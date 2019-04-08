Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №13)

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Блокировать счет через суд - неэффективно, поэтому МВД и ФСБ получат право это делать в безотлагательных случаях. Проект подразумевает ограничения не только в случаях террористической или экстремистской угрозы, но и при нарушениях законодательства о митингах.

Главная интрига последних двух недель - судьба неналоговых платежей - Минфин предлагаетотложить принятие поправок до 2021 года. Предприниматели требуют отдельный закон, а Президент РФ беспокоится о переходном периоде.

У нас тоже много вопросов к проекту, поэтому ждите специальный алерт.

Минфин копит результаты мониторинга крупных компаний. Заместитель Министра финансов заявил, что ведомство просто собирает информацию о налоговой нагрузке крупнейших компаний. Такой необычный сбор данных нужен, чтобы отследить неявные обязательства перед бюджетом. В будущем Правительство рассчитывает сформировать указания для определения уровня нагрузки, но пока только обещает "подумать над тем, чтобы что-то рекомендовать".

Минфин предлагает отменить льготную ставку по НДС для сахаросодержащих напитков. Ранее Минздрав предложил ввести дополнительный налог для производителей напитков с высоким содержанием сахара. Минфин идею не одобрил, потому что система контроля за уровнем сахара в напитках не разработана. Но ведомство предложило альтернативу: зачем вводить новый налог, если можно отменить льготы на существующий? Прогнозируют, что запрет применения пониженной ставки сильнее всего отразится на производителях сока. А Минздрав всего лишь просил помочь ограничить людей в потреблении газировки.

"ТЦО по обналу" можно обнаружить в интервью зампреда ЦБ. Дмитрий Скобелкин рассказал, что средняя комиссия, которую берут обнальщики, составляет 15%. Иногда доходит и до 25%, но только в случаях срочности и крайней необходимости. Цена, в основном, варьирует от 12% до 18%, сообщает анонимный топ-менеджер банка, но можно найти и за 10%, по мнению сотрудника ФНС.

ФНС утвердила форму договора поручительства между налоговым органом и поручителем по уплате налогов. Типовой договор предусматривает солидарную ответственность поручителя и налогоплательщика, а также право требования уплаченных сумм налога в порядке регресса. Интересно, что вопреки сложившемуся подходу судов, срок действия договора поставлен под условие полного исполнения обязательств. Цивилисты негодуют: еще в 1998 году Президиум ВАС запретил определять срок действия договора поручительства до момента фактического исполнения обязательств.

ФНС взыскала с АСВ "гонорар успеха", выплаченный привлеченным юристам. Агентство и коллегия адвокатов заключили договор об оказании услуг по сопровождению банкротства небольшого банка. И, помимо почасовой оплаты за услуги, адвокаты получали 10% от любых поступлений в конкурсную массу банка. Суд признал такое вознаграждение нарушающим права кредиторов, поскольку его размер не зависит от объема работ и сложности споров. Более того, закон не предусматривает выплаты вознаграждения АСВ в деле о банкротстве банка и предписывает рационально расходовать средства на привлеченных специалистов. Суд признал бездействие двух представителей АСВ незаконным, и, наверное в рейтинг лучших управляющих по версии ФНС, они уже никогда не попадут.

Судебная практика

Освежение закромов Родины может считаться реализацией. Компания заключила с Росрезервом договор, по которому обязалась ответственно хранить мазут. Из-за того, что со временем субстанция портится, ее нужно освежать. Стороны предусмотрели, что компания будет это делать за свой счет. Реализовать обязанность организации действительно пришлось. Это было сделано в 2 шага: испортившийся мазут изъяли, новый мазут залили. Данные ходы и вызвали вопросы у инспекторов. Проверяющие, а затем и суды решили, что указанная связка есть ни что иное как реализация. Тот факт, что в качестве встречного исполнения общество получает испортившийся нефтепродукт, на применение норм НК не влияет.

Вопреки трендам, доказать право на льготу на объекты электропередачи все же можно. Компания в составе производственного комплекса имела ряд объектов электропередачи. Инспекция, по сложившейся традиции, квалифицировала их как генерирующие энергию и в применении льготы отказала. Компания в декларации льготу не отражала, и инспекция пыталась обернуть этот факт в свою сторону - общество само отказалось от преференций. Организации все же удалось доказать, что имущество служит для "передачи энергии на расстояние", и что поставки ведутся еще и третьим лицам. Примечателен вывод суда о льготах - если плательщик не заявляет льготу, это еще не значит, что он от нее отказался. Суд также указал, что налоговикам следует помнить о своей обязанности выявлять не только недоимки, но и переплаты.

Применять льготу по энергоэффективности к торговым центрам все-таки нельзя. Компания построила торговый комплекс на 400 тысяч квадратных метров, ввела его в эксплуатацию и применила льготу по энергоэффективности. Налоговики согласились, что здания могут облагаться по пониженной ставке благодаря свойству экономить энергию, но не любые, а только многоквартирные дома. Суд округа, поддерживая проверяющих и нижестоящие инстанции, решил не ограничиваться сугубо формальным подходом к оценке здания - "жилое / нежилое", а исследовал вопрос, можно ли расширить применение льготы. Исследование показало, что нет. Хотя СНиПы для обеих категорий опираются на показатели сохранения тепла, все же для полной оценки энергоэффективности коммерческих зданий используется большее количество показателей.

Чтобы доначисление устояло в суде, рекомендуетсявручать компаниям приложения к акту проверки.

Зачастую попытки организаций обратить внимание арбитров на нарушения налогового процесса проваливаются, а дефекты, если они и были, признаются не повлиявшими на исход проверки. Тем не менее, в данном споре суд услышал предпринимателя. Инспекция решила, что знакомить его с приложениями к акту не обязательно, видимо предполагая, что они полностью дублируют ранее запрошенные документы. Формально выполнить обязанность налоговики все же попробовали - направили посылку, которую получило неуполномоченное лицо. Сам предприниматель неоднократно сообщал проверяющим, что приложений к акту так и не увидел, и просил дать возможность с ними ознакомиться. Суд решил, что на такое нарушение прав закрывать глаза нельзя и отправил дело на новое рассмотрение.

Международное налогообложение

Россия и Гонконг готовят соглашение по поощрению и защите инвестиций. Страны работают над документом о поддержке и взаимной защите капиталовложений, которое может быть заключено в виде двустороннего соглашения о свободной торговле услугами и инвестициях.

Фискальным властям ОЭСР предложены налоговые подходы к новой экономике.

Форум по налоговому администрированию ОЭСР (FTA) в Чили на прошлой неделе договорился активизировать работу по трансграничным совместным налоговым проверкам, а также решил расширить проект ICAP 2.0. В российской версии последний известен как налоговый мониторинг. В рамках этого подхода налогоплательщики и налоговые администрации работают совместно и обмениваются информацией и документами почти в реальном времени. Преимущества режима - заблаговременная оценка рисков и проактивные рулинги.

Взыскал неустойку в Белоруссии - не забудь заплатить налог. Российская компания взыскала с иностранного контрагента (резидента республики Беларусь) договорную неустойку. Белорусская компания исполнила требование локального законодательство и удержала налог с такой неустойки. При исполнении судебного решения и выплате соответствующих сумм в адрес российской компании приставом налог не был вычтен и суммы, полагающейся российской компании. Суд признал, что взысканная сумма в части налога, является неосновательным обогащением россиянина и должна быть возвращена.

Удерживайте и перечисляйте налог в один день! Суд доначислил компании сумму налога на прибыль с курсовой разницы и указал, что определять курс при выплате дохода в иностранной валюте необходимо на дату перечисления налога, а не на дату перечисления дохода. Суды расходятся во мнениях по данному вопросу, например в Москве ранее суд пришел к противоположному выводу.