оставить себе бумажную трудовую книжку или перейти на ЭТК. В обоих случаях работодатели должны будут подавать отчет по форме СЗВ-ТД в случае кадровых событий.

В этой статье мы рассмотрим следующие вопросы:

Нужно ли подавать СЗВ-ТД о выборе трудовой на уволившегося сотрудника, если он не написал соответствующее заявление?

Можно ли не оформлять новому сотруднику бумажную трудовую, а сразу перевести его на ЭТК?

Нужно ли подавать форму СЗВ-ТД о выборе трудовой за уволившегося сотрудника

Форма СЗВ-ТД подается только на тех работников, у которых в течение отчетного периода произошли какие-либо кадровые события. Работодатели обязаны отчитаться:

на следующий день после издания приказа о приеме/увольнении (Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 № 590);

до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в случае других кадровых событий, перечисленных в п. 2.3.5 Порядка (утв. Постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п), или в случае подачи работником заявления на выбор формы трудовой.

Выбрать бумажную трудовую книжку (ст. 66 ТК РФ) или передачу в электронном виде сведений о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) сотрудник может до 31 декабря 2020 года (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ). Если работник не сделал выбор до указанного срока, работодатель продолжает вести его трудовую книжку, как и сказано в ст. 66 ТК РФ.

Заявление на выбор трудовой книжки подается добровольно. Если работник не направил такое заявление работодателю — подавать отчет по форме СЗВ-ТД по нему не нужно.

В обсуждаемой ситуации работодатель обязан уведомить ПФР только об увольнении сотрудника. Форма СЗВ-ТД с кадровым событием «увольнение» подается на следующий день после издания соответствующего приказа (Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 № 590).

Можно ли не оформлять новому сотруднику бумажную трудовую книжку

Рассмотрим две ситуации:

Работник трудоустраивается на новое место работы с бумажной трудовой, в которой отсутствует запись о выборе сведений о трудовой деятельности.

Работник трудоустраивается на работу впервые.

В бумажной трудовой нет записи о выборе сведений о трудовой деятельности

Если работник на предыдущем месте работы выбрал электронную трудовую книжку, то работодатель обязан выдать ему бумажную трудовую на руки. Перед этим в нее вносится запись о том, что работник подал заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ.

При увольнении работнику выдают форму СТД-Р (утв. Приказом Минтруда РФ от 20.01.2020 № 23Н), которая содержит сведения о периоде работы у данного работодателя.

При приеме на новое место работы этот сотрудник представляет форму СТД-Р. В данном случае новый работодатель не должен заводить на него бумажную трудовую.

Если сотрудник трудоустраивается с бумажной трудовой книжкой, в которой отсутствует запись о выборе сведений о трудовой деятельности, новый работодатель продолжает вести бумажную трудовую.

Отчет по форме СЗВ-ТД подается и в том случае, если работник выбрал ведение трудовой книжки в бумажном формате (ст. 66.1 ТК РФ). При приеме сотрудника отчитаться в ПФР нужно на следующий день после издания приказа (Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 № 590).

Работодатель может уточнить у сотрудника, подавал ли он на предыдущем месте работы заявление о выборе формы ведения трудовой книжки.

Работодатель не может принять от нового сотрудника заявление о выборе формы трудовой книжки до момента заключения трудового договора и издания приказа — соискатель еще не является его работником. Соответственно, до принятия заявления необходимо работника трудоустроить.

Поскольку на момент заключения трудовых отношений работник использует бумажную трудовую книжку, он должен передать ее работодателю (ч. 1 ст. 65 ТК РФ). Работодатель должен принять ее и внести запись о трудоустройстве на работу (письмо Минтруда РФ от 07.10.2020 № 14-2/ООГ-15729).

Только после этого сотрудник может подать заявление о выборе сведений о трудовой деятельности. Работодатель вносит в бумажную трудовую соответствующую запись и выдает ее на руки работнику.

Трудоустройство на первое место работы

В соответствие с п. 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ, бумажная трудовая книжка не оформляется, если сотрудник впервые трудоустраивается на работу после 31 декабря 2020 года. Формирование сведений о трудовой деятельности производится в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ.

Если же сотрудник трудоустраивается до 31 декабря 2020 года, ситуация не столь однозначна.

По закону работодатель должен вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, если это место работы является для сотрудника основным (ст. 65 ТК РФ).

После оформления трудового договора и издания приказа о приеме на работу работодатель должен в течение недели оформить новому сотруднику трудовую книжку и внести в нее запись о приеме (п. 8 Положения о ведении трудовых книжек, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225). Соответствующие рекомендации дал заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец на горячей линии.

Указанная норма не отменена, а поскольку работник устраивается на первое место работы до 31 декабря 2020 года, то работодатель не освобожден от обязанности завести трудовую книжку.

Однако существует нюанс — те самые пять дней с момента трудоустройства, после которых работодатель начинает вести трудовую книжку. По мнению онлайнинспекции.рф, если работник в этот период подаст заявление о выборе электронного сохранения сведений о трудовой деятельности, то работодатель может не заводить на него трудовую книжку.

Если же сотрудник, проработавший у работодателя свыше пяти дней, не подаст заявление о выборе формата, работодатель обязан будет оформить ему трудовую книжку в соответствии со ст. 66 ТК РФ.

Напомним, что разъяснения, размещенные на сайте «Онлайнинспекция.рф», не являются правовыми актами, а носят рекомендательный характер (письмо Роструда от 11.06.2019 № ПГ/13385-6-1).

Источник: справочно-правовой сервис для бухгалтера Контур.Норматив

Елена Кулакова,

эксперт Контур.Экстерна

Мария Гафурова,

налоговый журналист Контур.Норматива