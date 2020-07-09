Быть прогрессии? Обсуждаем новый НДФЛ

Алексей Савкин обсуждает с партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым серьезные изменения в налогообложении граждан. Что изменится в НДФЛ? Действительно ли вводится прогрессивная ставка? Кому придётся платить больше налогов? Справедливо и своевременно ли такое предложение?

Также рекомендуем почитать отдельный разбор проблем с повышением НДФЛ 15%.

Подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями!