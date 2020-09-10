Офшоры — вымирающий вид? Или богатые тоже платят

«Россия ведет войну с офшорами!», доносится до нас из СМИ. Но так ли они вредны? Зачем нужен офшор, кто им пользуется и как его выбирать в 2020 году?
Алексей Савкин беседует с партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым о текущих способах налоговой оптимизации и ближайшем будущем международного налогового планирования.
Внутри выпуска:
- 0:36 — 5:35 — что такое «офшор», что нужно чтоб его создать и как «схемы» работали раньше
- 5:36 — 8:34 — что сейчас происходит с офшорами, что такое «сабстенс»
- 8:35 — 9:27 — эффективная ставка налогообложения и офшор
- 9:28 — 12:05 — неверное представление о назначении офшора и зачем на самом деле он для России
- 12:06 — 14:53 — офшор — исчадие ада?
- 14:54 — 18:16 — почему сейчас опять вспомнили про офшоры и как они попали в пакет «коронавирусных мер»?
- 18:17 — 20:20 — неожиданный поворот в борьбе с офшорами — новое регулирование КИК
- 20:21 — 22:00 — какие сейчас есть схемы налоговой оптимизации
- 22:01 — 23:50 — САР — новые офшоры
- 23:51 — 26:59 — где и для чего сейчас стоит регистрировать офшор
- 27:00 — 29:30 — биткоин — цифровой офшор?