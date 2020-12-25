Топ-10 вопросов по ЭЛН и прямым выплатам

Что сделать, чтобы сотрудницы в 2021 году вовремя получили пособия до 1,5 лет? Как оплачиваются ЭЛН совместителей? Как будут удерживаться алименты при прямых выплатах? Нужно всем сотрудникам с января открыть карты «МИР»? Эксперты Контур.Экстерна ответили на горячие вопросы бухгалтеров, связанные с электронными больничными и прямыми выплатами.

О том, как работает проект ФСС «Прямые выплаты» и в чем его отличие от зачетной системы, вы можете прочитать в нашей статье на Клерке.

1. Заявление на выплату пособия заполняется на бумаге? Нужно ли хранить эти заявления?

Сейчас сотрудники подписывают заявления на пособия (форма утв. Приказом ФСС от 24.11.2017 № 578), когда приносят документы для расчета конкретного пособия: больничный, свидетельство о рождении ребенка и т.п. Работодатель может заполнить и распечатать заявление вместо сотрудника и передать ему для сверки. Сотрудник проверяет реквизиты и подписывает заявление от руки (чернила любого цвета). Работодатель хранит все подписанные заявления.

С 2021 года порядок изменится (проект постановления). Сотрудники будут подписывать заявление по всем пособиям при приеме на работу. Заполнить его можно будет не только на бумаге, но и в электронном виде, заверив электронной подписью.

Электронные заявления можно будет не распечатывать: достаточно хранить их в своей информационной системе. А в бумажных заявлениях нужно будет распечатать только заполненные листы.

2. Сотрудник принес БЛ 29.12.2020 (период болезни с 22.12.20 по 28.12.2020). Когда нужно начислить и выплатить пособие?

Начислить вы должны не позднее 10 календарных дней с 29 декабря, то есть не позднее 7 января. Выплатить в ближайший день выплаты заработной платы, то есть 11 января.

А вот схема, по которой будет оплачиваться этот больничный лист, может быть разный. Если начисление больничного вы проведете еще декабрем (речь сейчас о месяце в бухгалтерском учете) и, соответственно, эти начисленные больничные будут показываться в отчете по страховым взносам за 4 квартал 2020 года, то и оплатить такой больничный стоит самим (с последующим возмещением).

Если вы этот больничный не выплатили в декабре, то можно его передать на оплату в ФСС, предоставив гарантийное письмо, что организация не выплачивала сумму за счет ФСС по такому больничному. Если при этом вы начисление этого больничного провели по бухучету в декабре, а на оплату передадите ФСС, то надо еще не забыть скорректировать отчет по страховым взносам, чтобы там не было сумм по таким больничным.

Справедливости ради стоит заметить, что с 29 по 31 декабря вы еще не можете сформировать реестр ПВСО для передачи в ФСС, если ваш регион переходит на прямые выплаты с 2021 года. С 1 января уже можете, но чтобы уложиться точно в сроки отправки реестра, отправить его надо не позднее 02.01.2021 (5 календарных дней с момента получения документов от работника).

3. Как будут выплачиваться пособия до 1,5 лет? Начисляем в декабре 2020 года, выплата придется на январь 2021-го. Что нужно сделать работодателю, чтобы сотрудники получили деньги в срок?

В ситуации с пособиями до 1.5 лет правильнее отталкиваться от месяца, за который мы начисляем пособие. Пособие за декабрь выплачиваем сами, пусть даже и в январе. Пособие за январь и далее — уже ФСС, тогда все сроки точно будут соблюдены.

4. Как быть, если сотрудница уже получает пособие по уходу за ребенком? Какие документы должна представить в ФСС, чтобы с января сотрудница получала пособие напрямую от ФСС? Требуется ли оформление заявления на выплату пособия по форме, утвержденной приказом ФСС РФ от 24.11.2017 № 578? Если нужно, то до какого числа? Нужно ли отправлять реестр ежемесячно?

Страхователь должен отправить реестры в ФСС с расчетными суммами для произведения выплат. Заявление с получателя пособия должно быть получено (все действия по прямым выплатам в настоящий момент выполняются только после получения заявления, по каждому страховому случаю).

Сроки прописаны в регламенте (п. 9 Положения в Постановлении Правительства РФ от 21.04.2011 № 294). Если выплаты пособия по уходу начались еще в 2020 году, то чтобы фонд в срок выплатил пособие за январь, надо постараться отправить реестры по таким пособиям к 20-м числам января.

Но при этом у нас есть еще один срок, который надо постараться соблюсти: 5 календарных дней с момента получения всех документов от застрахованного (под документами подразумевается в том числе и заявление на выплату пособия по форме, утвержденной Приказом ФСС от 24.11.2017 № 578).

5. Какие пособия останутся возмещаемыми, а какие будут выплачиваться напрямую?

Напрямую застрахованным лицам выплачиваются:

Пособие по временной нетрудоспособности (в том числе по несчастным случаям). Пособие по беременности и родам. Пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Пособие при рождении ребенка. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Оплата отпуска пострадавшим.

Правило начинает действовать с момента, когда регион переходит на прямые выплаты.

По зачетному принципу продолжат выплачивать:

Пособие на погребение. Оплата четырех дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами. Предупредительные меры. Дополнительные расходы страхователя на выплату пособия по временной нетрудоспособности за счет межбюджетных трансфертов.

6. Как оплачиваются ЭЛН совместителей? Загружаю ЭЛН на совместителя — появляется ошибка.

Не видя ошибки, сложно сказать, в чём проблема. И надо понимать, что все разделено на «до 14 декабря 2020 года» и «после 14 декабря 2020 года». До 14 декабря оформлялся отдельный ЭЛН для каждого места работы. Теперь оформляется один ЭЛН для всех мест работы, каждый страхователь заполняет его своими данными.

7. Как будут удерживаться алименты при прямых выплатах?

Бухгалтерия удерживает деньги только из тех выплат, которые проводит сама организация (ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). К удержаниям с «основного» пособия, которое перечисляет ФСС, работодатель никакого отношения не имеет. А значит, рассчитывать удержание нужно только по выплачиваемой сумме — за первые три дня болезни.

ФСС удержит деньги из пособия, если в отделение поступит исполнительный лист, судебный приказ или соглашение об уплате алиментов. Обратиться в отделение фонда должен получатель алиментов или служба судебных приставов. Компания не обязана ни уведомлять ФСС об исполнительных листах, ни пересылать в отделение ФСС их копии. Подробнее ситуация описана на сайте ФСС.

8. Как оплачивать бумажные больничные с 2021 года?

Схема та же самая, что и по ЭЛН, но есть нюансы. Если организация должна подавать реестры ПВСО в электронном виде, то при создании электронного реестра ПВСО всю информацию (абсолютно всю!) с бумажного больничного необходимо вручную внести в реестр. Поэтому чем активнее организация будет убеждать своих сотрудников переходить на ЭЛН, тем меньше трудозатрат будет при отправке реестров ПВСО.

Если же в вашей организации 25 человек и меньше, то можете в этом случае предоставлять пакет документов в бумажном виде.

9. Медорганизация не заводит ЭЛН в систему в течение 5 дней. Как нам соблюсти сроки по отправке реестра?

Все очень просто. Отсчет ваших 5 дней начинается с того момента, когда у вас есть все необходимые данные для расчета и формирования реестра ПВСО: заявления и документы от работника, закрытый ЭЛН. Пока ЭЛН не закрыт, отсчет 5 дней для страхователя не ведется.

10. С 2021 года оплата больничных листов будет производиться только на карты «МИР»?

Планировалось, что с 1 января 2021 года только на карты «МИР» будут перечисляться:

пособия по беременности и родам;

единовременные пособия при рождении ребенка;

единовременные пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности;

ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет;

выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС«, в результате аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне«.

На днях стало известно, что срок перехода на карты МИР снова продлили — на этот раз до 1 июля 2021 года.

После 1 июля 2021 года банки будут проверять наличие привязки к банковскому счету платежной карты «МИР». Если у получателя не окажется такой карты, банк предложит ему в течение 10 дней получить пособие наличными или сообщить другие реквизиты для зачисления средств. Если в течение 10 рабочих дней получатель пособия этого не сделает, средства вернутся плательщику, то есть фонду.

Чтобы упростить получение пособий, Центробанк рекомендовал банкам выдавать карты «МИР» дистанционно.