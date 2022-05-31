Как сдать отчет «Данные о вакансиях» через портал «Работа России»

Что такое портал «Работа России»
Портал «Работа России» или trudvsem.ru — это государственная информационная система Роструда. Он помогает соискателям находить работу, а работодателям пополнять штат. Базовые функции портала для работодателей включают:
- размещение вакансий;
- просмотр резюме и услуга подбора сотрудников;
- набор на квотируемые рабочие места;
- отправка отчетов в службу занятости;
- получение субсидий за трудоустройство безработных;
- шаблоны кадровых документов;
- организованный набор иностранных сотрудников.
По сути, это виртуальная приемная ЦЗН и бесплатный госаналог HeadHunter.
С 1 января 2023 года на сайте можно будет формировать, подписывать и хранить договоры ГПХ на выполнение работ и оказание услуг, прохождение практики, стажировки, обучения, авторские договоры. На бумаге их дублировать не нужно.
Кто должен отчитываться на портале «Работа России»
Подавать информацию через госпортал «Работа России» должны все работодатели, у которых выполнено одно из условий (п. 5 постановления Правительства от 30.12.2021 № 2576):
- организации и ИП со среднесписочной численностью сотрудников за прошлый календарный год более 25 человек и вновь созданные организации с такой численностью;
- органы государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления;
- организации с долей участия РФ, субъекта или муниципалитета;
- государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия.
Остальные работодатели тоже имеют право отчитываться через портал, но не обязаны этого делать. Они могут подать все отчеты в службу занятости лично, почтой или в форме электронных документов через интернет.
Какие данные нужно размещать на портале
В службу занятости подавать отчеты следует уже давно, но вот их размещение на портале — новая обязанность. Подать через «Работу России» можно следующие формы:
- данные о вакансиях;
- сведения о ликвидации или сокращении численности;
- информация о профессиональной реабилитации и содействии занятости инвалидов;
- сведения о введении режима неполного рабочего дня, приостановке и об организации дистанционной работы;
- сведения о банкротстве;
- информация о рабочих местах для трудоустройства инвалидов.
Некоторые из них можно не размещать на портале даже тем, кто обязан отчитываться через «Работу России» в соответствии с Законом о занятости и п. 5 постановления Правительства от 30.12.2021 № 2576. По-прежнему можно сдавать напрямую в ЦЗН отчет о ликвидации и сокращении численности и сведения о введении режима неполного рабочего дня, приостановке и об организации дистанционной работы.
О том, когда и в каком порядке подавать отчеты, написано в Законе о занятости (п. 2, 3 ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032-1). Формы утверждены Министерством труда в приказах от 26.01.2022 № 24 и от 20.10.2021 № 738н.
Сроки предоставления данных для портала
Мы подготовили таблицу, в которой раскрыли вид отчета, причину для его подачи, периодичность и срок.
Вид отчета
Причина
Срок сдачи
О вакансиях
Есть вакансии в штатном расписании
Раз в месяц, точные сроки установлены региональными законами
О ликвидации или сокращении численности
Принято решение о ликвидации, закрытии ИП или массовом сокращении численности или штаба
За два месяца в общем случае
За три месяца при массовом увольнении*
О профессиональной реабилитации и содействии занятости инвалидов
Работодатель обязан квотировать места для инвалидов (более 100 сотрудников всегда и от 35 до 100 по решению региона)
Раз в месяц, точные сроки не установлены
О введении режима неполного рабочего дня, приостановке и об организации дистанционной работы
Введено неполное рабочее время, простой или дистанционная работа
В течение трех рабочих дней **
Для перевода на дистанционную работу строгого срока нет, но подать отчет нужно и при изменении численности дистанционных сотрудников (письмо Минтруда от 08.04.2022 № 14-2/ООГ-2304)
О банкротстве
Работодатель вступил в процедуру банкротства
Ежемесячно до окончания процедуры, конкретной даты нет
О рабочих местах для трудоустройства инвалидов
Работодатель обязан квотировать места для инвалидов (более 100 сотрудников всегда и от 35 до 100 по решению региона)
Раз в месяц, единого срока нет, уточняйте в регионе.
* — критерии массового увольнения установлены п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства от 05.02.1993 N 99. Они также могут быть прописаны в отраслевых или региональных соглашениях.
** — рекомендуем уточнить в своем ЦЗН, не нужно ли подать отчет куда-то еще. Например, в Санкт-Петербурге отчет также подают в районные агентства занятости или в городской Комитет по труду.
Как разместить сведения о вакансиях на портале «Работа России»
В привычном нам понимании отчета «Данные о вакансиях» на портале нет. Работодатель просто должен разместить имеющиеся у него вакансии, заполнив по каждой из них специальную форму на сайте.
Рассмотрим порядок работы с вакансиями на портале пошагово.
Шаг 1. Пройти регистрацию на портале
В первую очередь организации и ИП должны пройти регистрацию на портале. Укажите свои личные данные и сведения о работодателе.
Если у вас уже есть аккаунт на «Госуслугах», можно войти через этот портал. Тогда данные о себе заполнять не придется.
Шаг 2. Заполнить данные о вакансии
Для этого перейдите в меню и выберите раздел «Вакансии компании» → «Добавить вакансию».
Сервис поможет заполнить форму правильно: подскажет название профессии по общероссийскому классификатору, даст несколько сфер деятельности на выбор, советы по заполнению полей.
Данные о вакансии, которые нужно заполнить на портале, соответствуют приложению 9 к приказу Минтруда от 20.10.2021 № 738н. Форма на сайте «Работа России» включает следующие разделы:
- «Основная информация»: название вакансии, профессия, сфера деятельности, регион и адрес. Данные о зарплате можно не указывать.
- «Должностные обязанности» можно заполнить автоматически, если выбрать профстандарт в предыдущем разделе. Если такого нет, заполните его самостоятельно, обозначив основные задачи сотрудника.
- «Требования к кандидату»: опишите основные требования к навыкам, квалификации, опыту работы, образованию, языкам.
- «Ключевые навыки»: выберите навык и уровень владения. Можно выбрать из списка так называемые hard- и soft-skills.
- «Дополнительные требования»: медкнижка, водительские права, сертификаты. Тут же можно составить и разместить тестовое задание.
- «Предварительное видеоинтервью»: добавьте сценарий и получите ответы на свои вопросы еще до собеседования.
- «Данные по вакансии»: график работы, рабочее время, тип занятости, количество рабочих мест, возможности карьерного роста, вредные условия труда, возможность трудоустройства инвалидов.
- «Премии и бонусы»: виды и размеры премий в рублях или процентах, бонусы в виде ДМС, компенсаций питания и занятий спортом, путевок в санатории.
- «Социальный пакет»: переобучение и стипендия, компенсации проезда, предоставление жилья при переезде.
- «Контактные данные» кадровика, который будет обрабатывать вакансию. Достаточно указать ФИО, но если решите раскрыть больше информации, то можете запретить просмотр незарегистрированным пользователям.
Затем нажмите кнопку «Сохранить и опубликовать». Модераторы портала проверят вакансию на корректность и разместят. Обычно это занимает не больше одного рабочего дня.
С 26 апреля 2022 года размещать вакансии можно и на других ресурсах. Обязанность при этом будет считаться выполненной. Вакансии автоматически «подтянутся» на портал, так что работодатель получит отклики и от посетителей сайта, на котором вакансия размещена, и от кандидатов с trudvsem.ru. Перечень таких сайтов будет опубликован на портале «Работа России» (постановление Правительства от 16.04.2022 № 675).
Шаг 3. Работать с откликами
Все отклики будут собираться в личном кабинете. Вы сможете изучить резюме кандидата, ознакомиться с тестовым заданием или видеоинтервью, если они были предусмотрены, и пригласить соискателя на собеседование.
Это можно сделать прямо через портал, сообщив адрес в сообщениях или назначив онлайн-встречу.
Шаг 4. Уведомить по итогам собеседования
Сообщить о результатах собеседования можно, отправив уведомление через личный кабинет. Если собеседование вы провели с безработным, которого направила служба занятости, то о приеме или отказе нужно уведомить ЦЗН в течение пяти дней.
Шаг 5. Снять вакансию с публикации
Вакансию нужно обновлять хотя бы раз в месяц, иначе ее снимут с публикации автоматически. Закрыв ставку, не забудьте удалить вакансию самостоятельно, чтобы не получать лишние отклики.
Что будет, если не подать отчет о вакансиях
Если работодатель не опубликует вакансии на портале и не подаст бумажную форму в ЦЗН (если не обязан делать это через портал), государство посчитает, что сотрудники ему не нужны и вакансий нет (п. 29 Правил, утв. постановлением Правительства от 25.08.2015 № 885).
Но мы не рекомендуем скрывать вакансии, даже если вы хотите закрыть их вне конкурса или просто не планировали показывать. Минтруда уже готовит разъяснения, в которых подробнее расскажет про порядок и сроки сдачи отчета. Уже сообщили, что за непредставление сведений на работодателей будет наложена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ:
- штраф на должностное лицо — 300 — 500 рублей;
- штраф на юридическое лицо — 3 000 — 5 000 рублей.
Если вакансии есть, но вы не планируете никого на них приглашать, лучше пересмотреть штатное расписание. Такие рекомендации дали на сайте онлайнинспекция.рф.