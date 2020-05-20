Валютный контроль: либерализация провалилась?

Обсуждаем изменения в отчетах о счетах в зарубежных банках, послабления в части зачисления на зарубежные счета, а также изменения в уголовной (193 193.1 УК) и административной (ст.15.25 КоАП) ответственности за нарушения валютного законодательства. В выпуске партнёры юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и Алексей Яковлев анализируют новое валютное регулирование, оценивают проведенную «либерализацию» законодательства и прогнозируют возможные последствия.

GutenTax выходит еженедельно. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Google Podcasts, Simplecast, Вконтакте, Soundcloud. Смотрите нас на Vimeo и YouTube.

Полезные ссылки

Изменения в режиме операций по счетам и представления отчетности:

Федеральный закон от 02.08.2019 N 265-ФЗ

Федеральный закон от 02.12.2019 N 398-ФЗ

Федеральный закон от 27.12.2019 N 457-ФЗ

Новое в КоАП РФ и УК РФ:

изменения КоАП РФ Федеральный закон от 01.04.2020 № 72-ФЗ

изменения УК РФ Федеральный закон от 01.04.2020 № 73-ФЗ

Конфискация — новая мера ответственности — законопроект

GutenTax выходит еженедельно. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Google Podcasts, Simplecast, Вконтакте, Soundcloud. Смотрите нас на Vimeo и YouTube.