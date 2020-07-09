Быть прогрессии? Обсуждаем новый НДФЛ

Жадность людская, нахватать работы минимум за троих, потом свалить от безумной нагрузки. Три буха...
И, кстати, у меня была подобная ситуация по фин.отчетности. Сдали баланс в тысячах рублей, а из-з...
Если это число миллионов, тогда в прочих внеоборотных активах у этого предприятия, наверное, числ...
Ничего, что на картинке государствообразующим языком написано "Размер (в рублях)" ?Полагаешь, что...
Мы много чего думаем, но на рынке труда 100 тыс. за такую работу среднестатистический работодател...
эта первая мысль пришедшая мне в голову) сайтик совсем плохонький) ...
В заголовке 2,3млн, а в тексте 2,3трл. Чему верить?
Чтобы с детства привыкали строЯми ходить. Ибо нефиг."я другой такой страны не знаюгде так вольно,...
Коворк Бухачков, Вы считаете что слесари-наладчики это люди второго сорта и им приятно в грязи ту...
Не удивлюсь, если потом выяснится, что ФСБ ведет базу выезжающих в Белоруссию и в дальнейшем отсл...
Если имущество использовалось в предпринимательской деятельности ИП, то это основное средство, а ...
Дорого яичко в пасхальный день. В этом году курорты Краснодарского края в топе по спросу)))...
А вы уверены, что линейка - это радость для детей? Ненавидела в детстве эти бессмысленные построе...
Не все. Если у ИП были уплачены взносы за себя, они переплатой не являются, увы. Ну если, конечн...
Какой клерк ошибся? И в чем? Какой код валюты в заявлениях о регистрации юрлица вы видели? ...
Они уже исправили, говорят.
Не хотите сравнить заодно количество клиентов, отделений и других параметров?...
И что это доказывает? Что людям надо взять в охапку маленьких детей, чемоданы и партизанскими тро...
2018 год, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАБОТА.РУ": https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1037821060090_...
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАБОТА.РУ" и ООО "РДВ-СОФТ"Я вчера по ним слегка пробежался, но нашел данны...
Есть такие, и много их: комитетские, менты и проч.
Никогда не любила эти бессмысленные линейки. Ну ладно в первый класс или 9/11, но все остальные-т...
А знаете что самое смешное? Что такие министерства есть в цивилизованных странах. Просто называют...
В дате нет опечатки? с 01.10.19??
Да идеальных банков не бывает, это правда. Но есть существенная разница, между банком у которого ...
Ну и что? Не делайте из мухи слона. Смешно, ей богу...
Он ведь наверное и причины привел? Вот интересно было бы послушать.... а еще интереснее если бы о...
Знаете, это прям оксюморон: имеющие средства не имеют возможности выехать заграницу. Есть средств...
1 С считает неверно... К такому выводу пришли на форуме "бухонлайна" (давно, причем)...
У них чистая прибыль за 2019 по -моему 4,5 млн....не точно, но порядок суммы именно такой. Так чт...
Весьма странно видеть на бухгалтерском форуме удивление по таким курьезам. Сумма может указыватьс...
получается, что в ЕНВД декларации за II квартал все пострадавшие отрасли будут ноль в строке 020...
Оооо, даже теряюсь, кто достойнее стать министром.
Российского союза налогоплательщиковэто чего такое?)
Тоже министерство правды Оруэла вспомнилось.