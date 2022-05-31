Как сдать отчет «Данные о вакансиях» через портал «Работа России»

Что такое портал «Работа России»

Портал «Работа России» или trudvsem.ru — это государственная информационная система Роструда. Он помогает соискателям находить работу, а работодателям пополнять штат. Базовые функции портала для работодателей включают:

размещение вакансий;

просмотр резюме и услуга подбора сотрудников;

набор на квотируемые рабочие места;

отправка отчетов в службу занятости;

получение субсидий за трудоустройство безработных;

шаблоны кадровых документов;

организованный набор иностранных сотрудников.

По сути, это виртуальная приемная ЦЗН и бесплатный госаналог HeadHunter.

С 1 января 2023 года на сайте можно будет формировать, подписывать и хранить договоры ГПХ на выполнение работ и оказание услуг, прохождение практики, стажировки, обучения, авторские договоры. На бумаге их дублировать не нужно.

Кто должен отчитываться на портале «Работа России»

Подавать информацию через госпортал «Работа России» должны все работодатели, у которых выполнено одно из условий (п. 5 постановления Правительства от 30.12.2021 № 2576):

организации и ИП со среднесписочной численностью сотрудников за прошлый календарный год более 25 человек и вновь созданные организации с такой численностью;

органы государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления;

организации с долей участия РФ, субъекта или муниципалитета;

государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия.

Остальные работодатели тоже имеют право отчитываться через портал, но не обязаны этого делать. Они могут подать все отчеты в службу занятости лично, почтой или в форме электронных документов через интернет.

Какие данные нужно размещать на портале

В службу занятости подавать отчеты следует уже давно, но вот их размещение на портале — новая обязанность. Подать через «Работу России» можно следующие формы:

данные о вакансиях;

сведения о ликвидации или сокращении численности;

информация о профессиональной реабилитации и содействии занятости инвалидов;

сведения о введении режима неполного рабочего дня, приостановке и об организации дистанционной работы;

сведения о банкротстве;

информация о рабочих местах для трудоустройства инвалидов.

Некоторые из них можно не размещать на портале даже тем, кто обязан отчитываться через «Работу России» в соответствии с Законом о занятости и п. 5 постановления Правительства от 30.12.2021 № 2576. По-прежнему можно сдавать напрямую в ЦЗН отчет о ликвидации и сокращении численности и сведения о введении режима неполного рабочего дня, приостановке и об организации дистанционной работы.

Сроки предоставления данных для портала

Мы подготовили таблицу, в которой раскрыли вид отчета, причину для его подачи, периодичность и срок.

Вид отчета Причина Срок сдачи О вакансиях Есть вакансии в штатном расписании Раз в месяц, точные сроки установлены региональными законами О ликвидации или сокращении численности Принято решение о ликвидации, закрытии ИП или массовом сокращении численности или штаба За два месяца в общем случае

За три месяца при массовом увольнении* О профессиональной реабилитации и содействии занятости инвалидов Работодатель обязан квотировать места для инвалидов (более 100 сотрудников всегда и от 35 до 100 по решению региона) Раз в месяц, точные сроки не установлены О введении режима неполного рабочего дня, приостановке и об организации дистанционной работы Введено неполное рабочее время, простой или дистанционная работа В течение трех рабочих дней **

Для перевода на дистанционную работу строгого срока нет, но подать отчет нужно и при изменении численности дистанционных сотрудников (письмо Минтруда от 08.04.2022 № 14-2/ООГ-2304) О банкротстве Работодатель вступил в процедуру банкротства Ежемесячно до окончания процедуры, конкретной даты нет О рабочих местах для трудоустройства инвалидов Работодатель обязан квотировать места для инвалидов (более 100 сотрудников всегда и от 35 до 100 по решению региона) Раз в месяц, единого срока нет, уточняйте в регионе.