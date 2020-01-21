Как отчитываться по зарубежным счетам в 2020 году

С 2020 года действует новая редакция закона о валютном регулировании и контроле (173-ФЗ). Изменения коснулись граждан, у которых есть счета за рубежом. Какие зачисления на зарубежные счета теперь разрешены? В каких странах зачисления на счета ограничены?

Нужно ли теперь сообщать налоговой о счетах в небанковских организациях (ОФР)? Какие зачисления допускаются по счетам в ОФР?

Гости студии, юристы юридической компании Taxadvisor Святослав Царегородцев и Татьяна Глебова, отвечают на эти вопросы и рассказывают об изменениях.

Примечание: Мы упомянули, что валютные резиденты имеют обязанности, связанные с зарубежными счетами, если они находились на территории РФ в течение календарного года хотя бы 181 день [отрезок 02:50-03:04]. Правильное количество дней — 182 (183 в високосном). И наоборот, если гражданин РФ был вне РФ в течение года 184 дня и более, то он не является валютным резидентом.

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