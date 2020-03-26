Что изменят в налогах из-за обращения Путина

25 марта Президент РФ в своем обращении сообщил о серьезных изменениях в налогообложении бизнеса и граждан в связи с эпидемией короновируса. Большинство мер расплывчаты. Общее впечатление, что последствия таких изменений точно не обсчитывали и должно быть место для маневра.

Озвучены ещё не все меры. В ближайшее время появятся подробные проекты документов по предложенным мерам. В деталях все точно будет выглядеть иначе. Нужно трезво оценивать пользу мер для бизнеса.

Общие меры

1. Сроки уплаты налогов сдвигаются на неделю. Но это не точно!

Нерабочей объявлена вся следующая неделя (Указ уже опубликован). Отдельно указаны организации, на которых это не распространяется (медицинские, обеспечивающие продуктами и товарами первой необходимости, непрерывно действующие и другие).

Формально ст.6.1 НК не позволяет сдвинуть сроки, поскольку перенос возможен, когда выходной или нерабочий праздничный день. Текст Указа не согласован также с нормами Трудового кодекса. Из-за этого могут возникнуть споры с налоговой. Однако хочется надеяться, что проверяющие будут руководствоваться общим смыслом и идей самого Указа.

В теории должны сдвигать сроки уплаты и подачи налоговых деклараций по:

налогу на прибыль

налогу на имуществу

страховые взносы (только в части отчетности за 2019 год)

УСН

Для этих налогов последний день для уплаты и подачи деклараций за 2019 год должен перенестись на 06 апреля 2020 года.

2. Повышенная ставка налога на проценты дивиденды. Обнуление соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН)

Две трети дивидендов и процентов, выплачиваемых в офшорные юрисдикции, реально облагаются по ставке 2%. Такова оценка Президента. Поэтому адекватным будет введение 15% налога на выплату таких доходов. Так просто это не осуществить, поскольку Россия заключила множество СОИДН, по которым выплата процентов либо вообще не облагается в РФ, либо облагается по пониженной ставке. Поэтому дано прямое указание начать переговоры.

Убеждать изменить СОИДН начнут с Кипра. Если не договорятся, то Россия выйдет в одностороннем порядке из таких СОИДН. Безусловно, такая мера снизит и без того обмельчавший поток иностранных инвестиций. А еще СОИД — это не только про ставки, это еще и про обмен информацией между налоговыми органами. Выход из СОИДН разрушит возможность обмена информацией между налоговыми органами разных стран, что уменьшит возможности российских налоговых органов по поиску реальных владельцев тех самых счетов, на которые будут выводиться дивиденды и проценты. Кому это будет выгодно — хороший вопрос.

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3. Новый налог на депозиты и инвестиции в облигации

За кадром остается, будет ли ставка на проценты внесена в НК РФ. Формально, налоговое бремя даже снизится. Ведь сейчас для процентов применяется ставка 20%, если займодавец из страны, с которой не заключен СОИДН.

Неожиданное предложение обложить процентные доходы граждан по «крупным» депозитам и долговым бумагам. Если совокупный объем вкладов и таких бумаг больше 1 млн. ?, придется платить 13%.

Пока что непонятно, что делать в ситуации, когда у человека множество вкладов в различных банках. Это приведет к дополнительному администрированию: кому-то придется определять размер вкладов физического лица на каждую дату выплаты процентов. Если это будет вкладчик, то ему придется посидеть над своей налоговой декларацией. Если налоговые органы, то им должны дать новые полномочия: сейчас они могут узнать остатки на вкладах частных лиц только по запросу рамках налоговых проверок и в других (редких) случаях. Если обязанность возложат на банки, то они должны будут каким-то образом узнать о размерах вкладов в других банках, чтобы правильно удержать налог при выплате процентов.

Также неясно, как будет технически реализовываться норма. Налоговый период по НДФЛ уже начался, а ухудшить положение задним числом не позволяет Конституция и НК РФ. То есть такие изменения вступят в силу лишь с 2021 года. Зачем их обозначать сейчас? Одно из двух: или этот момент не продумали, или нас ждет неприятный сюрприз.

Меры для микро-, малого и среднего бизнеса

Важно обратить внимание, что эти меры только «для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией». Т.е. послабления получат определенные отрасли, а не на все субъекты МСБ. Поэтому ждем уже проектов изменений в НК, чтобы быть точно уверенными.

1. Предоставление отсрочки по налогам на шесть месяцев

Для малого и среднего бизнеса отсрочка будет в отношении всех налогов, кроме НДС. Дополнительная отсрочка по страховым взносам будет и у микробизнеса.

Никак не обозначено, за какой период будет представлена отсрочка. Например, будет ли отсрочка по уплате налогов за 2019 год, сроки уплаты которых не наступили. Будет ли отсрочка беспроцентной? Ответа нет. Формально надо будет платить 3% годовых (п. 4 ст. 64 НК РФ — 1/2 ключевой ставки ЦБ РФ).

2. Уменьшение ставки страховых взносов в 2 раза

Самая существенная и позитивная из заявленных мер. Ставка снижается до 15% для субъектов МСБ. Президент особо отметил, что снижение установлено надолго. Ставка 15% будет работать только в части зарплаты, которая превышает МРОТ (на 2020 год — 12 130 ?). С какого периода это планируют ввести, ответа нет. Очевидно, возникнут споры — можно ли пересчитать взносы с начала года.

Важно понимать, что такое снижение взносов спровоцирует особо горячие головы начать или продолжить делать «дробленку». А значит, через годик мы увидим практику по доначислению страховых взносов в делах о дроблении бизнеса.

Кстати, о возврате ЕНВД в речи не сказано. Напомним, его отмена с 2021 года влечет кратное увеличение налогов для микро- и малого бизнеса.