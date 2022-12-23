Объединение ПФР и ФСС: отвечаем на популярные вопросы

Эксперт Контур.Экстерна Елена Кулакова на вебинаре «Слияние ПФР и ФСС. Изменения в работе бухгалтера и кадровика, отчетность, персучет» дала разъяснения по самым популярным вопросам.

В РСВ за какой период включать декабрьскую зарплату, выплаченную в январе 2023 года?

Если включить в 4 квартал, то как быть с контрольными соотношениями по 6-НДФЛ?

Статья 424 НК остается без изменений. Дата осуществления выплат и иных вознаграждений для страховых взносов определяется как день начисления, а не день фактической выплаты, как для НДФЛ. Согласно порядку заполнения РСВ, в строке 030 отражаются суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц.

А значит зарплата, начисленная за декабрь 2022 года, должна быть отражена в РСВ за 2022 год.

За 2022 год проверять соблюдение контрольных соотношений между РСВ и 6-НДФЛ будут по письму ФНС от 18.02.2022 № БС-4-11/1981@, если в них не внесут изменения.

Невыполнение контрольного соотношения по сверке РСВ и 6-НДФЛ не является причиной отказа в приеме расчета. ФНС может направить уведомление о предоставлении пояснений, тогда придется дать пояснения.

Нужно ли подавать сведения о расторжении договора ГПХ, если договор был заключен в 2022 году?

С 2023 года в сведения о трудовой деятельности нужно включать события по заключению и расторжению договоров ГПХ с физлицами. Эта информация приводится в подразделе 1.1 формы ЕФС-1, которая действует с 1 января 2023 года.

Если договор ГПХ заключен в 2022 году, а прекращается в 2023 году, то представить надо только сведения о прекращении данного договора. Требования представлять сведения о том, что в прошлом был заключен договор ГПХ, законодательством не установлено.

Какой регистрационный номер будет у компании после объединения ПФР и ФСС?

Перерегистрация страхователей в объединенном фонде с присвоением нового регистрационного номера планируется к 2024 году. Пока будут использоваться старые регистрационные номера.

Нужно ли менять доверенность после объединения ПФР и ФСС?

Если речь идет об отправленной форме УПУП (уведомление о предоставлении полномочий представителю) и в ПФР отправляли форму СЗВ-ТД, то новое уведомление не требуется.

Прием новой формы ЕФС-1 будет производиться в ту же информационную систему.

Если же раньше вы не были подключены к ЭДО ПФР и не подавали СЗВ-ТД, нужно будет отправить в пенсионный фонд заявление на подключение к электронному документообороту. Подробнее о том, как это сделать, читайте в инструкции.

Что будет с больничными листами после объединения фондов?

С 1 января 2023 пособиями по временной нетрудоспособности будет заниматься СФР. На данный момент нет проектов по изменению порядка работы с больничными листами. Они сохранят электронный вид, а передавать документы можно будет по СЭДО.

В СФР нужно будет подавать:

сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам в ответ на запрос Фонда;

сведения о застрахованном лице.

Работать с документами по пособиям в Экстерне можно будет по-прежнему в разделе ФСС. Там отображаются поступившие уведомления о страховых случаях и запросы недостающих сведений.

Срок выплаты пособия фондом прежний – 10 рабочих дней со дня получения сведений от работодателя. Первые 3 дня нетрудоспособности при болезни и травме, как и раньше, оплачивает работодатель. Данные для расчета будет предоставлять СФР, так как справка по форме 182-н с 2023 года отменена (ч. 4 ст. 14.1 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Напомним, что с 2023 года физлица, оформленные по договорам ГПХ, получили право на пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам и пр. Его смогут получить подрядчики, за которых в 2022 году в ФСС было перечислено не менее 4833,72 рубля.

Важно! Пособия не смогут получать самозанятые и предприниматели, если они не уплачивают добровольные взносы. Также это право не получат лица, получающие доход по договорам, на вознаграждение по которым не начисляются страховые взносы.

Как платить страховые взносы по договорам ГПХ в 2023 году?

С 2023 года вознаграждения по договорам ГПХ облагаются взносами по ВНиМ. Но это касается не всех договоров:

во-первых, на вознаграждения по договорам с самозанятыми и ИП взносы не начисляются;

во-вторых, не признаются объектом обложения взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках ГПД, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество, и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав).

Страховые взносы с вознаграждения по договору ГПХ исчисляются за месяц, в котором начислено вознаграждение. Если вознаграждение по ранее заключенному договору будет начислено в январе (и позже) 2023 года, то взносы на него следует начислять по единому тарифу.

Что касается взносов на травматизм: подрядчики и исполнители по договорам ГПХ признаются застрахованными лицами только в том случае, если это прямо указано договоре (п. 1 ст. 5 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). Если такой оговорки нет, перечислять взносы на травматизм не надо.

Нужно ли подавать сведения о заключении или прекращении ГПХ с самозанятым?

На самозанятых сведения о трудовой деятельности представлять не надо. То же самое касается ИП на любой системе налогообложения.

Они не являются застрахованными по ОПС и не станут застрахованными по ОСС по ВНиМ с 1 января 2023 года при заключении договоров ГПХ, так как по ним установлено исключение.

Что будет с СЗВ-М в 2023 году?

Последний раз сдать СЗВ-М нужно будет по итогам декабря 2022 года. Срок – не позднее 16 января 2023 года. Направить отчет нужно будет уже в Социальный фонд России (СФР). При этом форма остается прежней.

С 2023 года отчет СЗВ-М заменят персонифицированные сведения о физлицах, которые работодатели будут ежемесячно не позднее 25 числа представлять в ФНС. Налоговая в свою очередь обменяется данными с фондом и органами соцзащиты.

Первый раз новый отчет нужно будет сдать по итогам января – не позднее 27 февраля, так как 25 число приходится на субботу.