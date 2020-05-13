Коронавирусные штрафы для бизнеса и граждан

Юрист юридической компании Taxadvisor Ярослав Казаков рассказывает о новых обязанностях компаний и граждан в период пандемии. Объясняет, как работают региональные законы и КоАП РФ. Разбирается на примерах из жизни, какие штрафы грозят бизнесу.

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Ответственность бизнеса при коронавирусе!

Ответственность граждан при коронавирусе!