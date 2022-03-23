Как бизнесу сократить издержки на бумагу

Российские компании ищут способы удержать цены на свои товары и услуги. К поиску новых вариантов ведения бизнеса подталкивают меняющиеся обстоятельства рынка: привычные бизнес-партнеры приостанавливают деятельность, приходится искать новых поставщиков, сырье и расходные материалы дорожают.
Растут затраты не только на основное производство, но и на сопровождение бизнеса, в частности на документооборот. Распечатать и доставить комплект документов сегодня дороже, чем год назад.
Можно ли избежать увеличения расходов на бумагу и доставку документов?
Эксперты Контура сравнили затраты на бумажный и электронный документооборот (ЭДО). В расчете применили расценки, актуальные на конец марта 2022 года. Стоимость доставки приведена между разными городами России.
Сравнение стоимости отправки одного бумажного и электронного документа
Таким образом, экономия при отправке одного электронного документа составляет 89% по сравнению с доставкой бумажного документа почтой и 98% по сравнению с курьерской доставкой.
На практике комплект бумажных документов организации готовят в двух экземплярах — для себя и контрагента. Если компания возвращает подписанный комплект документов за свой счет, расходы на распечатку и доставку возрастают вдвое. При ЭДО после подписания меняется статус документа в сервисе, получателю не нужно отправлять его назад. Документооборот считается завершенным.
Ситуацию прокомментировала Лидия Урывская, директор по продвижению и продажам в Контуре:
Бизнес выбирает ЭДО, чтобы не зависеть от поставок материальных ресурсов, на управление которыми влияют изменчивые внешние факторы. Переход на цифровые процессы помогает компаниям сократить издержки и получить запланированную прибыль даже в условиях ужесточения санкций.