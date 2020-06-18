Налоги с подарков и денежных переводов: платить или нет

Думаю, как вариант, что просто хотят обложить остатки среднего класса.Сверхбогатые люди итак не п...
Я бы посоветовала начать работу с репутацией с мониторинга упоминаний, как здесь пишут https://to...
Когда речь идёт про бабло, тут могут всё приписать, от оскорблений до антисемитизма :) А тут халя...
Попрошу не указывать мне, куда мне влезать и на какие ресурсы пойти, без вас разберусь. Сами влез...
Не надо всех аутсорсеров под одну гребенку причесывать. Есть плохие и бухи и плохие аутсорсеры. В...
Такое, чтоб не пришлось на каждом этапе за обновления доплачивать ,прошивку менять или что-то уст...
Я думаю выгребают одинаково и аутсерсеры и бухи за идиотами. У меня компания взяла штатного буха ...
"могут вписать имя и отчество отца с ее слов, однако фамилию ребенок получит такую ...
Заранее за 10 дней? Меня лично это никак не напрягает, какие тут могут быть сложности?...
Если командир части не в состоянии предотвратить офицерскую пьянку, он должен ее... возглавить!...
Я еще в 2007 перешел в управленческий учет. С тех пор не пожалел ни разу) ...
Не соглашусь с вами... Если государство никак не способствует созданию новых рабочих мест, гробит...
Вопрос важный! Ответ на него есть на сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы» <https:/...
А нормальное оборудование, это простите, какое?
да все уже, Сочи с 21 июня открыт, езжайте смело , бумажки эти не нужны)...
Какая подушка безопасности, если люди живут от зарплаты до зарплаты? ...
Москва еще ладно, вполне реально найти нормальную работу без уголовщины и на зп 70-150, сужу по с...
А это что-то мешающее, перетёрки лучше. А если что-то мешает - не обращайте внимания....
На крайне высокую зарплату берут не всех, это вакансия не для светил теневой бухгалтерии, а для с...
подождите 2 недели. Наверняка в Туле введут НПД.
Напишите, пожалуйста, стоимость ФН
Да-да, читаешь и одновременно фильтруешь. Оччень сложно)))))...
Красавцы, чё... кагэбилы с прокурорскими перетёрли - и решили. А судебных постановлений, в т.ч. в...
Данный аппарат сделан просто. В этой же учетке можно работать с любой категорией товаров. Много ф...
Вот на примере 2019 года за себя страховые 29354 рублей , за жену и сестру 108 000 рублей ...
Ну не смогла, я! Не смогла!!!! (с)
Хотеть работать и найти работу очень разные вещи.
Моя позиция имеет логическое обоснование. Люди должны хотеть найти работу, а не сидеть на чьей-то...
На подушку безопасности. Хотя да, в нашей стране не принято думать про завтра. Я по полгода искал...
Почему , к примеру сейчас с зар. платы одного работника у меня больше страховых отчислений чем я...
Иди ты ***** со своим конструктивным предложением ) Есть пенсионеры , как им выживать на сумму ме...
Теоретик тут точно не я ;) И еще раз - это не имеет отношения к теме новости. Найдите другое мест...
В таком случае этот патент купит десяток семей в стране...