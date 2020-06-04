Налоговый эгоизм и его последствия: интервью с Александром Захаровым

Над.К Работать не пробовали? А то судя по вашим предыдущим комментам вы сдаете в наём жилье и при этом ... Самозанятые дождались госпомощи. Кому и сколько

Igor Kologradsky Лучше б баблом отвалили эти бабки чтоб народ **** жил а не подыхал сголоду *****!... Самозанятые дождались госпомощи. Кому и сколько

Тишина ну и у них также, кто может и кто не может. для среднестатистического европейца тоже это дорого. ... Поступило предложение прописать в Конституции РФ многоженство. Но россияне в основном против

Тишина вы очень странно читаете. я как бы другой смысл закладывала в предложение. Я имела ввиду, что на ... Поступило предложение прописать в Конституции РФ многоженство. Но россияне в основном против