Офшоры — вымирающий вид? Или богатые тоже платят

«Россия ведет войну с офшорами!», доносится до нас из СМИ. Но так ли они вредны? Зачем нужен офшор, кто им пользуется и как его выбирать в 2020 году?

Алексей Савкин беседует с партнерами юридической компании Taxadvisor Дмитрием Костальгиным и Алексеем Яковлевым о текущих способах налоговой оптимизации и ближайшем будущем международного налогового планирования.

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