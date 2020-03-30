[Подкаст] Что изменят в налогах из-за коронавируса?

Выпуск был записан 26 марта!

Обсуждаем последние меры в сфере налогов, а также изменение режима работы бизнеса. Какие меры государство примет для поддержки населения и бизнеса? Президент В.В. Путин выступил со специальным обращением, в котором предложил серьезные меры по борьбе с распространением вируса и поддержанию экономики. В специальном выпуске подкаста партнёры юридической компании Taxadvisor Александра Алексеева, Алексей Яковлев и юрист Святослав Царегородцев анализируют обращение Президента и прогнозируют последствия реализации предложенных мер.

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Полезные ссылки:

Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" - http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=348485&dst=100001&date=28.03.2020#005237835000677815

Рекомендации работодателям в отношении применения (распространения) на работников режима нерабочих днеи? с 30 марта по 3 апреля 2020 г. -

http://government.ru/orders/selection/401/39285/

Рекомендации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» - https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/Order sheet_0000000908.pdf.pdf

Дополнение к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» - http://economics.pskov.ru/sites/default/files/k_razyasneniyam_mintruda.pdf