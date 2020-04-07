Где реальные меры поддержки по налогам?

Объявленные меры налоговой поддержки недостаточны. Отсрочка уплаты налогов и сдачи дат отчетности — слабая поддержка, когда у тебя полыхает пожар и речь о выживании.

Что надо сделать ?

Глобальная боль для малого и среднего бизнеса — это кассовый разрыв. У бизнеса мало или нет денег. Уже сейчас понятно, что дополнительных денежных вливаний бизнес не получит от государства. Это не значит, что государство не должно отдать долги! Речь о переплатах налогов, явных и не явных. Кроме того, надо ускорить сами процедуры возврата.

Кому должно государство?

Попробуем перечислить налогоплательщиков, которые явно ожидают такие меры:

ускоренно проверять декларации с заявленными льготами или уменьшенным налогам и возвращать;

бизнесы, которые получили продление уплаты налогов, но уплатили налоги, не дождавшись официальных документов о таком продлении;

гражданам нужно ускоренно возвращать налоговые вычеты, а не выжидать 4 месяца только потому, что закон разрешает;

вернуть предпринимателям на УСН «доходы минус расходы» страховые взносы, а не чинить препятствия. Подробнее о проблеме читать здесь.

Еще стоит исправить досадную ошибку в Письме ФНС РФ от 25 марта 2020 г. N КЧ-4-8/5147@. Письмо о помощи бизнесу и заморозке взыскания налогов. Но внутри написано, что замораживается и поиск переплат по налогам.

Резюмируя, речь про зависшие в бюджете деньги бизнеса и граждан. Это не просьбы выделить дополнительные деньги. Пора начинать. Как говорится, «Sic Pravis Magna» — великое начинается с малого.