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Guten Tax: Монстр - 54.1 НК. Правительство приструнит налоговую?

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Законопроект Правительства РФ предлагает закрепить в статье 54.1 НК РФ положения о "налоговой реконструкции". Необходимый ли это шаг? А как же доктрина "Приоритета существа над формой"!? Гости студии, партнеры юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев, отвечают на все вопросы, прогнозируют судьбу законопроекта и предлагают пути решения уже текущих споров.

Полезные ссылки:

  1. Новость - https://www.rbc.ru/economics/21/11/2019/5dd582aa9a794727dce2b59c
  2. Презентация по 54.1 - https://yadi.sk/d/zAWoHGtejiuZpg
  3. Последствия искажений и реальные налоговые обязательства - https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5c881c71-0350-45cc-b8cc-75440c06e14b/6c39a571-6f30-4b6a-9aa9-169010fce80c/A33-579-2019_20190923_Reshenie.pdf?isAddStamp=True
  4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
  5. Определение КС РФ от 20.12.2018 №3115-О (дело НКНХ) - https://legalacts.ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-20122018-n-3115-o/

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