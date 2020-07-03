Лайфхак. Как налоги помогают улучшить сон

Какая ваша первая ассоциация, когда вы слышите слова «налоги, юристы, кодексы»? Скучно ! [крики из зала] Очень скучно! Это факт. И как-то на карантине мы с командой подумали, как минус обратить этот минус на плюс? Может ли занудный текст стать полезным не только для юристов?

Так родился медитативный подкаст «Сомнолог».

Да, мы просто читаем Налоговый кодекс. И происходит магия...Попробуйте после трудного рабочего дня расслабиться. Выберите трек на «Сомнологе». Расслабляться можно на любой удобной для прослушивания платформе.

Улучшайте сон, берегите себя! А если вам понравилась идея и реализация, ставьте лайки, пишите отзывы и делитесь с друзьями.

disclaimer: не является медицинской рекомендацией

https://somnolog.fm/