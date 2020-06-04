Налоговый эгоизм и его последствия: интервью с Александром Захаровым

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров в разговоре с партнером юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и юристом Ярославом Казаковым поделился мнением о текущей ситуации в международном налогообложении, спрогнозировал отмену СИДН, перестройку BEPS, а также налоговые последствия для налогоплательщиков из списка Forbes в ближайшем будущем.
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