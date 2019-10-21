Обзор налоговых новостей, судебной практики и законопроектов (Taxadvisor Weekly №40)

Новости

Электронные трудовые книжки - новая отчетность для компаний. Очередные поправки в ТК от ПФР размещены на портале проектов НПА. Фонд подготовил специальную инструкцию с ответами и советами по тому, к чему готовиться работодателю. Законопроект предусматривает переходные положения, например, обязывает компании уведомить сотрудников об изменениях законодательства. Новые сотрудники смогут представить сведения о предыдущем месте работы в виде электронной выписки с Госуслуг или на бумажном носителе из МФЦ. Ну а чтобы данные отобразились и были доступны, работодателю придется передавать сведения о трудовой деятельности сотрудника в ПФР ежемесячно.

РСПП указал Минфину на неточность в законопроекте с масштабными поправками в НК. Речь идет о поправке, внесенной во втором чтении: в список недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости, были включены "и иные объекты недвижимого имущества". Такая формулировка, по мнению главы РСПП, означает непредсказуемое расширение перечня. В будущем это обернется огромным бременем для бизнеса. Минфин признал ошибку и уже в ответном письме указал, что предполагалось, что законоположение будет применяться только к имуществу физлиц. Примечательно, что в таком виде законопроект был утвержден и подписан, но неточности и двоякое толкование обнаружены не были. В любом случае, Минфин и профильный комитет ГД уже готовят поправки к закону, который даже не вступил в силу.

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ФНС сокращает срок выдачи сертификатов резидентства. Ранее срок выдачи документа составлял 40 дней с момента получения запроса, вне зависимости от способа подачи заявления. Теперь служба решила ранжировать сроки в зависимости от того, в какой форме подается запрос. Для заявлений, поданных на бумажном носителе, срок выдачи составит 20 дней. Для документов, поданных электронно - 10 дней.

Правительство готовит проект по введению облачной подписи. Детали пока неизвестны, однако Правительство намерено провести двухлетний эксперимент по выдаче и использованию ЭЦП, хранящейся на облаке. Подпись можно будет получить в ЕСИА или в ***. Ее можно будет использовать без подключения токенов и дополнительного софта. Пока непонятно, каким образом пользователи смогут получить доступ к подписи: ЦБ уже признал, что использование паролей или СМС для подтверждения действия - небезопасный метод. Указывают и на психологический фактор: тяжеловато доверить доступ ко всем своим активам третьим лицам даже с самым защищенным сервером.

ЦБ оценит компании по принципу "светофора". Компании будут условно поделены на красные, желтые и зеленые, в зависимости от их благонадежности. Организации подключатся к единой системе, где будут проверены по принципу KYC. Алгоритм ЦБ будет скорить данные, в частности, проверять участие компаний в сомнительных сделках, искать репутационные, налоговые и прочие риски. В зависимости от параметров, клиентам присвоят скоринговые баллы. Хуже всего придется компаниям "красной" зоны: их операции ЦБ будет отслеживать в онлайн режиме. Предполагается, что такой анализ позволит банкам упростить соблюдение требований по 115-ФЗ. Интересно, планирует ли регулятор сделать результаты открытыми? А главное, нести ответственность за некорректный скоринг?

Судебная практика

54.1 растянули до случаев вывода выручки на зависимую компанию. Предприятие занималось заготовкой древесины. По итогам проверки, компании доначислили НДС и налог на прибыль: проверяющим не понравилось, как организация учла внереализационные расходы по отношениям с рядом контрагентов и как отражала выручку. Налоговики выдвинули привычную гипотезу, что был создан формальный документооборот, закупленная у поставщиков древесина заготавливалась на самом деле самим предприятием. Компанию также обвинили в том, что она от имени тех же контрагентов продавала продукцию конечным покупателям.

Решив отдать дань моде, инспекторы сослались на ст. 54.1 НК. Якобы произошло искажение фактов хозяйственной жизни, из-за которого, с одной стороны, в расходы попали затраты по фиктивным операциям, а с другой - недоучтена выручка от реализации, которую произвела сама компания, а не контрагенты.

Контрольные мероприятия проведены, надо отметить, довольно масштабно. Суду представлены протоколы допросов и осмотров, которые вызывают обоснованные сомнения в самостоятельности контрагентов компании.

Вопрос вызывает другое. Суд пришел к выводу, что ст.54.1 НК нарушена путем занижения выручки, которую якобы оседала на взаимозависимой организации. Однако налоговики сняли еще и расходы, относящиеся к этой выручке. Конечно, налоговой реконструкции нет. Есть только ничем не ограниченная фантазия.

При классификации по ТН ВЭД нужно применять дедукцию, а не индукцию. Международная компания продает горнодобывающее оборудование. Ее российский филиал ввез в Россию запчасти для буровых установок. Импортированная продукция облагалась таможенными пошлинами по 0%. После выпуска была проведена таможенная проверка, и ввезенные запчасти были отнесены к другому классу по ТН ВЭД, по которому пошлина составляет 10% стоимости.

Таможенное управление компании не сильно помогло. Хотя решение и было отменено из-за неверно определенного кода, исправление также обязывало доплатить пошлины по ставке 10%.

Суд признал верной квалификацию, данную компанией. Как и в большинстве подобных споров, помогло внимательное изучение технической документации. Компания ввезла поршни для бурильной машины и выбрала код, который соответствует группе "части бурильных машин". Логичный выбор. Таможенники же решили углубиться в суть вещей. В данном случае - двигателя. Поршни действительно участвуют в проходке и "двигают" ударник. Исходя из этой логики, запчасти были отнесены проверяющим к "силовым агрегатам".

Принять решение в пользу компании помогла позиция эксперта. Ни для каких других целей, кроме бурения, ввезенные поршни использоваться не могли. Хотя в теории и можно отнести их к составляющим двигателей и силовых установок, данная группа ТН ВЭД не отражает все особенности использования товара в производстве.

Станки для производства древесных гранул - все же движимое имущество. Решение суда первой инстанции при новом рассмотрении дела Лесозавода 25 вынесено в пользу предприятия. Напомним, что результатом проведенной проверки было доначисление компании налога на имущество.

Спор с инспекцией возник по поводу квалификации сушильных камер, производственных линий и другого оборудования в качестве движимого имущества. Позиция компании основывалась на самостоятельном функционале основных средств - да, они установлены в здании, но имеют другой СПИ, назначение и планами помещений не предусмотрены.

При первом рассмотрении позиция компании суд не убедила. Арбитр посчитал, что причинно-следственную связь нужно выстраивать так: если завод специально построил здание, чтобы раместить в нем спорные ОС, значит они являются его составной частью. В апелляции такой подход закрепился. Суд округа счел, что не все обстоятельства были проанализированы.

Напутствия коллег из кассации хорошо подействовали на адресата. Теперь суд решил, что руководствоваться целевым назначением зданий не нужно. Имеет значение подвижность основного средства и влияние на производственный процесс. Удивительно, но и в инвентарных карточках оборудование значится как отдельные объекты, да и техническая документация говорит о том же. Как же суд читал все эти документы при первом рассмотрении?

Международное налогообложение

Основатели панамской фирмы Mossack Fonseca подали иск против Netflix за клевету. По утверждению истцов, в фильме "The Landromat" они показаны в качестве «жестоких и бессердечных адвокатов, которые причастны к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов, коррупции и/или другим преступлениям». Моссак и Фонсека также утверждают, что создатели фильма неправомерно использовали в картине логотип их компании, нарушив тем самым авторские права. Истцы рассчитывают добиться судебного запрета на использование их товарного знака, а также возмещения от Netflix нанесенного им ущерба и судебных затрат.

Отток российских денег в иностранные юрисдикции ускорился в 7 раз. Капитал из России в виде прямых инвестиций в зарубежные, преимущественно офшорные компании, вновь начал убегать. По ряду юрисдикций, включая Кипр и Сингапур, достиг исторических рекордов, свидетельствует статистика ЦБ. В третьем квартале граждане и компании РФ вывели из страны 7,5 млрд долларов через инвестиции в иностранный бизнес.

Европейские страны всерьез взялись за налогообложение IT-гигантов. Буквально в прошлом Weekly мы писали о новой инициативе ОЭСР о взимании налога с IT-гигантов в тех юрисдикциях, из которых они получают доход, а уже сейчас страны ЕС занимаются внедрением похожего регулирования. США и Франция практически подписали соглашение о налогообложении американских интернет-компаний. Итальянское правительство, также заинтересовано в дополнительных налоговых поступлениях, поэтому итальянский бюджет на 2020 год верстают в расчете на такой налог.

Нераспределенная прибыль прошлых лет = дивиденды. Минфин России указал, что при увеличении обществом уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости доли его участника за счет нераспределенной прибыли прошлых лет у налогоплательщика - акционера данного общества, являющегося иностранным налоговым резидентом, возникает доход в размере суммы увеличения номинальной стоимости доли, который, следует квалифицировать как доход в виде дивидендов.

Налог у источника "приклеился" к лизингу. Налогоплательщик-лизингополучатель перечислял лизинговые платежи в адрес белорусской компании, не удерживая налог у источника, полагая что указанные платежи являются прибылью белорусской компании. Налоговая инспекция не согласилась с такой трактовкой природы лизинговых платежей и отметила, что данные выплаты согласно СИДН РФ и Беларуси подпадают под "другие" виды доходов, которые подлежат обложению налогом у источника.

Суд первой инстанции поддержал позицию налоговой инспекции и сослался на дело «ГалоПолимер КировоЧепецк», в котором ВС РФ рассматривал такой же вопрос в отношении СИДН РФ и Канады. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены решения нижестоящего суда и полностью поддержал позицию налоговой инспекции.