Отчетность

Как сдать отчет «Данные о вакансиях» через портал «Работа России»

Работодатели со свободными местами в штатном расписании должны подавать отчет о вакансиях в службу занятости. Все компании и ИП, у которых больше 25 сотрудников, обязаны делать это через портал «Работа России». Эксперты системы Контур.Экстерн рассказали, какие еще отчеты размещать на портале, в какие сроки и в каком порядке.

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Как сдать отчет «Данные о вакансиях» через портал «Работа России»

Что такое портал «Работа России»

Портал «Работа России» или trudvsem.ru — это государственная информационная система Роструда. Он помогает соискателям находить работу, а работодателям пополнять штат. Базовые функции портала для работодателей включают:

  • размещение вакансий;
  • просмотр резюме и услуга подбора сотрудников;
  • набор на квотируемые рабочие места;
  • отправка отчетов в службу занятости;
  • получение субсидий за трудоустройство безработных;
  • шаблоны кадровых документов;
  • организованный набор иностранных сотрудников.

По сути, это виртуальная приемная ЦЗН и бесплатный госаналог HeadHunter.

С 1 января 2023 года на сайте можно будет формировать, подписывать и хранить договоры ГПХ на выполнение работ и оказание услуг, прохождение практики, стажировки, обучения, авторские договоры. На бумаге их дублировать не нужно.

Кто должен отчитываться на портале «Работа России»

Подавать информацию через госпортал «Работа России» должны все работодатели, у которых выполнено одно из условий (п. 5 постановления Правительства от 30.12.2021 № 2576):

  • организации и ИП со среднесписочной численностью сотрудников за прошлый календарный год более 25 человек и вновь созданные организации с такой численностью;
  • органы государственной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления;
  • организации с долей участия РФ, субъекта или муниципалитета;
  • государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия.

Остальные работодатели тоже имеют право отчитываться через портал, но не обязаны этого делать. Они могут подать все отчеты в службу занятости лично, почтой или в форме электронных документов через интернет.

Какие данные нужно размещать на портале

В службу занятости подавать отчеты следует уже давно, но вот их размещение на портале — новая обязанность. Подать через «Работу России» можно следующие формы:

  • данные о вакансиях;
  • сведения о ликвидации или сокращении численности;
  • информация о профессиональной реабилитации и содействии занятости инвалидов;
  • сведения о введении режима неполного рабочего дня, приостановке и об организации дистанционной работы;
  • сведения о банкротстве;
  • информация о рабочих местах для трудоустройства инвалидов.

Некоторые из них можно не размещать на портале даже тем, кто обязан отчитываться через «Работу России» в соответствии с Законом о занятости и п. 5 постановления Правительства от 30.12.2021 № 2576. По-прежнему можно сдавать напрямую в ЦЗН отчет о ликвидации и сокращении численности и сведения о введении режима неполного рабочего дня, приостановке и об организации дистанционной работы.

О том, когда и в каком порядке подавать отчеты, написано в Законе о занятости (п. 2, 3 ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032-1). Формы утверждены Министерством труда в приказах от 26.01.2022 № 24 и от 20.10.2021 № 738н.

Сроки предоставления данных для портала

Мы подготовили таблицу, в которой раскрыли вид отчета, причину для его подачи, периодичность и срок.

Вид отчета

Причина

Срок сдачи

О вакансиях

Есть вакансии в штатном расписании

Раз в месяц, точные сроки установлены региональными законами

О ликвидации или сокращении численности

Принято решение о ликвидации, закрытии ИП или массовом сокращении численности или штаба

За два месяца в общем случае


За три месяца при массовом увольнении*

О профессиональной реабилитации и содействии занятости инвалидов

Работодатель обязан квотировать места для инвалидов (более 100 сотрудников всегда и от 35 до 100 по решению региона)

Раз в месяц, точные сроки не установлены

О введении режима неполного рабочего дня, приостановке и об организации дистанционной работы

Введено неполное рабочее время, простой или дистанционная работа

В течение трех рабочих дней **


Для перевода на дистанционную работу строгого срока нет, но подать отчет нужно и при изменении численности дистанционных сотрудников (письмо Минтруда от 08.04.2022 № 14-2/ООГ-2304)

О банкротстве

Работодатель вступил в процедуру банкротства

Ежемесячно до окончания процедуры, конкретной даты нет

О рабочих местах для трудоустройства инвалидов

Работодатель обязан квотировать места для инвалидов (более 100 сотрудников всегда и от 35 до 100 по решению региона)

Раз в месяц, единого срока нет, уточняйте в регионе.

* — критерии массового увольнения установлены п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства от 05.02.1993 N 99. Они также могут быть прописаны в отраслевых или региональных соглашениях.

** — рекомендуем уточнить в своем ЦЗН, не нужно ли подать отчет куда-то еще. Например, в Санкт-Петербурге отчет также подают в районные агентства занятости или в городской Комитет по труду.

Как разместить сведения о вакансиях на портале «Работа России»

В привычном нам понимании отчета «Данные о вакансиях» на портале нет. Работодатель просто должен разместить имеющиеся у него вакансии, заполнив по каждой из них специальную форму на сайте.

Рассмотрим порядок работы с вакансиями на портале пошагово.

Шаг 1. Пройти регистрацию на портале

В первую очередь организации и ИП должны пройти регистрацию на портале. Укажите свои личные данные и сведения о работодателе.

Если у вас уже есть аккаунт на «Госуслугах», можно войти через этот портал. Тогда данные о себе заполнять не придется.

Шаг 2. Заполнить данные о вакансии

Для этого перейдите в меню и выберите раздел «Вакансии компании» → «Добавить вакансию».

Сервис поможет заполнить форму правильно: подскажет название профессии по общероссийскому классификатору, даст несколько сфер деятельности на выбор, советы по заполнению полей.

Данные о вакансии, которые нужно заполнить на портале, соответствуют приложению 9 к приказу Минтруда от 20.10.2021 № 738н. Форма на сайте «Работа России» включает следующие разделы:

  • «Основная информация»: название вакансии, профессия, сфера деятельности, регион и адрес. Данные о зарплате можно не указывать.

  • «Должностные обязанности» можно заполнить автоматически, если выбрать профстандарт в предыдущем разделе. Если такого нет, заполните его самостоятельно, обозначив основные задачи сотрудника.
  • «Требования к кандидату»: опишите основные требования к навыкам, квалификации, опыту работы, образованию, языкам.

  • «Ключевые навыки»: выберите навык и уровень владения. Можно выбрать из списка так называемые hard- и soft-skills.
  • «Дополнительные требования»: медкнижка, водительские права, сертификаты. Тут же можно составить и разместить тестовое задание.
  • «Предварительное видеоинтервью»: добавьте сценарий и получите ответы на свои вопросы еще до собеседования.
  • «Данные по вакансии»: график работы, рабочее время, тип занятости, количество рабочих мест, возможности карьерного роста, вредные условия труда, возможность трудоустройства инвалидов.

  • «Премии и бонусы»: виды и размеры премий в рублях или процентах, бонусы в виде ДМС, компенсаций питания и занятий спортом, путевок в санатории.
  • «Социальный пакет»: переобучение и стипендия, компенсации проезда, предоставление жилья при переезде.
  • «Контактные данные» кадровика, который будет обрабатывать вакансию. Достаточно указать ФИО, но если решите раскрыть больше информации, то можете запретить просмотр незарегистрированным пользователям.

Затем нажмите кнопку «Сохранить и опубликовать». Модераторы портала проверят вакансию на корректность и разместят. Обычно это занимает не больше одного рабочего дня.

С 26 апреля 2022 года размещать вакансии можно и на других ресурсах. Обязанность при этом будет считаться выполненной. Вакансии автоматически «подтянутся» на портал, так что работодатель получит отклики и от посетителей сайта, на котором вакансия размещена, и от кандидатов с trudvsem.ru. Перечень таких сайтов будет опубликован на портале «Работа России» (постановление Правительства от 16.04.2022 № 675).

Шаг 3. Работать с откликами

Все отклики будут собираться в личном кабинете. Вы сможете изучить резюме кандидата, ознакомиться с тестовым заданием или видеоинтервью, если они были предусмотрены, и пригласить соискателя на собеседование.

Это можно сделать прямо через портал, сообщив адрес в сообщениях или назначив онлайн-встречу.

Шаг 4. Уведомить по итогам собеседования

Сообщить о результатах собеседования можно, отправив уведомление через личный кабинет. Если собеседование вы провели с безработным, которого направила служба занятости, то о приеме или отказе нужно уведомить ЦЗН в течение пяти дней.

Шаг 5. Снять вакансию с публикации

Вакансию нужно обновлять хотя бы раз в месяц, иначе ее снимут с публикации автоматически. Закрыв ставку, не забудьте удалить вакансию самостоятельно, чтобы не получать лишние отклики.

Что будет, если не подать отчет о вакансиях

Если работодатель не опубликует вакансии на портале и не подаст бумажную форму в ЦЗН (если не обязан делать это через портал), государство посчитает, что сотрудники ему не нужны и вакансий нет (п. 29 Правил, утв. постановлением Правительства от 25.08.2015 № 885).

Но мы не рекомендуем скрывать вакансии, даже если вы хотите закрыть их вне конкурса или просто не планировали показывать. Минтруда уже готовит разъяснения, в которых подробнее расскажет про порядок и сроки сдачи отчета. Уже сообщили, что за непредставление сведений на работодателей будет наложена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ:

  • штраф на должностное лицо — 300 — 500 рублей;
  • штраф на юридическое лицо — 3 000 — 5 000 рублей.

Если вакансии есть, но вы не планируете никого на них приглашать, лучше пересмотреть штатное расписание. Такие рекомендации дали на сайте онлайнинспекция.рф.

 

 

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