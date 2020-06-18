Встречайте новый, обновленный #GutenTax! Выпуск: Налоги с подарков и денежных переводов: платить или нет - уже доступен для прослушивания!

Алексей Савкин выясняет у партнеров юридической компании Taxadvisor Дмитрия Костальгина и Алексея Яковлева, нужно ли платить налог с подарков, с переводов с карты на карту, и с переводов больше какой суммы могут начаться проблемы. И за на чьей стороне играют банки.

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