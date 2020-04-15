Как налоговики нарушают сроки при проверках? Опрос

Процессуальные нарушения — бич не только в налоговой сфере, но и везде, где мы сталкиваемся с государством. С одной стороны, в Налоговом кодексе установлены сроки для всех сторон. И для налоговиков, и для налогоплательщиков.

Нарушение бизнесом срока представления документов, например, карается штрафом. И мы вряд ли найдем ситуацию, когда бизнес не пострадает за нарушение како-либо срока.

А что со сроками, которые есть для налоговиков? Давайте быстро их вспомним:

камеральная проверка — не более 3-х месяцев;

выездная проверка — не более 2-х месяцев, с продлениями до 6 месяцев плюс 6 месяцев на приостановку;

составление акта проверки — до 2-х месяцев

дополнительные мероприятия налогового контроля — 1-го месяца;

рассмотрение материалов проверки — до 1-го месяца;

В вашей практике это соблюдается? Есть негативные последствия для налоговиков при нарушении сроков? Как вы действуете обычно в таких ситуациях? Попытаемся оценить глубину падения.

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