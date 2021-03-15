Криптовалюта: купить нельзя продать (ставим запятые)

С 1 января в России действует специальный закон, регулирующий криптовалюту. Что такое криптовалюта с точки зрения законодательства? Как платить налоги с криптовалюты? Что вообще можно и что нельзя делать с «криптой»?

Алексей Савкин вместе с Максимом Башкатовым, преподавателем кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, руководителем направления «Правовое развитие» в Фонде «Центр стратегических разработок» и адвокатом из Taxadvisor Виктором Андреевым разбираются в правовом статусе криптовалюты.

Внутри выпуска:

0:00 — 1:00 — приветствие

1:01 — 5:00 — что такое криптовалюта согласно закону и что с ней можно делать

5:01 — 7:37 — я могу купить «биткоин» в РФ?

7:38 — 11:14 — как платить налог с продажи «биткоина»

11:15 — 18:09 — что можно и что нельзя делать с «биткоином»

18:10 — 21:01 — доходы от продажи криптовалюты — имеют криминальный характер? а банк такие деньги примет?

21:02 — 23:37 — как обезопасить себя при совершении сделок с криптовалютой

23:38 — 24:37 — можно ли «майнить» криптовалюту в РФ?

24:38 — 26:07 — что нехватает российскому закону о цифровых финансовых активах

26:08 — 32:49 — закон о налогообложени криптовалюты: штрафы, отчетность и обратная сила