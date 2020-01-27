Обзор новостей: налоговые события, судебка, законопроекты

Новости

Виктор Бациев — новый заместитель руководителя ФНС РФ. 24 января он утвержден Распоряжением Председателя Правительства РФ. Также заместителями назначены: Андрей Бударин, Виталий Колесников и Юлия Шепелева . Год становится все интереснее!

ФНС рассказала про изменения в НДФЛ. С 2020 года сумма неудержанного НДФЛ может быть взыскана с налогового агента. Такая сумма неуплаченного НДФЛ не образует самостоятельного дохода физического лица. Соответственно, налоговый агент в указанном случае не должен удерживать или указывать в отчетности суммы НДФЛ, которые были взысканы по решению налогового органа.

Обновлен перечень государств, которые не обеспечивают обмен информацией. В нем 98 государств и 18 территорий. Из списка исключили Панаму и Сан-Марино. Удивительно, что в списке остается недавно ставшее участником ОЭСР государство Эсватини (Свазиленд). Помимо него в перечне остались некоторые островные государства, такие как Маршалловы острова, Микронезия, Тринидад и Тобаго и другие. А также некоторые части Африки, например, Конго и Либерия. США и Великобритания в списке отсутствуют, это значит, что информацией они все-таки обмениваются, пусть даже и не в автоматическом порядке.

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Новый глава ФНС — Даниил Егоров рассказал о ближайших планах ФНС. На первом месте — обелить рынок. По словам самого Егорова, эта цель скорее эгоистическая, поскольку ведет к наименьшим затратам сил. Глава ФНС рассказал, каким образом служба будет обелять рынок. Сначала моделируется поведение налогоплательщика, определяется, соответствует ли предлагаемое регулированием поведение их логике. Потом создается группа людей, на которых тестируется модель регулирования. Главное — не ударить по рынку, а убедить всех стать законопослушными.

Большая тройка операторов не смогла оспорить штрафФНС за отказ предоставлять данные абонентов. Служба запросила сведения из биллинговой системы в рамках проверки контрагента. Мегафон, МТС и Вымпелком отказались предоставлять сведения, сославшись на Конституцию и закон о связи. На этом основании ФНС вынесла каждой из компаний по штрафу за отказ предоставить информацию. Наш секретный агент, присутствовавший на одном из заседаний, сообщает, что ФНС утверждала о том, что запрашиваемые сведения не связаны с раскрытием персональных данных. Однако сами компании заявляют об обратном. Что ж, остается ждать полного текста решения суда.

Минфин подготовил законопроект о совершенствовании контроля за ТЦО. Инициаторы заявляют, что изменения в НК, предусмотренные проектом, позволят устранить ряд проблемных вопросов. В пояснительной записке авторы заявляют два блока поправок: направленные на устранение проблем, возникающих при осуществлении контроля за ценами и направленные на упрощение процедуры заключения соглашений о ценообразовании. Например, к первому блоку относятся возможность применения к выбранному методу особых правил государства, резиденство которой имеет одна из сторон сделки. Ко второму блоку — уточнения в части сроков предоставления документов и исключение необходимости предоставлять документы, которые уже имеются у налогового органа.

Судебная практика

Экономколлегия ВС решит, дает ли защиту уточненная декларация, когда проверка завершена. Фермер организовал хозяйство и выращивал зерновые культуры. Налоги платил по ЕСХН. На развитие взял кредит — приобрел сеялку, трактор и комбайн.

Налоговики выяснили, что расходы по кредитам предприниматель учел не в том периоде. Долговые обязательства возникли в 2010 и 2012 годах, а база по ЕСХН уменьшалась в 2014 и 2015.

Как итог — доначислены налог, пени и штраф. Спорить с ним бизнесмен не стал. Вместо этого он подал уточненные декларации как за проверяемый период, так и за годы, когда выдавались кредиты. Череда уточнений и камеральных проверок раскрыла переплату ЕСХН в предшествующих проверяемым периодах.

Предприниматель посчитал, что решение по проверке было вынесено без учета его реальной налоговой обязанности, и решился его обжаловать. УФНС и суды трех инстанций требования фермера не удовлетворили. Мотивировка — налоговые периоды завершены, проверка проведена, а правонарушение выявлено. Уточненная декларация не освобождает от ответственности за уже установленное правонарушение, и пересмотр результатов проверки в суде не предусмотрен НК.

Однако жалоба предпринимателя обратила на себя внимание ВС РФ. Бизнесмен верно подметил, что закон не связывает право на подачу уточненной декларации со статусом проверки. Вдобавок, инспекция могла бы и сама пересчитать налоговую обязанность.

На чьей стороне закон, разберется СКЭС.

Применяя статью 54.1, надо помнить о дате вступления ее в силу. Налоговая проверка организация выявила несколько подозрительных поставщиков. В вычетах НДС по отношениям с ними инспекция отказала, так как посчитала, что контрагенты не могли продать якобы купленные у них товары.

Драматургии в это дело добавила ситуация с одним поставщиком. АСК НДС не показала каких-либо расхождений между первичной документацией и сведениями в системе. Реальность поставок подтвердилась и иными методами.

Приняв во внимание это обстоятельство, суды первой и апелляционной инстанции частично удовлетворили требования компании. В ход пошла статья 54.1, НК. Из нее суды вывели интересное правило. Претензии к компании за неправомерные действия контрагентов второго, третьего и последующих звеньев возможны лишь при доказывании налоговым органом факта нереальности исполнения сделки.

Кассации такая трактовка пришлась не по душе. Суд округа напомнил коллегам по мантии, что ст. 54.1 НК применяется назначенным проверкам после 9 августа 2017. Здесь проверка началась раньше раньше. Судам следовало руководствоваться показавшими свою надежность методами 53-го постановления Пленума ВАС РФ.

Надежды на справедливое применение статьи 54.1 подает Волгоградская область. Проверка компании завершилась привычным набором доводов, якобы свидетельствующих о нереальности сделок компании и неправомерном заявлении вычетов.

Организация покупала лом металла у одного поставщика и отправляла его на переработку другому. С доказыванием факта совершения этих сделок у компании возникли сложности. К операциям по продаже готовой продукции у инспекторов вопросов не возникло.

Проверяющие записали в акте практически все существующие негативные признаки поставщиков. И адрес неправильный, и сведения от контрагентов недостоверны, и допросы сотрудников будоражат воображение.

Несмотря на кажущуюся бесперспективность борьбы с такими доводами, ни одно из доказательств, подобранных инспекторами, не выстояло в суде. Арбитр сослался на ст.54.1 НК и решил, что налоговики не доказали, что продукция от контрагентов в распоряжение компании не поступала. Суд задал инспекции важный вопрос, который так и остался без ответа: если продукт произведен не из сырья спорного поставщика — то чьего тогда?

Если документы изъяты ФСБ, штраф за их непредставление незаконен. В ходе проверки инспекция направила компании требование представить табель учета рабочего времени. Срок для направления документа — 20 дней. Требование было вручено 5 февраля, и уже на следующий день инспекция вынесла решение о приостановлении проверки.

Незадолго до истечения срока для ответа на требование в офис компании наведалась с визитом ФСБ. В ходе осмотра помещений, силовики обратили внимание на многострадальный табель и забрали его с собой. Состоялось это событие 1 марта, и к 5 числу направить в инспекцию документы уже никак не получалось. За это проверяющие привлекли компанию к штрафу.

С таким наказанием организация не согласилась, а позицию свою аргументировала тем, что в период приостановления проверки «замораживается» обязанность представить документы. Суд поспешил компанию от этого заблуждения избавить, но решение о назначении штрафа все же признал незаконным.

Международное налогообложение

Франция отложит введение цифрового налога до конца года. Президент Эммануэль Макрон в после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом согласился отложить сбор цифрового налога в стране. В августе Макрон говорил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний.

На спец декларацию «покушаются» в рамках дела о банкротстве. Кредитор обратился в суд с требованием о предоставлении ему специальной налоговой декларации должника, поданной последним в рамках ФЗ «о добровольном декларировании» (ФЗ-140) и подачей запроса в Великобританию в рамках обмена налоговой информации. Целью кредитора было определить полный перечень имущества и ценных бумаг должника, в том числе за пределами России. Суд, поддерживая должника, сослался на опубликованные правовые позиции Президиума ВС РФ. Ведь государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к сведениям и документам, представленным в налоговый орган в рамках ФЗ «о добровольном декларировании».

Подробнее о проблемах, связанных со специальными декларациями слушайте в нашем подкасте GutenTax.

При приобретении услуг у иностранных компаний, необходимо продумать, кто является выгодоприобретателем. Российская компания группы приобретала услуги рейтинговых агентств Moody's и Fitch в рамках выпуска облигаций на Ирландской фондовой бирже. При этом выпуск проходил через ирландскую дочернюю компанию, которая включалась в сводню отчетность группы, в которой эмитентом облигационного займа выступала именно группа компаний. Налоговая и суд пришли к выводу, что услуги были предоставлены группе компаний, а не одному конкретному налогоплательщику-заказчику. Кроме того, по мнению суда приобретение услуг у рейтинговых агентств находится за рамками облагаемой НДС деятельностью. На этих основнаниях возмещении НДС налогоплательщику было отказано.