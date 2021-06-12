Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами: победа или катастрофа?

Правительство РФ завершило важное сражение — и разорвало соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Нидерландами. Победа ли это? А если победа, то не пиррова ли? И что будет с компаниями, которые работали через голландские фирмы? Ответы на эти вопросы нам будут помогать искать партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин и партнер Парагон Эдвайс Груп Александр Захаров.

Внимание! Выпуск был записан до того, как Россия направила Нидерландам уведомление о расторжении СИДН, а Нидерланды его получили.

Внутри выпуска:

0:00 — 00:57 — приветствие

00:57 — 3:23 — что такое налоговое соглашение и зачем оно нужно

3:24 — 8:44 — что изменится для российской компании после разрыва СИДН и граждан двух государств с 2022 года

8:45 — 10:45 — зачем российские компании выплачивали дивиденды в иностранную юрисдикцию

10:46 — 14:40 — почему не удалось договориться об изменениях

14:41 — 21:10 — почему разрыв СИДН — негативный шаг?

21:11 — 27:25 — что делать компаниям, зарегистрированным в Нидерландах: бежать или остаться

27:26 — 23:56 — «сквозной подход» может решить проблему?

33:35 — 37:16 — есть ли шанс все переиграть и переподписать СИДН?