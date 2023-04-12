Селлеры маркетплейсов могут работать в Контур.Бухгалтерии

Раньше пользователи Бухгалтерии, которые продают товары через Wildberries, Яндекс.Маркет, Ozon и другие площадки, оформляли операции с помощью бухгалтерских справок. Это было неудобно и требовало затрат времени, а риск оставался высоким.

Теперь взаимодействовать с электронной площадкой и вести учет торговли можно в полуавтоматическом режиме:

отправлять исходящие накладные и УПД маркетплейсу через электронный документооборот, если он настроен на стороне маркетплейса;

загружать в сервис сведения из файла «Отчет комиссионера»;

оформлять возвраты от покупателей (пока доступно только на ОСНО);

принимать к учету агентское вознаграждение и оплату услуг площадки;

отражать товары, переданные на склад маркетплейса, без перехода права собственности на корректном счете.

Селлер оформляет торговые операции в Бухгалтерии с помощью новых документов, а сервис определяет доходы и расходы, предлагает корректные проводки, для пользователей на ОСНО формирует счета-фактуры и проводки по НДС. Все операции фиксируются в КУДиР или Книге покупок и продаж, в зависимости от налогового режима.

Как отметил Павел Орловский, руководитель Контур.Бухгалтерии, популярность маркетплейсов продолжает расти, все больше предпринимателей и компаний продают здесь свои товары.

«Для удобства работы мы автоматизировали оформление операций по торговле на электронных площадках. Теперь наши пользователи смогут быстрее и проще вести учет продаж через маркетплейсы», – рассказал эксперт.

Начинающих селлеров приглашаем на бесплатный вебинар «Как избежать штрафов при торговле на маркетплейсах». Эксперт Контур.Бухгалтерии Татьяна Евдокимова расскажет, как отражать операции в налоговом и бухгалтерском учете без ошибок.

Вебинар пройдет 13 апреля с 13:00 до 14:00 мск. Для участия нужна только регистрация.

Реклама: АО «ПФ «СКБ Контур», ИНН: 6663003127, ОГРН 1026605606620, +16, erid: