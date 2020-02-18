Владимир Зайцев: Что в НДС мешает бизнесу...

Руководитель налогового отдела Группы компаний Сименс Владимир Зайцев в разговоре с партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным поделился мнением о проблемах регулирования и взимания НДС в РФ, проблемах "налога на Google", а также что делает российский бизнес менее конкурентным и что стоит поменять в НДС. 🔊
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